Financial review Prima pagină a presei străine: Tranziția pentru Brexit ar putea fi prelungită cu un an Cazul Kashoggi golește lista speakerilor la ”Davosul deșertului”. Concentrații uriașe de toxine găsite la Grenfell. Lupta micilor orașe pentru a se salva

Financial Times: Cazul Kashoggi golește lista speakerilor la ”Davosul deșertului”

Sir Richard Branson, președintele Băncii Mondiale, Jim Yong Kim, și șeful Uber, Dara Khosrowshahi, se află în fruntea unei lungi liste de directori de companii sau de instituții care evită să participe la ebenimentele organizate de Arabia Saudită sau să mai facă afaceri în zonă, după dispariția jurnalistului saudit Jamal Khashoggi.





Alții, inclusiv Larry Fink de la BlackRock, monitorizează situația, neluând o decizie finală, spun purtătorii de cuvânt.

The Guardian: Facebook- conturile de 14 milioane de persoane au fost afectate de recentul atac cibernetic





Compania Facebook a descoperit la sfârşitul lunii septembrie un atac cibernetic masiv. Hackerii, care nu au fost identificaţi, au exploatat ilegal o funcţie prin care au avut acces la date personale din conturile utilizatorilor.





Titlul din deschiderea ziarului de sâmbătă:

"Concentrații uriașe" de toxine găsite în solul de la Grenfell, constată un studiu

Toxinele, care pot avea implicații asupra sănătății pe termen lung pentru supraviețuitorii incendiului din Grenfell Tower ca și pentru miile de oameni care trăiesc și muncesc în apropiere, au fost identificate în cadrul unui studiu condus de unul dintre cei mai importanți experți în toxicologie din lume.





Un incendiu devastator a izbucnit în data de 14 iulie la o clădire de apartamente cu 24 de etaje din vestul Londrei. Incendiul a pornit de la un scurtcircuit la un frigider, iar panourile cu care era izolată clădirea au favorizat răspândirea flăcărilor.





Rezultatele inițiale ale studiului efectuate de către Prof. Anna Stec au determinat Agenția Publică de Sănătate din Anglia (PHE), Departamentul de Sănătate, Poliție dar și autoritățile municipale să facă o serie de teste pentru a se asigura că eventualele riscuri pentru sănătate pot fi evaluate în mod corespunzător.



În briefing-ul către personalul agenției medicale, Stec a declarat că a găsit "concentrații uriașe" de potențiali agenți cancerigeni în praful și solul din jurul turnului din vestul Londrei și în resturile arse care au căzut din turn.



Au fost prezente și nivele ridicate de acid cianhidric în solul pe care l-a analizat.



Ea a sugerat ca autoritatile de sanatate să ia în calcul prelevarea de mostre de sange si salivă de la supravietuitori, pompieri si rezidenți locali pentru a monitoriza orice deteriorare a ADN-ului acestora.



Stec a declarat că așa-numita "tuse Grenfell" raportată de supraviețuitori după incendiu "pare a indica niveluri ridicate de contaminanți atmosferici" și că ea a evaluat nivelurile ridicate de toxine pot provoca probleme de sănătate.











Le Figaro: Lupta micilor orașe pentru a se salva

S-ar putea să nu fie prea târziu pentru a încerca să readucem la viață o parte dintre centrele micilor localități, astăzi în agonie. Magazine închise, fațade care se sfărâmă, locuitori care au părăsit zona: aceasta este în cazul multor municipalități rezultatul unei acumulări de erori și de politici contradictorii.





Pentru a încerca să revitalizeze centrele orașelor din aceste municipii mici și mijlocii, guvernul a lansat în 2017 un plan, în baza cpruia 5 miliarde de euro vor fi deblocate în următorii 5 ani pentru 222 de municipalități selectate în baza unor proiecte. Printre ele, Pontivy, Cholet, Chaumont, Auch ...







O alegere care lasă un gust amar tuturor celorlalte orășele care nu au fost selectate. "Aceste 222 de teritorii au fost selectate deoarece au un rol central și pentru satele din împrejurimi", explică prefectul Rollon Mouchel-Blaisot. După decenii "neglijență" cu privire la acestea categorii de comune, conform prefectului, acest program este o tentativă de a repara greșelile trecutului.







"Nu sunt sigur că putem aduce comercianții înapoi pe străzile noastre. Comerțul electronic și supermarketurile au creat noi obiceiuri de consum.”, spun localnicii.







Băncile închid sedii pentru că nu mai au clienți, micii producători sunt sufocați de marii retaileri, locuri de muncă nu se prea găsesc, iar lumea preferă să se mute în alte părți. Nu cred că acum se mai poate face ceva- sunt bani aruncați în vânt, mai spun localnicii.

În schimb, la nivel politic optimismul e la cote înalte. Rămâne de văzut care va fi tabăra câștigătorilor- opimiștii sau ceilalți?





The Telegraph: Perioada de tranziție pentru Brexit ar putea fi prelungită cu încă un an

Euroscepticii au reactionat cu furie, spunand ca prelungirea ar costa în plus 17 miliarde lire și că nu ar fi cea mai potrivită soluție.





Telegraph mai precizează că Barnier ar fi informat reprezentanții statelor UE cu privire la acest proiect.



