Miniștrii de Finanțe din zona euro salută cererea Bulgariei de a adera la ERM-2 și uniunea bancară

Miniștrii de Finanțe din zona euro au salutat cererea Bulgariei de a adera la Mecanismul European al Ratelor de Schimb (ERM-2) și la uninea bancară până în iulie 2019, relatează site-ul EUObserver.eu, citat de Mediafax.Cu toate acestea, minștrii de Finanțe ale statelor care se află află deja în zona euro au avertizat autoritățile din Bulgaria să implementeze reforme pentru sistemul judiciar și să găsească soluții la problemele privind corupția sau crima organizată.Bulgaria îndeplinește toate criteriile nominale pentru a adopta moneda unică, prin inflația scăzută și prin faptul că moneda națională, leva, este deja legată de euro, relatează The New York Times.Astfel, miniștrii de Finanțe au fost de acord că procesul de aderare la uniunea bancară poate dura doar un an. În ceea ce privește Mecanismul European al Ratelor de Schimb, Bulgaria trebuie să rămână în ERM-2 cel puțin doi ani înainte de a adera la zona euro.În luna mai, Comisia Europeană a afirmat într-un raport că Bulgaria nu îndeplinește condițiile necesare pentru a adopta euro.Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat în ianuarie că Bulgaria a înregistrat progrese în sensul reformării economiei pentru aderarea la zona euro, dar trebuie să continue eforturile.