Marti, media tranzactiilor pe perechea euro-leu a fost, potrivit BNR, de 4.65. Vezi cum vad principalele banci cursul euro pentru finalul anului

Raiffeisen Bank:

Crestere economica in 2018: 4.2%;

rata anuala a inflatiei la sfarsitul lui 2018: 3.5%;

rata EUR/RON la sfarsitul lui 2018: 4.70

BCR:

crestere economica de 4,7%,

inflatie de 3,6%

cursul euro/leu la 4,73

CEC Bank:

Inflatia (IAPC; %, an/an, medie): 3.5%

EURO/RON (medie anuala): 4.7%

Crestere economica (PIB real, %, an/an): 4.5%

BT:

Inflatia (IAPC): 3.2%

Cresterea PIB real: 4.2%

Curs euro/leu: 4.68

Monedele Europei emergente au pierdut marti teren in fata euro, leul fiind cotat in jurul nivelului 4.6545/EUR, leul fiind insa in apreciere usoara. Dolarul se tranzactioneaza in intervale restranse fata de celelalte monede majore marti dimineata inaintea raportului prezentat de seful Fed. Euro este cotat in fata dolarului la USD 1.2325/EUR din cauza incertitudinilor aduse de alegerile din Italia de la sfarsitul saptamanii, noteaza economistii Piraeus.Intr-un raport pe trezorerie transmis luni investitorilor, economistii Bancii Transilvania noteaza ca cursul euro/leupare a se mentine relativ imun la un context politic care ramane volatil in destul de multe privinte, paritatea parcurgand mai degraba un episod de stabilizare de la inceputul anului.In privinta cursului euro/dolar, acelasi raport citat anterior noteaza ca leul a pierdut ceva teren in fata dolarului saptamana trecuta, insa cursul nu a fortat nici unul dintre pragurile relevante anume 3.7 si 3.83. In schimb, dupa o a doua revenire de la 3.7, incepe sa se contureze aici o posibila formatie de schimbare pozitiva de trend, un double-bottom. Atentie, asadar, saptamana aceasta la rezistenta 3.8 (sau zona 3.8-3.83, pentru mai multa siguranta), fiindca o crestere a cursului dolar/leu pe interbancar dincolo de acest nivel cheie ar putea declansa o miscare mai ampla de depreciere a monedei nationale (care ar putea pierde pana in preajma cotei 4.0 in raport cu dolarul american)In zona chf/leu, deocamdata nu se constata o consolidare a cursului in preajma rezistentelor de la 4.06, respectiv 4.07, deci nimic nou fata de saptamana trecuta, astfel ca ramane de urmarit in continuare nivelurile mentionate - cu atat mai mult cu cat numerotarea preferata, cea favorabila leului, este acum la limita.Pentru finalul acestui an, iata cum vad principalii indicatori o serie de banci chestionate de HotNews: