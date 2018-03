Radulescu, BT: Avem cel mai ridicat nivel al dezechilibrului din 2012 incoace si asta pentru ca in Romania nu se mai fac reforme. Odata cu incheierea ultimului acord cu FMI au incetat si reformele

Romania a avut cea mai buna dinamica a economiei dar din nefercire acest ritm de crestere nu se reflecta si in ritmul dezvoltarii, a spus joi Andrei Radulescu, economist sef al Bancii Transilvania, la conferinta "Romania, incotro?". Avem cel mai ridicat nivel al dezechilibrului din 2012 incoace si asta pentru ca in Romania nu se mai fac reforme. "Odata cu incheierea ultimului acord cu FMI au incetat si reformele", a mai precizat Radulescu. Potrivit economistului sef al BT, pe termen mediu ar trebui sa ne asteptam la o decelerare si la o recesiune tehnica pe plan mondial, cel tarziu anul viitor. "Evident ca indicele Dow Jones nu poate creste la infinit cu 1000 de puncte pe luna. Euforia nu poate dura la infinit", a explicat joi Radulescu.Cu toata cresterea, in Romania am ramas la sub 60% din media zonei euro la nivelul PIB/capita. Am avut, e adevarat, un proces de crestere economica, dar acesta a fost insotit de deteriorarea echilibrelor macroeconomice in ultimele trimestre. Daca ne uitam la diferentialul de crestere intre noi si zona euro, acesta s-a temperat." Practic, convergenta a incetinit. Perspectivele pentru perioada urmatoare a economiei Romaniei sunt de decelerare", a mai adaugat Radulescu.Potrivit economistului sef al BT, rata de economisire la nivelul populatiei este la maxumul ultimelor decenii, fara a exista insa si o distributie uniforma a acestei economisiri. Economisesc mai degraba cei care au venituri mai mari, nu intreaga populatie, iar in sistemul bancar avem circa 15 miliarde de euro exces de lichiditate."Ne asteptama ca economia sa creasca cu 4.2% in acest an si cu 3.3%in 2019. Epuizarea efectelor masurilor de relaxare fiscala se apropie, asa incat estimam si o incetinire a vitezei de crestere a consumului- cel care a alimentat cresterea economiei. As mai adauga ca pentru o economie ca a noastra, un ritm de 3% e foarte fragil. Ne asteptam la un curs de schimb in zona 4.7 pentru 2018,2019 si 2020", considera Eugen Radulescu.El a mai vorbit joi despre tergiversarea refrmelor, dar si despre interventia agresiva a statului in economie ceea ce face ca sectorul privat sa fie foarte prudent in a face investitii. "Daca Statul nu face investitii, de ce ar face-o privatul?", s-a intrebat Radulescu. Potrivit acestuia, la dezechilibrele economice, ale Romaniei, se mai adauga si o deteriorare a structurii populatiei si un derapaj in sfera sistemului de pensii publice.