Ce intrebări i s-au pus joi Guvernatorului BNR de către cei 3 senatori prezenți la întâlnirea cu boardul Băncii Naționale

Pentru prima oară în ultimii ani, Guvernatorul Isărescu a venit la discuțiile cu membrii Comisiei economice din Senat însoțit de toți membrii Consiliului de Administrație, dând semnalul că mesajele sale nu sunt în nume personal, ci ale întreg boardului BNR. La întâlnire au participat doar 3 senatori- Daniel Zamfir (fost liberal), Florin Cîțu (președintele comisiei- PNL) Vasile Lungu (PMP). Procedura unanim acceptată a fost ca cei 3 senatori să adreseze întrebările, iar la final, Isarescu să răspundă.1. În acest moment, dobânzile sunt sub rata de politică monetară. Cum să interpretăm acest lucru? Poate că politica monetară nu este atât de fermă pe cât spune că este! La o rată de 2.25% a dobanzii cheie, cu dobânzi în piață de 2% înseamnă ca ar mai fi loc de a fi mai fermi, în linie cu dobânda de politică monetară. Aici aș vrea să ne explicați cum să explicăm această diferență. Ingrijorarea mea este că dacă acest ecart se menține, cred ca anul se va termina cu o inflație mai aproape de limita superioară a intervalului țintit.2.Ați înființat acel Comitet de Supraveghere Macroprudențială. Poate ne spuneți de ce nu funcționează acel comitet și dacă nu acolo este locul în care ar trebui purtate discuțiile despre riscurile din economie.3. A treia întrebare este legată de Comitetul național de trecere la euro, nou înființat. Exista un asemenea comitet la BNR. Cum să citim acest lucru: e nemulțumit premierul de ceea ce făcea acel comitet din BNR? Impresia noastră e ca aderarea la euro trebuie să aibă implicarea BNR, iar procesul de aderare ar trebui conus de cei care fac politica monetară.Eu sincer apreciez că după atâtea insistențe ați acceptattotuși să veniți în fața Comisiei. În discuția cu mine nu va fi cazul să notați întrebările, întrucât sunt foarte simple. Mi-ar plăcea să dialogăm , ca să putem înțelege cum e cu inflația....Este ținta de inflație un obiectiv al BNR? Vă rog să-mi răspundeți, că putem discuta...D-le senator, am stabilit să adresăm toate întrebările, iar la final, dl Guvernator să răspundă!Dar nu e complicată întrebarea..să ne răspundă!De aceea am făcut un regulament, ca să-l respectăm!Pai e foarte important că în baza acestui răspuns îmi pot formula întrebările...Este un obiectiv, e trecut în toate materialele Băncii Naționale...În regulă, pentru că e un lucru foarte important. Deci e un obiectiv! Ne interesează foarte tare pentru a ști noi, Parlamentul, cum evaluăm activitatea Băncii Naționale. Pentru că ținta asta de inflație în niciun an n-a fost atinsă. Și dacă e un obiectiv al BNR și el n-a fost atins, este sau nuasta o neperformanță a Băncii Naționale? Ca dacă n-a fost atins, de ce v-ați acordat totuși bonusuri de performanță?În 2013 Banca Națională și-a propus o pierdere de 541 de milioane. Aș vrea să înțelegem de ce și-a propus BNR o pierdere și de ce nici aia n-a fost atinsă, adică pierderea a fost triplă- 1,2 miliarde! De ce v-ați acordat totuși bonusuri de performanță? În Raportul BNR transmis anul trecut, ați spus că masa monetară a crescut cu 8.7% din august 2017 față de august 2016. Pe înțelesul tuturor, ca e foarte simplu de comparat, inflația era atunci de 1.5% iar acum- din cauza masei monetare care a intrat în piață- e de 4.5%. Este asta o contribuție la creșterea inflației?Ați anunțat deja că inflația va crește la peste 4%. Asta nu e cumva o invitație a comercianților să crească prețurile?Există un mare exces de lichiditate în piață- circa 22 miliarde de lei. V-aș ruga să explicați de ce există această situație, care mie mi se pare nepotrivită. Băncile acordă dobânzi la depozite în medie de 0.5%. BNR acordă dobândă acestor bănci de 1,25% dacă își plasează banii la BNR. Mi se pare cp este o afacere foarte profitabilă pentru bănci, care nu plasează banii în economie, ci la BNR. !Ați simțit vreu presiune din partea PSD sau ALDE de a ține ratele de dobândă astfel încât partidele aflate la guvernare să capete anumite avantaje.Discursul din Comisie poate fi citit integral pe pagina Bancii Centrale (link) Răspunsurile lui Isărescu pot fi vazute mai jos (de la minutul 68)