Numarul mediu de pensionari a fost in ultimul trimestru al anului trecut de 5,22 milioane, in crestere cu 5.000 de persoane, a transmis miercuri Institutul National de Statistica. Acestia incasau o pensie medie lunara de 1.132 lei, mai arata datele INS. Raportul pe total dintre numarul pensionarilor si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, cu precizarea ca aceasta este o medie. In Bucuresti de pilda avem 5 pensionari la 10 salariati, in vreme ce, la capatul opus se afla deja celebrul judet Teleorman, cu 17 pensionari la 10 salariati in judetul Teleorman.Pensia medie de asigurari sociale de stat a variat cu discrepante semnificative in profil teritorial, ecartul dintre valoarea minima si cea maxima fiind de 502 de lei (860 lei in judetul Botosani fata de 1362 lei in Municipiul Bucuresti).