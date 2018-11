Financial review Prima pagină a presei străine: Rețeta italiană de creștere va funcționa pentru întreaga Europă. spune Di Maio. Macron lansează operațiunea ”Recucerirea teritoriilor”. Liderii de business britanici vor un nou "vot popular" privind Brexit

"Dacă rețeta funcționează aici, se va spune la nivel european: ar trebui să aplicăm rețeta Italiei în toate celelalte țări", a declarat Di Maio într-un interviu acordat Financial Times.

Guvernul de coaliție al Italiei, alcătuit din Mișcarea Cinci stele a dlui Di Maio și partidul Ligii anti-migrație, Matteo Salvini, care este și vicepremier, a avut discuții contradictorii cu Bruxelles-ul, Italia propunând majorarea cheltuielilor guvernamentale și reducând totodată taxele.



Comisia Europeană a declarat luna trecută că planurile bugetare ale Italiei încalcă regulile bugetare convenite cu UE, iar Uniunii nu-i rămâne "nicio altă alternativă", decât să solicite refacerea bugetului.



"Nu pariem pe Itaia că ar fi ”prea mare pentru a fi lăsată să cadă”, a spus dl Maio. "Credem în faptul că putem reduce foarte mult datoria publică cu bugetul nostru. Sunt convins că putem schimba regulile austerității și pe cele privind investițiile și că putem consolida Uniunea Europeană și zona euro", a mai adăugat acesta.

"Nu cred că vom ajunge la sancțiuni [de la Comisia Europeană]. Procedura va fi inițiată, însă va exista o etapă de dialog".

"Cred că, în următorii 10 ani, Europa va merge în această direcție, deoarece Statele Unite se îndreaptă în această direcție. Economia americană crește cu 4% prin politicile expansive ale Trump, despre care toată lumea a spus că au fost greșite. El mărește deficitul, micșorând impozitele, dar investind în infrastructură ".

Economiștii pun la îndoială ipotezele ambițioase de creștere care stau la baza bugetului, iar investitorii în datoria italiană au împins costurile pe care cea de-a treia economie din zona euro le plătește pentru a se împrumuta. Domnul Di Maio a spus că investitorii sunt îngrijorați de "povestea” că Italia ar putea părăsi zona euro, ceea ce e greșit. Odată ce investitorii vor realiza că Italia nu va ieși din eurozonă, costurile cu datoria vor scădea.

"O să ne aplicăm un tatuaj pe care să scriem că nu vrem să părăsim zona euro", a spus Di Maio.

"Astăzi toată lumea spune că problema cea mai importantă este imigrația. Aceasta este o prostie. Problema cea mai importantă este cea legată de piața muncii și de șomaj ", a spus el. "Dacă astăzi avem 6 milioane de italieni săraci, asta provoacă o tensiune socială care va duce și la tensiuni cu străinii. Acest lucru este inevitabil". El a mai spus că Mișcarea" Cinci stele "a purtat discuții cu alte partide din Europa despreînfiinarea unui nou grup în Parlamentul European pe baza unei platforme anti-austeritate.



Alte titluri din FT:

"Nu există bani rusești în donațiile făcute pentru referendumul privind Brexit”, spune Arron Banks

SUA : 8 state au primit derogări privind importurile de petrol iranian

Fondatorul Found.EU spune că fondurile provin doar de la companii britaniceArron Banks, proprietarul unor afaceri din asigurări și unul dintre donatorii însemnați din campania pro-Brexit a insistat asupra finanțării de 8 milioane de lire sterlinedespre care se spune că ar fi utilizat bani provenind din Rusia că originea fondurilor este pur britanică..Comentariile sale vin după ce Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii Organizate (ANC) a anunțat că îl investighează pe domnul Banks, dar și un număr de alte persoane și grupuri asociate.Comisia Electorală l-a trimis domnului Banks la ANC, după ce a găsit dovezi că bănuia că fondurile provin de la Rock Holdings, o companie controlată de domnul Banks care are sediul în Insula Man. Potrivit legislației britanice, companiilor off-shore nu li se permite să facă donații de campanie.ANC a transmis că există "suspiciuni rezonabile" de a bănui că domnul Banks nu a fost "adevărata sursă" a celor peste 8 milioane de lire sterline donate făcute în numele său pentru Leave.EU și alte grupuri pro-Leave.Vorbind duminică, dl Banks a declarat că banii provin de la un grup înregistrat în Marea Britanie, Rock Services. El a spus că societatea are "tot felul de venituri", pe care nu le-a detaliat.El a spus la emisiunea The Andrew Marr de la BBC: "Nu există banii rusești și nici o interferență de vreun fel cu Rusia. Vreau să fiu absolut clar în legptură cu acest subiect".Dl. Banks a declarat că banii provin de la Rock Services, o companie cu răspundere limitată în Marea Britanie, și au fost "generați din afaceri de asigurări din Marea Britanie".Dl. Banks a sugerat, de asemenea, că acum ar vota pentru rămânerea în UE și că ar fi fost mai bine să nu ar fi dezlănțuit ”acești demoni" în Marea Britanie.Ancheta penală urmează să adresese o serie de întrebări cu privire la modul în care dl. Banks, ale cărui operațiuni din asigurare au suferit dificultăți financiare grave în anii dinaintea referendumului UE, ar fi putut oferi donații generoase pentru campania Brexit făcută în numele său.În iulie, una dintre comisiile din Parlament a declarat că este "neclar" modul în care domnul Banks a obținut banii pentru campania privind referendumul și a sugerat o posibilă legătură între donațiile făcute și contactele sale apropiate din acea perioadă cu ambasada rusă de la Londra.David Lammy, deputat laburist, a declarat că Brexit ar trebui să fie pus ”on hold” până când se vor cunoaște amploarea presupuselor "crime împotriva democrației noastre".Mulți analiști consideră că campania populistă Leave.EU - care s-a axat în mare măsură pe atacarea imigrației - a jucat un rol important în atragerea la vot a alegătorilor din zonele muncitorești.Comisia Electorală a declarat că are motive întemeiate să suspecteze că domnul Banks nu a fost "adevărata sursă" a banilor donați în numele său, adăugând că există motive să suspecteze că operațiunile financiare ar fi fost făcute printr-o firmă paravan - Rock Holdings, parte din operațiunile de asigurări ale dlui Banks care își are sediul în Insula Man.Donațiile provenind de la o entitate din Insula Man ar încălca prevederile legislației britanice, care împiedică companiile din afara Regatului Unit să facă donații politice pentru alegeri sau referendumuri.ANC a confirmat că a inițiat o investigație în urma sesizării comisiei. "Ancheta noastră se referă la presupusele infracțiuni de drept electoral care fac obiectul acestei sesizări, precum și la orice infracțiuni asociate", a afirmat acesta.Bob Posner, director de finanțe și reglementare politică la Comisia Electorală, a declarat: "Avem motive întemeiate să suspectăm că banii provin din surse nepermise și că domnii Banks și Bilney ar fi ascuns în mod conștient adevăratele circumstanțe în care au fost alocați acești bani."Acest lucru este semnificativ pentru că cel puțin 2,9 milioane de lire sterline din acești bani au fost folosiți pentru a finanța cheltuielile și donațiile legate de referendum".În iunie s-a aflat că dl. Banks avusese trei întâlniri cu ambasadorul rus Alexandru Yakovenko în 2015 și 2016, discuțiile vizând un potențial acord de afaceri care ar implica businessul cu mine de aur.Nici Comisia Electorală, nici ANC nu s-au referit la Rusia în declarațiile lor și, într-un răspuns combativ, dl Banks a declarat că este mulțumit de faptul că acuzațiile au fost adresate agenției.El a fost încrezător că o "anchetă completă și sinceră" va pune capăt "afirmațiilor ridicole" împotriva lui și a colegilor săi."Nu există nici o dovadă a vreunei neregularități din partea companiilor pe care le dețin", a spus el. "Sunt un contribuabil din Marea Britanie și nu am primit niciodată donații străine. Comisia Electorală nu a reușit să furnizeze nicio dovadă contrară".În centrul investigației ANC se vor afla aranjamentele financiare prin care dl. Banks a împrumutat sau a donat suma de 8 milioane de lire sterline către "Better for Country" și "Leave.EU" în perioada premergătoare referendumului UE.Turcia confirmă faptul că e printre țările cărora li se permite să cumpere petrol în ciuda sancțiunilor americaneAdministrația Trump va permite ca opt state să importe cantități limitate de petrol iranian, chiar și după ce sancțiunile americane vor intra în vigoare începând de săptămâna viitoare, diminuând astfel temerile legate de lipsa de un posibil colaps în aprivința aprovizionării..Mike Pompeo, secretar de stat al SUA, a declarat vineri că această mișcare a fost menită să mențină stabilitatea prețurilor după luni de incertitudine pe piețele petrolului în legătură cu reimpunerea sancțiunilor.