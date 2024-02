FINANTE Joi, 22 Februarie 2024, 14:08

SPV încă merge greu și nu înțeleg de ce nu se pot realiza niște servere așa de mari, încât să nu stai 5 minute să ți se învârtă cerculețul ăla pe ecranul calculatorului, astfel încât să intri instant în diverse aplicații pe care le are ANAF, a declarat Lucian Heiuș, fost șef ANAF, actual vicepreședinte al Curții de Conturi, în cadrul unui eveniment organizat de FACIAS.

Lucian Heius Foto: Hotnews

„Știu de ce: nu suntem pregătiți tehnic ca să le avem. Trebuie să le avem. (…) Trebuie să ajungem în situația în care viteza cu care poți să intri prin orice program pe care ți-l pune Statul la dispoziție să fie instant, așa cum e în orice mediu privat, bancar”, a spus el.

El a vorbit și despre ce se întâmplă în data de 25 ale lunii cu SPV-ul.

„Vine data de 25 (ale lunii n.r.), iar dacă se întâmplă ca instant să fie mai mult de 15.000 de accesări, asta știu sigur, cade serverul, se blochează. Trebuie să-l deblochezi. Sunt probleme tehnice cunoscute și trebuie să fie rezolvate”, a afirmat el.

Potrivit acestuia, nu e vina ANAF.

„CNIF (care se ocupă de partea IT n.r.) este în subordinea Ministerului de Finanțe. MF are un rol foarte important și se aruncă cu piatra spre ANAF. ANAF nu are nici măcar o direcție IT. Totul este asigurat prin acest CNIF. Acolo este marea problemă a digitalizării Ministerului de Finanțe, cu toate subordonatele lui”, a mai arătat Heiuș.