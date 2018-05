Florian ​Libocor: Românii pot cumpăra mai puţine decât acum un an, deşi salariile s-au mărit

​Românii nu înţeleg că acum pot cumpăra mai puţine decât acum un an, chiar dacă salariile lor au fost majorate, ceea ce îi va face ţinta perfectă pentru capcane populiste, a declarat, miercuri, Florian Libocor, la conferinţa "Banca viitorului", potrivit Agerpres. Libocor a ținut să precizeze că vorbește nu în calitatea de economist șef al BRD ci ca ”economist român și contribuabil cu toate taxele plătite la zi”. "Din păcate (...) oamenii vor fi întotdeauna ţinta perfectă pentru o capcană populistă. Țara înţelege că i-a crescut salariul cu 40% spre exemplu, de la 1.000 la 1.400 de lei, dar nu înţelege că acum cu 1.400 de lei nu mai este în măsură să cumpere aceleaşi bunuri şi servicii pe care le cumpăra acum un an cu o mie de lei", susţine Libocor.Potrivit acestuia, este ca şi cum i-ai explica unui copil că este periculos să se joace cu chibrituri, dar el nu ştie ce este focul."Dar ce să vezi? I-a crescut salariul. Asta înţelege ţara. Iar dacă îi explici altfel, eşti privit ca fiind snob. Dacă intri în zona tehnică, ţi se spune că e prea tehnic. Dacă cumva cobori jos, foarte jos, eşti tratat cu un zâmbet. Ei, îmi permit să fiu retoric într-un fel. Cum explici unui copil care nu ştie ce este focul că chibriturile sunt periculoase?", a mai spus Libocor.El i-a îndemnat pe români să facă un calcul: câtă pâine cumpără acum cu salariul mărit şi câtă pâine cumpărau înainte să li se mărească salariul. Sau cum poate să-şi explice cineva că i-a crescut salariul fără să fi făcut ceva în plus, să fi produs o unitate de valoare în plus.Bancherul le-a trimis guvernanţilor şi o avertizare: "Să aibă grijă, deoarece cu aceeaşi măsură cu care măsoară ei acum vor fi şi ei măsuraţi".La rândul său, Adrian Vasilescu, consultant în cadrul BNR, prezent la conferinţă, a subliniat faptul că primii care ar trebui să înţeleagă fenomenul sunt cei care transmit, la rândul lor, mesaje către public."În primul rând, cred că trebuie să fie educaţi educatorii, adică cei care să ducă lucrurile mai departe, pentru că, dacă această lipsă de educaţie financiară o vedem la diferite niveluri foarte înalte, preşedinţi de companii, miniştri şi aşa mai departe, dacă ei nu înţeleg, vor duce lucrurile mai departe tot eronat", a susţinut Vasilescu.Consilierul BNR a explicat cum se vede cel mai limpede faptul că în ţară rămâne o populaţie îmbătrânită, iar tinerii inventivi cu putere de muncă pleacă din ţară şi nu se mai întorc."Sper că majorarea salariilor va avea şi un efect benefic imediat, în condiţiile în care 3,5 milioane de locuitori au plecat din România. Şi au plecat oameni care sunt în stare să plece, adică cei mai inventivi, cei mai întreprinzători şi cei mai curajoşi. Şi-au luat viaţa în spate şi s-au dus în lume. Trebuie să fim atenţi, că noi îi aşteptăm înapoi, dar dacă ne uităm la statistici vedem că în 2007-2008 trimiteau câte 7-8 miliarde de euro în ţară, acum trimit sub 5 miliarde de euro. E limpede ce s-a întâmplat: ei s-au instalat acolo, şi-au luat copiii, i-au dat la şcoală acolo, şi-au făcut asigurări medicale şi atunci ce mai trimit acum este în primul rând rezultatul unui reflex şi grija pentru cei rămaşi aici, care nu vor veni niciodată cu ei, adică părinţi, bunici, bătrâni", a arătat reprezentantul BNR.Potrivit lui Vasilescu, faptul că foarte mulţi oameni de la ţară pleacă în străinătate arată că vom avea pe viitor probleme cu agricultura, dar şi cu capitalul tehnic, având în vedere investiţiile reduse