Premierul Dăncilă se întâlnește cu Mugur Isărescu, joi după-amiază / Pe agenda discuţiilor, inflația și ROBOR

”Cred că după întâlnirea dintre doamna prim ministru Dăncilă şi domnul guvernator lumea trebuie să vadă ca este o relaţie de colaborare între cele două structuri foarte importante, instituţii, Guvernul-Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională. Pe agenda de discuţii de mâine se vor afla desigur şi subiecte precum ROBOR, inflaţie, precum şi alte subiecte prin care împreună, să spunem, o să dăm imaginea noastră macroeconomică. Cei doi, sunt convins că vor discuta şi vor avea împreună, nu neapărat soluţii, dar o abordare coerentă şi cu mixt de politici. Soluţii sunt de o parte şi de alta”, a mai spus Teodorovici, citat de Agerpres.Reamintim că în ultimele săptămâni, liderul PSD Liviu Dragnea a lansat săgeți împotriva politicilor monetare ale BNR, spunând că inflaţia nu este cauzată de acţiunile luate de guvern, ci de creşterea preţului petrolului şi de liberalizarea preţurilor la energie şi sugerând că acţiunile BNR şi declaraţiile politicienilor din opoziţie sunt coordonate.”Şi eu încerc să înţeleg... Prea seamănă, prea sunt coordonate unele acţiuni de la BNR, unele declaraţii ale preşedintelui, ale liderilor din opoziţie, ştiri false. Poate cineva unde e nervos că România chiar începe să-şi folosească potenţialul propriu în propriul interes. Simţiţi că în momentul în care România încearcă să se ridice, e cineva care îi dă la picioare? Bineînţeles, îi dă la picioare şi României, şi nouă, şi mie în primul rând, normal, preşedintele partidului”, a declarat Liviu Dragnea la Antena 3.El a mai spus că nu este de acord că inflaţia provine din politicile de creştere a veniturilor românilor.”Cauzele care au dus la creşterile de preţuri şi cauzele care au dus la creşterea inflaţiei - că s-a spus din cauza PSD. Şi vorbim de cauze spuse şi de BNR şi de alţi analişti. Creşterea preţurilor la energie. În primul rând este vorba de liberalizarea cerută de FMI şi UE, deci nu e o decizie a guvernului şi de asemenea şi de unele politici de cartel făcute de unii operatori economici cu capital străin în România. Deci nu e din cauza Guvernului. Creşterea preţului barilului de petrol pe pieţele internaţionale - martie 2018 faţă de martie 2017, o creştere de 33 % Nu noi am decis. Creştererea preţurilor la produsele agricole importate şi alimentare importate. Noi importăm 70% din UE şi constatăm că aici au crescut preţurile la bunurile pe care le importăm. Sigur că am constatat că aceste companii cu capital străin când au văzut că veniturile românilor cresc şi salarii şi pensii - şi-au zis hai să mărim şi noi preţurile. Noi o să cerem ANRE-ului şi altor instituţii să verifice cât de fundamentată a fost această creştere de preţuri şi solicit guevrnului foarte clar ca in cazul relatat de consiliul concurenţei să dispună un cotnrol efectuat de corpul de control al premierului şi nu numai”, a mai spus Dragnea