UPDATE Ionuț Dumitru: Dacă am putea colecta TVA ca în Bulgaria, am putea construi o autostradă lungă, Comarnic-Brașov, în fiecare an

​​România se află cu investițile publice la nivelul la care se afla înainte de aderarea la Uniunea Europeană, iar anul trecut a atins 2,6% din PIB, a declarat Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal, într-o conferință organizată de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România.

"Ca și cum n-am avea fonduri europene alocate și am avea investiții publice foarte reduse. Evident că nu poate fi sustenabil. Investițiile publice deja sunt sub media europeană. Anul trecut am avut 2,6% din PIB, iar media europeană este 2,7%. Ungaria este în topul clasamentului cu 4,5% din PIB. Au ajuns cu autostrăzile la granița cu noi și nu au cu ce să se conecteze pentru că noi nu avem", a spus Dumitru.





Potrivit acestuia, veniturile fiscale sunt la minime istorice.







"Avem 25,8% din PIB, niciodată nu am avut mai puțin. Media europeană este de 40% din PIB. Nu are sens nicio comparație cu UE, deși la nivel de salarizare ca procent din PIB suntem peste medie în timp ce veniturile sunt sub medie. De ce? Avem o evaziune fiscală foarte mare. Gap-ul (deficitul de colectare n.r.) de TVA este foarte mare, de 35,9% din PIB, cel mai mare din Europa", a afirmat președintele Consiliului Fiscal.







În Bulgaria avem un deficit de colectare a TVA de doar 13,56%, spune el, noi avem 36%.







"Dacă am avea o rată de colectare precum Bulgaria, am avea venituri bugetare în plus de 3,8 miliarde euro, adică o autostradă mare în fiecare an. E ceva colosal ca dimensiune a impactului. Dacă am putea colecta TVA ca în Bulgaria, am putea construi o autostradă lungă, Comarnic-Brașov, în fiecare an", a explicat Dumitru.







El a mai supus că politica fiscală a eșuat din perspectiva redistribuției veniturilor.





"Dacă ne uităm la indicatorii de inegalitate a veniturilor de rata sărăciei suntem în fruntea clasamentului în Europa. Politica fiscală a eșuat și din perspetiva redistribuției în condițiile în care nu avem instrumente cu care să facem lucrul acesta, iar și pe cele care le avem le folosim prost. Cu ce ajută reducerea inegalităților sociale o diferențiere de tratament fiscal la forme de venit diferite de la salarii la PFA? Sunt venituri foarte la PFA care sunt taxate foarte scăzut. Nu este impozitare nici măcar de cotă unică, ci regresivă după orice definiție", a mai arătat oficialul Consiliului Fiscal.





Un al exemplu dat de el îl reprezintă microîntreprindeirile, caz în care taxarea este mult mai mică decât alte forme de venit.







"(Avem n.r.)5% impozit la dividend și 1% sau 3% pe cifra de afaceri. Nu e mai rentabil să fiu microîntreprindere și să fiu consultant în loc să fiu salariat? Mult mai rentabil. Este impozitare regresivă? Este regresivă după orice definiție. Nu ajută sub nicio formă la reducerea acestor discrepanțe la nivelul veniturilor", a mai spus Ionuț Dumitru.