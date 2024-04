FINANTE Luni, 22 Aprilie 2024, 12:00

Deși rata sărăciei a scăzut în Statele Unite, datele arată că un număr tot mai mare de americani intră în categoria „ALICEs”: au locuri de muncă dar nu își permit costul de trai lunar, relatează Business Insider.

Muncitor in SUA Foto: MARIO TAMA / Getty images / Profimedia

ALICE este un acronim de la „Asset Limited, Income Constrained, Employed” - Limitat ca active, Constrâns ca venituri, Angajat. Termenul a fost inventat de United for ALICEs, o organizație care reunește fundații, instituții academice, corporații și instituții de stat pentru a cerceta și înțelege mai bine problemele financiare cu care se confruntă gospodăriile din SUA.

În esență termenul de ALICE este folosit pentru a-i desemna pe americanii care muncesc și au venituri mai mari decât pragul sărăciei din SUA, dar au probleme în a-și achita facturile. Unii sunt nevoiți să amâne plata chiriei pentru a-și permite mâncarea sau să renunțe la programări la medic în condițiile în care sistemul medical din SUA este unul privat.

Autoritățile americane calculează la nivel federal pragul sărăciei ca fiind la 15.060 de dolari anual pentru o persoană sau 31.200 de dolari pentru o familie de 4 persoane.

Potrivit calculelor făcute de organizația United for ALICEs pe baza datelor publicate de biroul de statistică al guvernului american și a estimărilor privind veniturile necesare unei gospodării să își acopere cheltuielile lunare, în jur de 13% din gospodăriile americane trăiesc sub Nivelul Federal al Sărăciei, în timp ce aproximativ 29% intră în categoria ALICEs.

Business Insider notează că rata sărăciei a scăzut în ultimele decenii în majoritatea statelor americane, un lucru care în aparență este o veste bună pentru muncitorii din SUA.

Însă procentul gospodăriilor care intră în categoria ALICEs a crescut în ultimul deceniu, el cunoscând o creștere puternică în state precum Montana și Idaho.

Datele oficiale sugerează că piața muncii din SUA este una robustă

Situația este explicată în parte de inflația galopantă înregistrată de SUA în ultimii ani, creșterile de salarii rămânând sub nivelul creșterilor de prețuri. În 2021 inflația a ajuns în SUA la cel mai ridicat nivel din ultimii 40 de ani, pe fondul sumelor uriașe de bani cheltuite de guvernul american în timpul pandemiei de COVID-19 pentru a susține economia și populația în perioada lockdown-urilor.

Izbucnirea războiului din Ucraina a exacerbat presiunile inflaționiste, inclusiv în SUA. Chiar dacă inflația a încetinit anul trecut, costul de trai este una dintre temele majore ale campaniei pentru alegerile pe care SUA le vor organiza în noiembrie.

Însă Business Insider mai semnalează un aspect: creșterea procentului de ALICEs ar putea indica o problemă ascunsă de datele ce indică o piață a muncii robustă în SUA, cu o rată scăzută a șomajului.

Ultimele date publicate în luna ianuarie arătau că în SUA rata șomajului era de doar 3,7% la finele anului trecut, după ce peste 200.000 de locuri de muncă noi au fost create în decembrie.

Jurnaliștii de la BI notează că acest indicator sugerează că tot mai mulți americani ajung într-o „gaură” dintre pragul oficial al sărăciei, care le permite să apeleze la asistența socială, și zona de venituri care le permit să își asigure traiul lunar.

La fel ca în alte părți ale lumii, inflația a afectat mai puternic și în SUA gospodăriile cu venituri reduse

Organizația United for ALICE avertizează că inflația a lovit mai puternic gospodăriile americane ce intră în această categorie, un lucru care nu reiese neapărat din datele oficiale ale guvernului american.

Potrivit organizației, asta se datorează faptului că Indicele Prețurilor de Consum (CPI), unul dintre principalii indicatori prin care se măsoară inflația în SUA, include bunuri și servicii al căror prețuri nu au crescut atât de mult, însă ele nu sunt cumpărate cu regularitate de gospodăriile ALICEs.

Exemple în acest sens sunt luarea cinei în oraș sau cumpărarea de bilete pentru concerte.

Calculele făcute de organizație arată că rata inflației pentru bunurile de strictă necesitate este mai mare decât cea indicată de CPI. Totodată, în ultimii 12 ani gospodăriile ALICEs au rămas în urma creșterilor salariale medii din SUA.

„Unele din calculele noastre au arătat că, rămând astfel în urmă, gospodăriile ALICE ar trebui să lucreze un an în plus doar pentru a-și permite aceleași lucruri cumpărate în același interval de timp, cumpărând în fiecare an exact aceleași lucruri”, a declarat Stephanie Hoopes, directorul național al United for ALICEs.