National Bank of Greece spune că este dificil să vândă în condiţii avantajoase şi la un preţ satisfăcător filialele din România şi FRI Macedonia

National Bank of Greece va aştepta îmbunătăţirea condiţiilor de pe pieţe pentru a merge înainte cu vânzarea Ethniki Insurance şi a filialelor pe care le mai are în Balcani. Va putea acţiona astfel într-un ritm mai relaxat după ce va obţine consimţământul Direcţiei pentru Concurenţă a UE (DG Comp) cu privire la prelungirea cu un an a termenului de finalizare a programului de restructurare a grupului. Banca speră că până la sfârşitul noului termen ar putea interveni unele schimbări care să nu o mai oblige să vândă filiala sa de asigurări, care este cea mai profitabilă filială a grupului, asigurându-i o prezenţă puternică în domeniul asigurărilor bancare şi al asigurărilor, în general, potrivit Sofokleous In , citat de Rador.