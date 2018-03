Consumul privat da semne de incetinire. In ianuarie, vanzarile cu amanuntul si-au incetinit viteza de crestere la 11%

Ianuarie 2018 comparativ cu decembrie 2017

Ianuarie 2018 comparativ cu ianuarie 2017

Comertul cu amanuntul a franat usor in ianuarie, potrivit datelor transmise luni de reprezentantii Institutului National de Statistica. De la o crestere de peste 13% in decembrie 2017 (fata de decembrie 2016), ianuarie 2018 a adus o incetinire a cresterii, pana la putin peste 11% (fata de ianuarie 2017). Economistii estimeaza o incetinire pana la jumatate din ritmul de crestere din 2017 al consumului.Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna precedenta, a scazut pe ansamblu cu 25,3%, ca urmare a scaderii vanzarilor de produse nealimentare (-29,5%), vanzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (-24,7%) si comertului cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (-17,7%).Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna ianuarie 2017 a inregistrat o crestere cu 11,1% ca urmare a cresterilor inregistrate la vanzarile de produse nealimentare (+16,7%), comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+8,0%) si la vanzarile de produse alimentare, bauturi si tutun (+7,5%).