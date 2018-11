Financial review Prima pagină a presei străine: Interviu cu Tony Blair. Alianță inedită între Căile Ferate franceze și BlaBlaCar. Negocierile privind Brexit au ajuns în faza finală. Protestele împotriva preţurilor la carburanţi blochează Bulgaria

Subiectele zilei in presa occidentala

Financial Times: Merkel salută aniversarea a 100 de ani de la acordarea dreptului de vot femeilor ● Theresa May a declarat luni seara că negocierile privind Brexit au ajuns în faza finală ● Les Echos: Alianță inedită între Căile Ferate și BlaBlaCar ● Doar 17% dintre francezi își fac cumpărăturile plătind cu cardul ● Handelsblatt: Afacerea de miliarde a lui McDermott ● Tony Blair: "Brexitul negociat de May este total inutil". Fostul premier britanic dorește un nou vot privind ieșirea din UE ● Sega: Protestele împotriva preţurilor la carburanţi au blocat Bulgaria. Lectură plăcută!



Financial Times: Merkel salută aniversarea a 100 de ani de la acordarea dreptului de vot femeilor

În ceea ce o privește, ea a recunoscut, în mijlocul aplauzelor, că și-a adus contribuția la emanciparea femeii. "Nimeni nu mai râde astăzi dacă o fată simplă spune că vrea să devină cancelar".





Alte titluri din FT:







Theresa May a declarat luni seara că negocierile privind Brexit au ajuns în faza finală

Doamna May a declarat într-un discurs ținut la Guildhall (centrul administrativ al City-ului londonez-n.m.) în Londra că negociatorii din UE și Marea Britanie "au muncit din greu în timpul nopții precedente", răspunzând astfel la o întrebare cu privire la stadiul discuțiilor.



Deși doamna May dorește să finalizeze acordul în cadrul unei reuniuni speciale a Consiliului European care va avea loc în această lună, ea a precizat că provocările au fost "extrem de dificile".



Comentariile sale au venit la scurtă vreme după ce Michel Barnier, negociatorul-șef al UE, le-a transmis miniștrilor din celelalte 27 de state membre că "liniile generale ale acordului au fost bine stabilite".



Dl Barnier a spus că au fost făcute progrese în ultima rundă de negocieri, care s-a întins în noaptea de duminică spre luni până la ora 2.45 dimineața.



Oficialii din Downing Street au admis că cea mai dificil de negociat a fost problema frontierei irlandeze.

Un diplomat al UE care a luat parte la negocieri a spus că negociatorii mai au încă un "munte de urcat" și au avertizat că sensibilitatea problemelor în discuție ar putea duce în orice direcție, inclusiv la ”prăbușirea" negocierilor..



Aliații dnei May spun că, dacă nu va fi făcut niciun progres până miercuri, nu va mai fi suficient timp pentru a organiza o reuniune specială a Consiliului European pentru a semna un acord, ceea ce ar putea forța miniștrii să înceapă să activeze planurile de urgență prevăzute în scenariul unui Brexit dur.







''Câteva probleme cheie rămân în discuţie, în special o soluţie pentru a evita o frontieră fizică între Republica Irlanda şi Irlanda de Nord'', se adaugă în comunicatul dat publicităţii la finalul unei reuniuni cu miniştrii afacerilor europene din UE.



Theresa May a acceptat în principiu propunerea privind o ”plasă de siguranţă” pentru a se evita revenirea la o frontieră fizică între cele două părţi ale insulei irlandeze dacă până la finalul perioadei de tranziţie de 21 de luni, care începe după ce Marea Britanie iese din UE la 29 martie 2019, nu se va putea găsi o soluţie cu caracter permanent. Însă conservatorii şi DUP - formaţiune ce are zece aleşi în parlamentul britanic - se opun oricărui scenariu care ar lăsa Irlanda de Nord în aranjamente vamale diferite de restul Regatului Unit.



În negocierile privind Brexit-ul, frontiera irlandeză constituie unul dintre principalele obstacole în calea unui acord între Londra şi Uniunea Europeană, niciuna dintre părţi nedorind reintroducerea unei frontiere fizice în insula Irlanda de teama de a nu compromite acordurile de pace care au pus capăt unei perioade de aproape trei decenii de violenţe comunitare în Irlanda de Nord.



Promisiunea de a lansa noi oferte de transport făcute la lansarea site-ului Oui.sncf, acum 121 luni (site care înlocuia mai vechiul Voyages-sncf.com), avea ceva subliminal în mesajul transmis.







Luni după-amiază, la finalul unei ședințe de consiliu de administrație al SNCF Mobilités, grupul feroviar anunță vânzarea pachetului majoritar de acțiuni al diviziei de călătorii la distanță- Ouibus către BlaBlaCar.







Achiziția Ouibus, contra unei sume rămase nedezvăluită, are loc printr-o majorare de capital a BlaBlaCar, urmând ca SNCF să rămână acționar minoritar, păstrând un loc în consiliul de administrație al BlaBlaCar.







"Ouibus este o companie de succes, cu aproximativ 12 milioane de pasageri transportați și cu o cotă de piață de 40% în Franța. Dorim să dezvoltăm compania la un nivel european, prin integrarea unor rute pe distanțe lungi în cadrul ofertei noastre, așa cum am mai făcut cu succes și în Rusia, spune cofondatorul BlaBlaCar și directorul său general, Nicolas Brusson.



Pe de altă parte, Ouibus a înregistrat o pierdere de 35 de milioane de euro în 2017, la o cifră de afaceri de 55 de milioane de euro.



"Ouibus încheie un model de creștere și se deschide unei piețe de aproximativ 65 de milioane de membri BlaBlacar în 22 de țări și, prin urmare, devine complet internaționalizată", a spus directorul general al Travels SNCF, Rachel Picard. "Aceasta este clar o schimbare de viziune și de strategie", a mai adăugat Picard.



Mai pragmatic, un expert în industria feroviară vede în această operațiune "o consecință a reformei feroviare care devenise foarte necesară. SNCF trebuie să se rentabilizeze rapid, iar această decizie vine în sprijinul acestei idei, explică expertul independent citat.







Alte titluri din Les Echos:







Doar 17% dintre francezi își fac cumpărăturile plătind cu cardul





În zona euro, francezii par a fi cel mai puțin favorabili ideii de a-și plăti cumpărăturile cu bani cash, subliniază Banca Franței într-un document publicat luni. Mai exact, doar 17% dintre francezi preferă să plătească cu cardul cumpărăturile făcute în magazin. Această pondere este mult mai mică decât în ​​majoritatea țărilor din zona euro (unde media e de 32%). În Germania, cota de plătitori cu cardul este de 33%. În Spania și Italia, aceasta este de aproximativ 40%, iar în Cipru, numerarul stă la baza plăților a circa 60% dintre cetățeni.





În viața lor de zi cu zi, francezii își fac achizițiile plătind cash (68% din tranzacții), potrivit sondajului. Situația este aceeași în Europa, cu excepția Olandei (45%) și a Estoniei (48%), unde banii lichizi sunt mult mai puțin populari, cashul fiind utilizat în tranzacțiile de mică valoare.







Această înclinație de a utiliza numerarul trebuie ușor relativizată: francezii preferă cash-ul atunci când vine vorba de plăți mai mici de 20 de euro, făcute cel mai adesea în magazine sau achizițiile din stradă. Pentru tranzacții mai consistente, francezii preferă totuși viramentul de pe card.







Suma și locul în care are loc tranzacția nu sunt singurele elemente care îi fac pe consumatori să aleagă dacă plătesc cash sau cu cardul. Barbatii prefera plata cu bani cash mai mult decât femeile. De asemena, vârstnicii folosesc mai rar cardul bancar decât cei tineri. Un sondaj similar va mai fi făcut în 2019.





Handelsblatt: Afacerea de miliarde a lui McDermott

Handelsblatt deschide marți cu achiziția de 8 miliarde de euro făcută de compania germană SAP, condusă de Bill McDermott, care a preluat firma Qualtrics, o platformă de sondaje software. Qualtrics a avut venituri de $290 milioane și un profit de $1,5 milioane în primele 9 luni ale anului. Qualtrics are peste 9.000 de clienți, inclusiv BlackRock, Kellogg, Microsoft, Mastercard și Under Armor.





Mai interesant mi s-a părut însă interviul luat lui Tony Blair, din paginile 8-9 ale ziarului de marți.





Tony Blair: " Brexitul negociat de May este total inutil". Fostul premier britanic dorește un nou vot privind ieșirea din UE Britanicii au posibilitatea de a alege între un Brexit "fără sens" și unul "dureros", spune Tony Blair, într-un interviu luat de ziariștii de la Handelsblatt în Lisabona. Soluția lui Blair: un nou vot privind Brexit. Britanicii au posibilitatea de a alege între un Brexit "fără sens" și unul "dureros", spune Tony Blair, într-un interviu luat de ziariștii de la Handelsblatt în Lisabona. Soluția lui Blair: un nou vot privind Brexit.





"Având în vedere dezacordul uriaș cu privire la ce înseamnă cu adevărat ieșirea din UE și cum va arăta Marea Britanie după, cel mai logic lucru ar fi să-i întrebi pe oameni dacă vor să mai continue. Este ca și cum ai fi de acord să cumperi o casă nouă fără să o fi văzut înainte", spune Blair.



El este convins că parlamentul britanic va respinge forma acordului privind Brexit pe care Theresa May îl negociază în prezent. Alternativa unei separări complete de UE are dezavantaje economice grave, spune Blair.









Avem relații comerciale și economice complicate cu UE. A nu mai fi membru UE ar fi foarte dureros din punct de vedere economic . Theresa și-ar dori un soft Brexit, în care Marea Britanie să rămână în același timp strâns legată de UE.Doar că într-o asemenea situație noi nu vom mai sta la masa la care UE ia deciziile. Am pierde orice control. Iar alternativa unei asemenea situații, care e? Un Brexit dur și ieșirea de pe piața unică, cu toate daunele economice care decurg de aici. Prin urmare, ori un Brexit lipsit de sens, ori unul foarte dureros. Asta nu știau acum doi ani și jumătate cei care au votat pentru ieșire. Nu s-au înțeles complet consecințele unui Brexit.

Moneda noastră a pierdut 15 la sută în valoare față de acum doi ani și jumătate. Investițiile sunt în scădere. Creșterea economică suferă. Încă ne descurcăm pentru că economia globală încă se mai descurcă.

Decizia privind Brexitul e una extrem de serioasă și ar trebui să oferim britanicilor șansa de a vota dacă aprobă sau nu acordul final. Dacă vor vota din nou pentru acord, ok! Dar s-ar putea să vedem un alt tip de vot.

Boris Johnson are dreptate: Brexitul negociat de May este totalmente inutil. Și în plus, extrem de dureros. Acordul negociat de May s-ar putea să nu fie votat în Parlament. Aici ar urma ca UE să vină cu o nouă ofertă de negociere, care să lase spațiu Marii Britanii pentru a rămâne în UE. Europa de azi nu mai este aceeași adin iunie 2016.

Europa trebuie să se schimbe. Trebuie să asculte și să răspundă temerilor oamenilor despre imigrație și despre liberalizarea pieței. Este perfect capabilă să facă acest lucru și a început deja să lucreze la problema imigrației. Dar UE va rezista. Știți, de când am intrat în politică am tot auzit povestea cu destrămarea UE. Dar nu se va întâmpla. Așa s-a mai spus și despre Grecia, că va ieși din UE. Și n-a ieșit.

Desigur, avem mari probleme în Europa, dar unii subestimează ceea ce noi am construit. Europa nu se va descompune, chiar dacă unii continuă să alimenteze asemenea zvonuri.

Pe Angela Merkel o știu de foarte mulți ani ani și am o mare respect pentru ea. Merkel a fost figura cheie a politicii europene a ultimilor ani. Plecarea ei înseamnă o mare schimbare pentru Europa. Dar aceste schimbări fac parte din politică, iar Europa și Germania vor reuși să treacă peste această schimbare. Decizia ei de a se retrage a fost bine gândită. Ea a fost cancelar timp de 13 ani și și-a făcut foarte bine datoria. Există întotdeauna un moment în care trebuie să știi să înnoiești leadershipul politic.



Ce a mai afirmat Blair în discuția cu Handelsblatt:

SEGA: Protestele împotriva preţurilor la carburanţi au blocat Bulgaria





Aproape întreaga Bulgarie este paralizată de proteste. Nemulţumirea a pornit iniţial de la preţurile ridicate la carburanţi - o problemă care a determinat cetăţenii din peste 30 de oraşe să iasă la protest, dar nu la singurul, ci la unul din numeroasele proteste, relatează BGNES. Nemulţumirile sunt cauzate de planificata scumpire a Asigurării de Răspundere Civilă Auto (RCA) şi de supradimensionata administraţie de stat, care îl costă mult pe contribuabilul bulgar, spun protestatarii, anunţând că cererea principală a protestului este deja demisia întregului guvern de la Sofia.





Protestatarii cer diferenţierea cotelor de impozitare pentru carburanţi, medicamente şi alimente, precum şi ca proiectul de lege privind Răspunderea Civilă să fie oprit neîntârziat. Cetăţenii mai insistă pentru revizuirea imediată a salariilor deputaţilor şi funcţionarilor publici de rang înalt, care să fie în concordanţă cu salariul minim pe economie. Protestatarii mai cer reducerea numeroaselor agenţii de stat şi altor instituţii, pe care le găsesc a fi inutile şi parazitare.







Anterior, un camion a lovit o fetiţă de la protest. Aceasta are o mână ruptă, a anunţat Nova Tv. Incidentul a avut loc pe drumul ocolitor de pe E-79, blocat de protestatari. Şoferul camionului nu a fost reţinut, a anunţat poliţia. Şi a explicat că incidentul a avut loc atunci când acesta a făcut o manevră pentru a trece pe lângă grupul de protestatari.







Sute de maşini au pornit într-o procesiune auto pe străzile oraşului Stara Zagora. Majoritatea s-a îndreptat spre marginea oraşului, în direcţia Kazanlâk, până unde aveau de fapt autorizaţie de protest. După ce organizatorii au întrerupt protestul, majoritatea s-a îndreptat către autostrada Tracia. La ora 14, autostrada de la Stara Zagora a fost blocată de protestatari în ambele sensuri.







Protestatarii din Blagoevgrad şi regiune au închis la ora 13:10 drumul principal E-79 cu un lanţ uman. Blocajul a fost la ieşirea din oraş, în direcţia Simitli, localitatea Poligona. Organele de ordine au redirecţionat fluxul de maşini pe drumul ocolitor Blagoevgrad-Dolno Ţerovo- Jelezniţa, însă protestatarii l-au închis şi pe acela. Oamenii flutură steaguri şi scandează că nu vor mai suporta. Protestatarii de acolo au declarat nesupunere civică - nu vor să elibereze drumul până când guvernul nu îşi dă demisia. Direcţia Regională de Poliţie a anunţat că din cauza imposibilităţii de control a organizatorului, vor avea loc operaţiuni de restabilire a ordinii publice.







"Un protest atât de mare la Plovdiv nu a avut loc de mult timp", comentau trecătorii care-i încurajau pe protestatari, chiar dacă a trebuit să aştepte mai mult în staţii, ori să meargă pe jos. Cel puţin 1000 de maşini au participat la marşul de protest, care a schimbat traseul iniţial şi, cu o viteză de 4-5 km pe oră, a blocat centrul oraşului.







Solicitările protestatarilor în cel de-al doilea oraş ca dimensiune din Bulgaria nu se epuizează doar cu majorarea preţurilor la carburanţi - oamenii sunt nemulţumiţi şi au ieşit să îşi demonstreze cererile "pentru a nu se impune standarde europene într-un stat cu economie africană", "să poată fi auziţi, pentru că tot ce se face este pe spinarea săracilor", pentru a primi salarii decente, pentru a nu trebui să lucreze în câteva locuri şi tot să nu le ajungă banii să îşi plătească facturile.







Chiar dacă e la conducerea națiunii sale de 13 ani, cancelarul german Angela Merkel crede că trebuie făcut mai mult pentru a obține egalitatea de gen în Germania.După ce Germania a marcat aniversarea a 100 de ani de la acordarea dreptului de vot femeilor, Merkel a declarat luni la Berlin că mai sunt încă multe de făcut pentru a obține egalitatea de gen, în special în politică, afaceri, știință și cultură."Scopul trebuie să fie egalitatea în toate domeniile", a spus ea."Sper să devină un lucru natural ca femeile și bărbații să poată împărți în mod egal aceleași locuri de muncă, să-și crească împreună copiii și să împartă în mod egal treburile gospădărești. Și mai sper că nu va mai dura încă o sută de ani pentru a ajunge acolo", a mai adăugat Merkel, menționând că doar 30,9% din parlamentarii din actualul Bundestag sunt femei, în scădere de la 36,5%, cât era în legislativul precedent."Am obținut multe, dar mai sunt multe de făcut și nu putem accepta eșecuri în această luptă", a spus Merkel în cadrul unei ceremonii aniversare în fața mai multor miniștri, parlamentari, primari etc.Ea a enumerat o parte din progresele înregistrate în ultimii ani, amintind de îmbunătățirea asistenței maternale, a condițiilor privind concediul de maternitate.Merkel, care are o pregătire de fizician, a mai spus că fetele ar trebui încurajate să aleagă locuri de muncă orientate spre ehnologie.Duminică, la ora 18:00, Ministerul bulgar de Interne a anunţat, citat de Agenţia Focus, că este reluată circulaţia pe autostrăzile şi principalele drumuri din ţară. Rămân restricţii de circulaţie doar pe drumul naţional E-79, însă şi acolo blocajul este deja ridicat.Scandând "mafia", protestatarii au blocat centrul Sofiei. Exact la ora 14, claxoanele asurzitoare ale maşinilor s-au auzit în centrul Sofiei, iar pavajul galben al străzilor s-a înnegrit de oameni, relatează BGNES. Protestatarilor li s-au alăturat şi mulţi cetăţeni pe motociclete, biciclete. Au fost blocate bulevardele din centrul Sofiei, din aşa-numita zonă "triunghiul puterii".Un blocaj există pe drumul E-79, în dreptul localităţii Dupniţa. Camioanele de mare tonaj sunt redirecţionate prin oraş.La Burgas, protestul s-a îndreptat către intrarea pe autostrada Tracia. Sute de maşini circulă cu inscripţionarea "Protest" şi claxoanele pornite. O mare parte dintre protestatari le-au susţinut şi pe mamele care au copii cu dizabilităţi, care vor demisia vicepremierului Valeri Simeonov. Sute de persoane din Şumen s-au strâns în faţa sălii Arena din oraş. Ei au blocat strada Mariţa şi au făcut o plimbare pe aleea pietonală, împiedicând trecerea maşinilor. (RADOR)