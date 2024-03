FINANTE Marți, 12 Martie 2024, 16:51

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat din nou marți, la prezentarea studiului economic al OCDE privind economia României, că vrea să aderăm la această organizație în anul 2026. Dacă premierul a spus că Guvernul a făcut eforturi a implementa un plan de consolidare fiscală pe termen scurt şi mediu pentru reducerea deficitului bugetar şi pentru a reforma sistemul de pensii, secretarul general al OCDE a subliniat că România are nevoie de un plan clar pe termen mediu pentru consolidarea fiscală.

Mathias Cormann si Marcel Ciolacu Foto: Guvernul Romaniei

Ciolacu: Am făcut eforturi pentru implementarea unui plan de consolidare fiscală pe termen scurt şi mediu

Prezent la evenimentul de lansare a studiului, premierul Marcel Ciolacu a prezentat progresele făcute de România în ultimii 2 ani de la primul studiu al OCDE cu privire la economia României, stat candidat la aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Acest studiu evidenţiază progresele înregistrate de autorităţile române, ca urmare a recomandărilor din anul 2022. De exemplu, ca răspuns la recomandările precedente, am făcut eforturi pentru implementarea unui plan de consolidare fiscală pe termen scurt şi mediu pentru reducerea deficitului bugetar şi pentru a reforma sistemul de pensii. În această perioadă, depunem eforturi consistente pentru modernizarea administraţiei fiscale, pentru a reuşi să îmbunătăţim colectarea. Am făcut paşi importanţi pentru îmbunătăţirea guvernanţei întreprinderilor de stat, dar şi pentru operaţionalizarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, precum şi pentru combaterea corupţiei. De asemenea, pentru a susţine persoanele care caută un loc de muncă, investim în îmbunătăţirea accesului digital la serviciile oferite de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă. În plus, investim în renovarea şcolilor sau dotarea cu echipamente IT, inclusiv în zonele defavorizate, ca parte a programului naţional pentru reducerea abandonului şcolar”, a declarat premierul Ciolacu.

Acesta a spus că în 2026, OCDE va publica un nou studiu economic pentru țara noastră și vrea ca 2026 să fie anul aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Secretarului General al OCDE: România are nevoie de un plan clar pe termen mediu pentru consolidare fiscală

De cealaltă parte, secretarului General al OCDE, Mathias Cormann, a subliniat progresele economiei României, dar și provocările viitoare.

„Economia României a demonstrat o reziliență reală în ultimii în urma unor șocuri externe majore. După pandemia de COVID-19, PIB-ro și-a revenit și a crescut cu 5 puncte procentuale. si Economia României a crescut cu 1% in 2022, cu încă 2% in 2023 și anticipăm o creștere mai puternică în ultimii 2 ani.

Inflația înca este foarte mare inclusiv în domeniul serviciilor și vedem și creșteri ale costului forței de muncă. Politicile monetare vor trebui să rămână restrictive. BNR a ținut inflația la un nivel acceptabil. În viitor ne așteptăm la o crestere a PIB-ului de 3,1% anul acesta si 3,3 în 2025”, a spus oficialul OCDE.

Mathias Cormann a subliniat că România are nevoie de un plan clar pe termen mediu pentru consolidare fiscală.

„Deficitul bugetar a scazut în ultimul an și se apropie de 6% și anul acesta. Deficitul bugetar este prea mare în continuare și Guvernul trebuie să se concentreze atât pe partea de venituri cât și pe cea de cheltuieli. Avem venituri nepredictibile în ceea ce privește măsurile fiscale implementate. Trebuie să investim în reducerea datoriei publice ca o fundație a creșterii durabile.”, a spus secretarul general al OCDE.

Promisiunile lui Ciolacu: Până la sfârșitul anului vom intra în Schengen și terestru, din 2025 vor fi scoase vizele pentru SUA, iar OCDE în 2026

Săptămâna trecută, premierul Marcel Ciolacu a susținut că România va intra și terestru în Schengen până la sfârșitul anului 2024, că vizele pentru SUA vor fi scoase până la sfârșitul anului 2025 și că vom adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în 2026.

„România peste o lună de zile va intra aerian şi maritim (în Spaţiul Schengen - n.r.). Normal că va trebui o atenţie şi mai mare, vor fi provocări mai mari, fiind la început. Eu vă garantez că până la sfârşitul anului acesta, România va intra în Schengen terestru. Anul viitor, România nu va mai avea vize cu America, iar în 2026, România va intra în OECD, cel mai important proiect de ţară este aderarea la OECD”, a declarat premierul la Antena 3.

OCDE a aprobat, în cursul săptămânii trecute, primul Aviz Formal, ca urmare a evaluării României în cadrul Comitetului Înalţilor Funcţionari pentru Buget, informează Ministerul Finanţelor.

Au fost punctate progresele României prin raportare la cele 4 principii cheie care ghidează evaluarea statelor candidate în cadrul Comitetului SBO:

eficientizarea cheltuielilor, prin alocarea şi realocarea eficientă a resurselor publice pe baza unor dovezi concrete;

capacitatea de a face faţă provocărilor bugetare existente şi viitoare şi de a aborda priorităţile politice de nivel înalt într-un mod sustenabil;

acurateţea şi accesibilitatea cheltuielilor publice prin mecanisme clare de transparenţă şi responsabilitate;

supravegherea eficientă a procesului bugetar de către parlamente şi existenţa unor mecanisme de implicare a cetăţenilor.

Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă unul dintre cele mai importante obiective de țară pentru România, după accederea în NATO și intrarea în Uniunea Europeană. Guvernul României a finalizat prima etapă a procesului de aderare la OCDE în decembrie 2022.

„Fără impozit progresiv pe salarii în 2025 și investiții record”

Ciolacu mai spune că nu va exista un impozit în trepte pe salariu de la anul, dar anunță o reformă Fiscală care „va avea efecte în 2027”.

De asemenea, el a reluat din afirmațiile făcute anterior anunțând „un val al investitorilor strâini în România”.

Premierul a dat din nou asigurări marți că Guvernul nu va mări taxele și a invitat investitorii americani să dezvolte obiectivele de investiții strategice ale României, de la cloudul guvernamental la sectorul energetic. „Gazul din Marea Neagră, energia nucleară și eoliană, hidrogenul verde pot face din România noul El Dorado energetic al continentului”, a spus Ciolacu.

Premierul și-a prezentat viziunea economică și a estimat că, „dacă își păstrează stabilitatea politică și economică, România poate deveni în următorii 4-5 ani una dintre marile forțe economice ale continentului”.