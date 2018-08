​Financial review. Titlurile marilor ziare străine de miercuri: Scuzele papale, cele mai amenințate cinci profesii, Trump îşi explică politica internaţională, Polonia acordă noi privilegii funcționarilor care îi păzesc pe politicieni

Aproape toate ziarele de miercuri dedică ample articole scuzelor Papei Francisc legate de scandalul pedofiliei. The Guardian titrează chiar: Cum îndrăznește papa să le ceară catolicilor de rând să ispășească pentru abuzarea copiilor? Alte subiecte țin de impactul inteligenței artificiale asupra joburilor existente, un studiu al unu institut francez prognozând că în următorii 20 de ani vor dispărea cinci meserii (vedeți în text care anume) dar vor apărea și altele noi. Ziarele monitorizate: Wall Street Journal, Financial Times, Handelsblatt, Le Temps (Elveția), Les Echos și altele.

"Încă nu este prea târziu", spune într-un interviu acordat Handelsblatt CEO-ul Volkswagen, Herbert Diess, referindu-se la necesitatea implicării producătorilor auto germani în producția de baterii pentru mașinile electrice, o piață dominată în prezent de producătorii asiatici. "Să presupunem că ponderea vehiculelor electrice în 2025 va fi de zece la sută, (...) vorbim despre o cifră de afaceri cu baterii electrice undeva între 50 și 60 de miliarde de euro". Având în vedere dimensiunea acestei piețe, nu este încă prea târziu pentru a intra în domeniul producției de baterii, spune Diess. El sugerează ca producătorii germani să colaboreze între ei , având în vedere miliardele necesare cercetării, dezvoltării și apoi producției. "Dacă un producător precum VW produce baterii, un grup cum e Daimler nu ar cumpăra probabil bateriile de la noi. Mai bine ar fi să găsim o cale de producție ”încrucișată", adaugă Diess.

Mașina viitorului se va diferenția prin ”inteligența” ei, crede șeful VW. ”Fiecare mașină va fi un nod în rețeaua de mașini. Software-ul va juca un rol crucial în viitor. Dar, deocamdată trebuie să recunoaștem că acest lucru nu este încă atu-ul mașinilor germane. Companiile gigant precum Google și Amazon sunt semnificativ mai bune la acest capitol. Sarcina cea mai importantă a industriei auto, dacă vrea să supraviețuiască, este să stăpânească această tendință de digitalizare a industriei. Mașina va deveni un dispozitiv Internet, complet conectat la rețea, exact cum e un smartphone. Actualizările software vor fi trimise de producători online, iar o vizită în atelerul auto pentru actualizări ale softurilor va deveni istorie”, mai spune Diess.

În această zi de miercuri Emmanuel Macron și Edouard Philippe urmează să se întâlnească la Elysée pentru a discuta despre bugetul pe 2019. Această întâlnire vine în contextul în care economiștii au redus estimările privind creșterea economcă pe 2018 și 2019, după ce economia a încetinit în prima jumătate a anului. În primăvară, estimările erau de 2% pentru anul acesta și de 1,9% pentru 2019. Acum, economiștii spun că economia va crește cu doar 1,7% în fiecare din următorii doi ani. Într-un interviu acordat ziarului, economistul Philippe Aghion, apropiat al președintelui Macron, spune că ar fi posibilă reducerea deficitului fără a fi afectată creșterea economiei.



Crédit Agricole consideră că BCE a fost totuși informată anterior cu privire la aceste operațiuni. În spatele scenei, decizia este extrem de dezbătută, surse din interiorul băncii descriind sacțiunea primită drept "absurdă" și "birocratică". "Pe scurt, Crédit Agricole a fost sancționată pentru că și-a întărit fondurile proprii" , mai spune sursa citată.



Cele mai citite articole din Les Echos:

2. Contabilii



Profesia contabilă s-a schimbat radical în câțiva ani. După o creștere a numărului contabililor în anii 2000, acum sunt cu 10% mai puțini decât în ​​1986. Cam 300.000 au mai rămas, dar tendința este clară: Institutul Sapiens estimează că profesia va aparține exclusiv softurilor cel mai târziu între 2041 și 2056.





3. Secretarele



Numărul secretarilor a scăzut în mod constant din 1986, de la 765.000 la 560.000 în 2016. Extincția lor este așteptată între 2053 și 2072. Totuși, trebuie spus că au mai existat asemenea predicții și în anii 1980, când a apărut computerul.



4. Casierii



Numărul de casieri a scăzut din începând din anii 2000, iar scannerele și softul inteligent care știe să încaseze și să dea restul ar putea prelua munca făcută azi de casieri. Sapiens prognozează dispariția casierilor până în 2050 sau 2066. "Aici a mai fost luat in considerare un alt criteriu , spune Erwann Tison. Acesta este efectul de generație: unii oameni își vor prefera să dea banii unui om, nu unei mașini", explică acesta.

5.Manipulanții de mărfuri



Dispariția acestei profesii este estimată cel mai devreme în 2071 și cel mai târziu în ... 2091, scrie Les Echos.

Această meserie a înregistrat o scădere cu 17% a forței de muncă între 1986 și 2016, pentru a număra în prezent circa 675.000 de angajați. Și este clar că scopul giganților din distribuție Amazon sau Baidu este de a automatiza depozitele lor cât mai mult posibil. În timp ce unele tranzacții pot să dispară, altele ar putea apărea , spune Erwann Tison.



Vaticanul a publicat luni o scrisoare a Suveranului Pontif către ”poporul lui Dumnezeu” în legătură cu recentul scandal legat de pedofilie și abuzuri sexuale. Scrisoarea capului Bisericii Catolice este adresată tuturor credincioșilor catolici din lume, caută ajutorul lor și recunoaște responsabilitatea Bisericii. "I-am neglijat și i-am abandonat pe cei mici, scrie Papa Francisc, condamnându-i atât pe cei care comit cât și pe cei care ascund aceste crime. Papa Francisc va pleca sâmbătă în Irlanda, țară atinsă de multe asemenea scandaluri.



Despre China

Despre Turcia

Despre Coreea de Nord

Despre Rusia



Despre Iran

Despre ancheta privind Rusia

Donald Trump nu se aşteaptă la mare lucru de la negocierile comerciale cu China programate în această săptămână la Washington. Preşedintele american a adăugat că nu îşi fixează o limită de timp pentru a ieşi din contenciosul comercial dintre Beijing şi Washington. "Ca şi ei, am o strategie pe termen lung", a spus el.El a acuzat, de altfel, China, ca şi ţările din zona euro, că-şi manipulează valutele.În acest interviu, preşedintele american exclude cea mai mică concesie faţă de Ankara în schimbul eliberării pastorului american Andrew Brunson, acuzat de terorism de justiţia turcă, adăugând că nu este deloc îngrijorat de urmările taxelor vamale pe care le-a impus ca ripostă. "Cred că ce face Turcia este foarte trist. Cred că ei fac o teribila greşeală. Nu vor exista concesii", a declarat el.Pastorul Brunson a petrecut peste 20 de luni în detenţie înainte de a primi arest la domiciliu, în iulie.Donald Trump a mai spus că se gândea că are un acord cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, când a intervenit pe lângă Israel ca să obţină eliberarea unei cetăţene a Turciei.Donald Trump a apreciat că este "probabil" să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, după summitul lor istoric din iunie de la Singapore. "Este cel mai probabil, dar nu vreau să fac comentarii". "Marea alchimie" ce s-a creat între el şi Kim, a adăugat el, a permis să se îndepărteze perspectivele unui nou război în Coreea din vara 2017, când tensiunile erau la un maxim între Washington şi Phenian."Îmi place, îmi place mult. (...) Am relaţii personale foarte bune cu preşedintele Kim şi cred că asta face ca lucrurile să funcţioneze", a spus el, referindu-se la oprirea testelor balistice ale Republicii Populare Democratice Coreea (RPDC).El s-a lăudat de asemenea că a obţinut mai multe rezultate lucrând la dosarul nord-coreean "trei luni" decât predecesorii săi în 30 de ani. "Am oprit testele nucleare [ale Coreii de Nord]. Am oprit testele cu rachete. Japonia s-a ambalat. Ce se va întâmpla? Cine ştie? Vom vedea", a adăugat el.Donald Trump a calificat drept "excelentă" întâlnirea sa de două ore cu omologul său rus, Vladimir Putin, de luna trecută de la Helsinki."Am vorbit despre Israel, despre Siria, despre Ucraina", detaliază el, precizând că a "menţionat Crimeea, ca întotdeauna când vorbesc despre Ucraina".El a dat asigurări că în niciun moment Putin nu i-a cerut să ridice sancţiunile americane luate împotriva Moscovei."Nu intenţionez s-o fac. O voi lua în calcul numai dacă ei fac ceva care e bun pentru noi. (...) Sunt multe lucruri bune pe care le putem face unul pentru celălalt. Siria, Ucraina, multe alte lucruri...".Șeful Casei Albe dă asigurări că el "n-a spus niciodată" că se va întâlni cu conducătorii iranieni. "Dacă [preşedintele iranian, Hassan Rohani] vrea să ne întâlnim, fie. Dacă nu vrea să ne vedem, nu-mi pasă. (...) eu nu am cerut o întâlnire".Donald Trump a declarat pentru Reuters, luni, 20 august, că e îngrijorat că orice declaraţie pe care ar putea-o face sub jurământ la o eventuală audiere de către procurorul special Robert Mueller ar putea fi foloistă pentru a i se aduce acuzaţii de fals în declaraţii.El declară că se teme că anchetatorii vor compara potenţiala lui mărturie cu mărturia altor persoane interogate de echipa dlui Mueller, ca fostul director al FBI James Comey, foarte critic faţa de dl Trump, pentru a găsi neconcordanţe şi a le folosi împotriva lui."Dacă eu spun ceva şi el [Comey] spune ceva, e cuvântul meu contra cuvântului lui, şi el este cel mai bun prieten al lui Mueller, deci Mueller ar putea spune: "Bine, îl cred pe Comey" şi chiar dacă spun adevărul, asta face din mine un mincinos. Nu e bine".În ciuda îngrijorărilor sale, dl Trump n-a vrut să spună dacă va accepta sau nu să fie interogat de dl Mueller, care anchetează bănuielile de amestec rusesc în alegerile prezidenţiale din 2016 şi o posibilă înţelegere secretă între echipa de campanie a lui Trump şi oficiali ruşi.Preşedintele american a subliniat că are puterea să intervină în această anchetă, dar a decis să nu o facă până acum. El a refuzat din nou să blameze Rusia pentru orice amestec în alegerile din 2016, contrar concluziilor serviciilor sale de informaţii. (RADOR)