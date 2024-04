FINANTE Marți, 09 Aprilie 2024, 11:31

Trebuie să faci consolidarea fiscal-bugetară și orice politică de dezvoltare trebuie să se adreseze societății, susține Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal.

Daniel Daianu Foto: Agerpres

„Politica trebuie să aibă în spate un buget de dezvoltare. Bugetul public are resurse foarte limitate, are numai 26-27% din PIB venituri fiscale, inclusiv contribuțiile. Cei din regiune au 34-35%. Numai Bulgaria are 39%”, a spus el, în cadrul unei conferințe Profit.ro.

El compară situația cu Boxul.

„Un boxer care trebuie să slăbească 2-3 kg în ziua meciului, poate să o facă ușor dacă are 90 de kilograme, dacă e la o categorie foarte mare. Dacă este la Muscă sau la Cocoș și are 55, să slăbească 2-3 kilograme ca să intre în ring nu se poate așa ceva. Nu va intra în ring. Această restructurare într-un buget public foarte sărac este foarte dificilă”, a afirmat Daniel Dăianu.