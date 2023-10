FINANTE Luni, 30 Octombrie 2023, 10:54

14

Miliardarul indian N.R. Narayana Murthy susține că tinerii din țara sa ar trebui să muncească 70 de ore într-o săptămână din cauza productivității scăzute din India, relatează CNN și Business Insider.

N.R. Narayana Murthy (dreapta) Foto: Manjunath KIRAN / AFP / Profimedia

„Solicitarea mea este ca tinerii noștri să trebuiască să spună: Aceasta este țara mea. Vreau să muncesc 70 de ore într-o săptămână”, a spus Murthy, fondatorul companiei Infosys, un gigant din domeniul tehnologiei informației.

El a făcut comentariile în timpul unui interviu cu fostul director financiar al Infosys, Mohandas Pai. Murthy.

Agenția Bloomberg evaluează averea netă a lui Murthy, care a cofondat Ifosys în 1981, la 4,3 miliarde de dolari.

Miliardarul în vârstă de 77 de ani a spus în timpul interviului că India are una dintre cele mai scăzute niveluri ale productivității din lume, și că este responsabilitatea tineretului să schimbe cultura legată de muncă.

„Cultura noastră trebuie să se schimbe în una a unui popor foarte motivat, extrem de disciplinat și extrem de muncitor”, a declarat Murthy.

El a mai afirmat că a venit momentul pentru o „consolidare și accelerare” a progreselor economice înregistrate de India, deoarece aceasta începe să fie recunoscută la nivel global datorită ritmului său rapid de creștere.

Indienii muncesc deja în medie aproape 50 de ore pe săptămână

Murthy, care este socrul premierului britanic Rishi Sunak, a dat exemplu în acest sens China, afirmând că tinerii indieni ar trebui să învețe din exemplele care au ajutat economia țării lui Xi Jinping, dar și alte piețe emergente, să se dezvolte.

„Cumva tineretul nostru are obiceiul de a prelua din Occident obiceiuri nu atât dezirabile și apoi de a nu ajuta țara”, a deplâns miliardarul indian.

Datele de la Organizația Internațională a Muncii (ILO) arată că în jur de 66% din populația Indiei are vârsta sub 35 de ani. Mai deveme în cursul acestui an India a depășit China ca număr de locuitori, devenind cea mai populată țară din lume.

Business Insider amintește însă că, în pofida comentariilor făcute de Murthy, indienii au deja una dintre cele mai lungi săptămâni de muncă din lume, cu o medie de 47,7 ore muncite per angajat.

La acest capitol India este depășită de doar 6 țări: Qatar, Congo, Lesotho, Bhutan, Gambia și Emiratele Arabe Unite, potrivit datelor ILO.

Murthy a spus însă că liderii corporațiilor din India ar trebui să îi motiveze pe tineri să muncească „foarte din greu” prin a le spune că țara de pe subcontinentul indian „a primit un anumit nivel de respect (la nivel global)” pentru prima oară în istoria sa.

Fondul Monetar Internațional estimează că economia Indiei va crește cu 6,3% anul acesta.