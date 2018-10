O persoană lucrează 1-5 ani, în medie, într-o firmă din sectorul de servicii de business. Sunt căutați cei care combină limbile străine cu alte activități cerute de industrie

Industria de servicii de business poate depăși 220.000 de angajați, în următorii cinci ani, acum fiind circa 125.000, reiese dintr-un studiu al Asociației Business Service Leaders in România (ABSL), realizat împreună cu KPMG. În acest moment, cei mai căutați sunt oamenii care combină aptitudinile cu buna cunoaștere a limbilor străine, germana fiind una dintre ele, și cu alte activităţi cerute de industrie.





Cele mai multe companii care care activează pe piața locală de outsourcing sunt din Franța, Germania, România și SUA, iar orașele cele mai atractive sunt București, Cluj Napoca, Iași și Timișoara.

Richard Perrin, advisory partner, head of advisory KPMG, a arătat celor prezenți, în cadrul unui eveniment de prezentare a studiului, argumentele pro și contra cu privire la decizia unei companii din sector de a investi în România:





Pro





Contra





Deficit al forței de muncă

"România este pe locul I în categoria piețelor mature de outsourcing, cu peste 265 de companii, o forță de muncă motivată, bine pregatită, foarte bună vorbitoare de limbi străine, competitivă la nivel de costuri și cultural apropiată de valorile europene. Acestea sunt argumente pentru care potențialul industriei ar fi de 300.000 de angajați. În următorii 5 ani, în România, se estimează că industria poate depăși 220 de mii de angajați", menționează sursa citată.







În 2018, 33% dintre angajați oferă servicii de Gestionare Clienți, 25% Servicii de IT și 23% de Contabilitate și Finanțe. Potrivit aceluiași studiu, vârsta medie a forței de muncă este cuprinsă între 26 și 35 de ani, femeile reprezentând 61% dintre angajații din industrie.



Potrivit sondajului, în medie, un angajat stă în companie între 1 și 5 ani. Majoritatea oamenilor care lucrează în industrie au cel puțin o diplomă universitară, iar 24% sunt absolvenți de Masterat sau Doctorat.





Clienții provin din sectorul bancar, asigurări și servicii financiare, tehnologie și telecomunicații, servicii profesionale de afaceri și bunuri industriale de larg consum."70% dintre respondenții studiului consideră că schimbările politice dese fac dificilă activitatea companiilor în acest domeniu. În evaluarea pe care companiile au făcut-o locațiilor principale în care își derulează activitatea, criterii precum disponibilitatea spațiilor mdeorne de birouri, infrastructura orașului și imaginea acestuia au obținut punctaje mari. În schimb, cele mai scăzute note au fost acordate cooperării cu autoritățile locale", se arată în document.O bună plajă a talentelorUn bun potențial neexploatatAccesibilitate, cultură, aptitudiniMod de lucru adecvatFoarte bune aptitudini tehnice și capabilități lingvisticeInstabilitatea mediului de businessSchimbări frecvente și impredictibile ale legilorCalitatea scăzută a infrastructuriiÎn baza studiului realizat de asociație, împreună cu KPMG, se estimează că industria de outsourcing a generat venituri de aproximativ 4 miliarde de euro, în 2017.Majoritatea clienților vin din zona Europei, iar cele mai întâlnite servicii furnizate de către industrie sunt de: Finanțe și Contabilitate, IT, Operațiuni pentru Clienți, Resurse Umane și Achiziții. Pentru serviciile de Finanțe-Contabilitate, cele mai întâlnite activități sunt legate de gestionarea furnizorilor și a clienților, iar pentru serviciile de IT - User Support și Mentenanță pentru aplicații dedicate. În cadrul gestionării clienților, activitățile cele mai întâlnite sunt legate de Helpdesk și Sales, Account Management Support, pentru serviciile de Resurse Umane sunt Administrare, Raportare și Salarizare, iar pentru Achiziții – Achizițiile Operaționale.Competiția din piața outsourcing-ului a fost evaluată de către participanți ca fiind una foarte puternică, pe o scară de la 1 la 10, media fiind de 9,1. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 50 de companii membre și non membre ABSL, în luna august.