Ne-am fi așteptat ca în cadrul webinarului ANAF privind e-Factura să se răspundă la cât mai multe întrebări. Din păcate, la cel de marți (23 ianuarie) nu a fost timp pentru asta dintr-un simplu motiv: din cele două ore alocate, doar 40 de minute au fost pentru întrebări, asta în condițiile în care contribuabilii aveau iconița de „mână ridicată” pentru a cere lămuriri în aspectele proprii întâlnite în practică. Au fost lăsați cu „ochii în soare”: „Ne vedem pe 25!”, a spus reprezentantul ANAF la final. Asta dacă ați reușit să vă înscrieți. Locurile se epuizează imediat.

e-Factura, obligatorie de la 1 ianuarie 2024 Foto: Hotnews / Florin Barbuta

Prezentarea nu vine cu mari noutăți. Aproape toate informațiile sunt în ghidul publicat pe site și pe clipurile Ministerului Finanțelor de pe YouTube.

La webinar au participat circa 600 de persoane. La un moment dat erau 630.

Întrebări la care au fost oferite răspunsuri

HotNews.ro a fost prezent în ideea de a face o listă de întrebări și răspunsuri cât mai amplă pentru a veni în ajutorul celor care au dificultăți. Din păcate, cum au fost luate doar câteva întrebări, nu putem veni cu un articol mai amplu.

La unele întrebări, reprezentantul ANAF Albert Fruth nu a avut un răspuns, urmând a se clarifica în interiorul instituției aspectele sesizate de contribuabili.

Dacă aveți mai multe facturi, folosiți o altă aplicație, nu a Ministerului Finanțelor

1. Va fi dezvoltată opțiunea de a încărca facturi bulk (în masă n.r.) manual, fără aplicație? Eu încarc manual câte un fișier pe rând pentru că nu îmi permite să aleg mai multe.

Reprezentant ANAF: Factura electronică este în general o factură, nu un document bulk. Este un document individual și nu vom permite în zona manuală a SPV încărcarea bulk. Dacă sunt foarte multe facturi, probabil va trebui să vă îndreptați către o aplicație terță care poate face transmisia una câte una în mod automatizat.

Toate facturile emise de la 1 ianuarie trebuie încărcate în sistem până la 31 martie, ca să evitați sancțiunile

2. Facturile de la 1 ianuarie netransmise în platformă din diverse motive trebuie încărcate până la 31 martie?

Reprezentant ANAF: Ar trebui să fie raportate. Este un sistem de raportare în prezent până la 1 iulie când practic se schimbă regulile jocului. Ar trebui să fie raportate până la 31 martie facturile pentru toată perioada.

Alte întrebări și răspunsuri:

3. Facturile cu minus sau storno trebuie să aibă obligatoriu referință la altă factură încărcată în SPV?

Răspuns ANAF: În principiu, ar trebui să aibă obligatoriu altă referință. Nu neapărat încărcată în SPV, dar și din perspectiva facturării este obliagtorie referință.

Întrebare: Dar o factură de modificare a celei existente?

Răspuns: Este același aspect.

4. Cât de corectă trebuie trecută localitatea?

Răspuns ANAF: Nu este o problemă din perspectiva rubricării localității.

5. Secțiunea de mesaje din SPV, adică cel pe care cumpărătorul îl trimite la vânzător, se poate folosi ca un chat?

ANAF: Nu a fost gândit ca un chat, ci ca o facilitate în plus. Este opțională transmiterea mesajului. A fost implementată în ideea că pot exista rubrici eroane de CUI din viteză. Poate funcționa și paralel de sistemul e-Factura. Nu este obligatoriu.

Ce lipsește de la ANAF și au nevoie contribuabilii: opțiunea o să vină în viitor

6. Avem o cheie de control ca un fișier în format Excel din SPV ca să ne asigurăm la final de lună că avem toate facturile înregistrate, ca un fel de jurnal? Acum trebuie deschisă fiecare factură din SPV ca să fie comparată cu cea fizică primită.

ANAF: Face parte din viziunea noastră pe termen mediu această dezvoltare. Este discutată. O avem în vedere. Probabil odată cu adoptarea sistemului va fi necesară și această dezvoltare. Înțeleg ce spuneți. Este o normalitate să vă oferim cât mai multe instrumente. Este parte a obiectivelor noastre de atins.

Descărcarea facturilor este obligatorie pentru că nu PDF-ul este considerat factură originală, ci ZIP-ul. Chiar dacă aveți o aplicație terță care vă generează PDF-ul, în mod corect aceasta trebuie să aibă și opțiunea de descărcare efectivă a fișierului și eventuala arhivare pe local. În modul clasic de lucru prin accesarea directă a SPV, descărcarea este obligatorie și ea.

Ce faci în cazul autofacturilor

7. A fost și o întrebare cu privire la autofacturi, un lucru pe care mulți vor să-l știe zilele astea, mai ales că aici intră și prosumatorii persoane juridice.

ANAF: S-a luat decizia scenariului în care puteți încărca direct în numele furnizorului. Se va utiliza codul de factură 389, iar validarea se va face pe drepturile de încărcare la cumpărător și nu la vânzător, așa cum se fac astăzi. De vineri (26 ianuarie) va fi utilizabil acest scenariu.

8. Facturile emise către asociațiile de proprietari trebuie să fie încărcate în e-Factura?

ANAF: Către cele cu personalitate juridică cu siguranță se vor încărca. Celorlalte le vom stabili ulterior statutul.

9. Informațiile privind data de livrare sunt obligatorii?

ANAF: Nu, dar pot face parte din corespondența dintre vânzător și cumpărător.

10. Factura originală este considerată fișierul ZIP? Am constatat diferențe între ceea ce primim de la furnizori, între hârtie și ce este în e-Factura.

ANAF: Până la 1 iulie când sistemul devine obligatoriu și la destinatar, factura va putea parcurge și canalul paralel. Cum până la 1 iulie destinatarul nu este obligat să o descarce, cea clasică are același statut. După 1 iulie, factura originală va fi doar ZIP, iar canalul de transmitere va fi e-Factura.

Întrebări la care nu a putut oferi un răspuns

1. O companie multinațională cu sediul într-o altă țară UE emite facturi interne care se sting intern. Aceste facturi au un număr intern. Este obligatoriu să fie înregistrate în SPV? Ele sunt emise din București pentru conturi interne, de exemplu pentru garanții, retur.

Reprezentantul ANAF: De la CUI la CUI cu siguranță sunt transmise și ele în condiția în care sunt utilizate pe parcursul intern. Da nu știu dacă neapărat trebuiesc fixate cu tip factură, dar... poate ar fi bine să adresați o întrebare și pe formularul de contact ca să nu avem.

Facturile cu valoare ZERO: nu e clar la ANAF dacă se pot transmite în sistem sau nu

2. Întrebare: Facturile cu valoare ZERO se pot transmite prin e-Factura?

ANAF: Nu am testat scenariul. Cred că da.

Contribuabil: Am emis o factură de avans după care vin cu o altă factură în care am o linie cu serviciul respectiv și încă o linie cu stornarea avansului. Într-o astfel de situație, totalul facturii ar putea deveni zero.

ANAF: Cred că este posibil, atâta timp cât nu există inadvertențe din perspectiva standardului, dar trebuie testat scenariul. O să testăm și o să revenim cu o clarificare pe zona asta. Cred că am primit facturi cu valoare zero din ceea ce știu eu.

3. Dacă noi găsim o factură în SPV, suntem obligați să o descărcăm și înregistrăm cu plus și cu minus, dacă este cazul, chiar dacă este o eroare de emitere din partea furnizorului, adică a greșit efectiv destinatarul?

ANAF: Descărcarea este absolut obligatorie, nu se pune problema.

Contribuabilul continuă: Mă refer și la înregistrare. Dacă mi-a făcut din greșeală factura și nu eram eu destinatarul, e greșeală sau nu, eu trebuie să o înregistrez în contabilitate cu plus și minus?

ANAF: Aici sunt discuții destul de ample. Vom încerca să facem clarificări în zona asta ca să nu existe dubii. Astea cred că le vom posta în scris, în pricipiu.