Doros: Cheia starpirii evaziunii fiscale in Romania este un nou sistem IT cu software si cu hardware la ANAF

Cheia starpirii evaziunii fiscale in Romania este un nou sistem IT cu software si cu hardware la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si o colaboare intre institutii, a declarat, potrivit Agerpres, Dragos Doros, vicepresedinte al Camerei Consultantilor Fiscali (CCF) si fost presedinte al Fiscului. "Agresivitatea pe care o manifesta administratia fiscala in ultima vreme este din ce in ce mai mare si este normal. Pe statistici Romania sta foarte bine si foarte prost. Este tara care a crescut cel mai mult din UE, cu 7%, si tara care are venituri cu cel mai mic procent din PIB din UE. Asta inseamna ca se colecteaza prost. Dintr-un buget consolidat de vreo 280 miliarde lei, vreo 220 miliarde lei sunt colectate prin ANAF. Toata lumea spune ca trebuie sa starpim evaziunea fiscala si e corect. S-au facut pasi; s-a infiintat antifrauda, iar atunci a fost un reviriment la colectarea de la micii comercianti care pana atunci nu se prea oboseau cu bonurile fiscale", a spus Doros, intr-o conferinta organizata de Romania Durabila."A fost o sperietoare buna, dar ca orice sperietoare, impactul emotional dispare in timp", a mai spus Doros, adaugand ca impactul emotional trebuie inlocuit cu masuri structurale."Evaziunea fiscala nu se starpeste cu sperietori, ci cu sisteme concentrate, structurate si bine puse la punct. Cheia starpirii evaziunii fiscale in Romania este un nou sistem IT cu soft si cu hard la ANAF si colaborare foarte buna intre toate institutiile care au in atributie urmarirea oricarui tip de infractionalitate. Aveam o hartiuta pe birou cand eram la ANAF care spunea ca 80% din contribuabili isi declara si platesc la timp impozitele. Asta e realitatea. Un ANAF care vrea sa starpeasca evaziunea fiscala trebuie sa-si faca niste sisteme functionale", a explicat vicepresedintele CCF.Sistemul IT al Fiscului este invechit si acest fapt are un impact material pe eficienta colectarii taxelor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa."Intelegem ca exista un program care a fost semnat cu Banca Mondiala si care este in asteptare in acest moment. Decizia finala pe viitorul curs al programului va fi intre Guvern si Banca Mondiala. O decizie finala nu a fost inca luata. Credem ca ar fi de dorit sa fie adoptate niste actiuni ori prin programul Bancii Mondiale, ori prin alte mijloace sa fie intarit sistemul IT", a spus Lee.Potrivit acestuia, upgradarea sistemului IT ar trebui sa fie una dintre prioritati."Din ce am inteles, sistemul IT actual este vechi si are un impact material pe eficienta colectarii veniturilor. Upgradarea sistemului IT ar trebui sa fie una dintre primele prioritati in intarirea eficientei colectarii taxelor", a spus oficialul FMI.Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Daniel Tudor, a anuntat, in 20 februarie, ca programul cu Banca Mondiala de informatizare a Fiscului este intr-o faza intarziata iar autoritatile sunt in dialog cu expertii BM pentru a gasi solutii..El a precizat ca ANAF are un interes deosebit pentru informatizare, respectiv pentru investitii in aceasta zona.Raportul Curtii de Conturi pe anul 2016 arata, de altfel, faptul ca diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala iar situatia actuala este critica