Antreprenori: Subvențiile pentru firmele care angajează șomeri sunt praf în ochi. ANOFM are multe programe asemănătoare slab implementate

Anunțul ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, privind subvențiile pentru firmele care angajează șomeri și asistați social a fost un mod de a deturna atenția de la loviturile guvernamentale, susțin antreprenorii. Mai mult, ei spun că este vorba, de fapt, de un program realizat cu fonduri europene, lucru nemenționat de ministru în cadrul declarației de presă susținută la Palatul Victoria. Pe lângă acest lucru, întreprinzătorii spun că statul are mai multe programe asemănătoare, dar ANOFM nu le poate implementa, fiind firme care nici după un an și jumătate nu au mai primit banii promiși.„Acest anunț al ministrului Muncii este praf în ochi pentru a deturna atenția de la loviturile guvernamentale care au loc în Justiție și în plan economic, în contextul creșterii inflației, reducerii investițiilor și adâncirii deficitului bugetar”, a declarat Claudiu Vrînceanu, consultant de business și fost secretar de stat în Ministerul Economiei, pentru HotNews.ro„În al doilea rand, din punct de vedere al logicii economice, antreprenorii privați nu trebuie stimulați prin subvenții, caci acestea sunt suportate tot de aceștia, prin taxe și impozite. Antreprenorii și investitorii au nevoie, de fapt, de predictibilitate și de respectarea angajamentelor, așa cum nu se întâmplă astăzi, de exemplu, în sistemul de pensii private, unde amenințările cu blocarea Pilonului II sunt tot mai periculoase”, a precizat Vrînceanu.Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România este de părere că ministrul Muncii nu s-a exprimat bine, fiind vorba despre subvenții pentru salarii și nu pentru firme.„Aici avem o problemă. Schema anunțată de dânsa nu schimbă niciun fel de paradigmă. Dacă voia să nu mai susțină șomajul, schimba legea, precum persoanele care sunt apte de muncă să nu primească niciun fel de ajutor social. Schema anunțată este din fonduri europene, din Programul Operațional Capital Uman, nu e din bugetul de stat. Nu am văzut ce obiective au, ce indicatori, ca să știm și noi ce măsurăm. Nu se accesează schema dacă angjatorii accesează o astfel de schemă și banii se întorc peste o jumătate de an sau sunt blocaje. 90% din firme habar nu au de schemele astea”, explicat oficialul CNIPMMR.