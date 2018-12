Corporate Report Silicon Valley East: Google descinde cu încă un miliard de dolari la New York; Filmele Netflix țintesc drept în inima Hollywood-ului; Rolls-Royce produce pe stoc de teama unei „crize naționale” cauzate de Brexit

Silicon Valley East: Google descinde cu încă un miliard de dolari la New York

Silicon Valley devine Silicon Nation. Google a anunțat luni că va cheltui peste un miliard de dolari pe un nou complex de birouri la New York, ceea ce-i va permite să dubleze numărul angajaților din Big Apple. Este cea mai nouă extindere majoră a industriei tech în afara coridorului Seattle – San Francisco Bay și vine după anunțurile lui Amazon și Apple de a-și lărgi activitățile mult în afara zonelor „natale”. Bay Area, care a fost centrul tradițional al industriei tech, devine tot mai scumpă și mai aglomerată, iar nord-estul este atrăgător datorită marii concentrații de tineri cu educație superioară. New York, în mod special, oferă proximitate la Wall Street și are de pe acum a doua mare comunitate de startup-uri tech în afară de Bay Area. Și Facebook, cu baza la Menlo Park, California, are 2.000 de salariați la New York.







Google a deschis primul birou la New York acum 20 de ani, are acum aproape de 7.000 de angajați și a anunțat că intenționează să cumpere clădirea Chelsea Market cu 2,4 miliarde de dolari și să închirieze mai mult spațiu pe Pier 57, ambele la 1,5 km de noul amplasament din West Village, tot pe malul fluviului Hudson. Amazon a făcut public de acum o lună că va înființa noi sedii în Long Island și în Arlington, Virginia, în care va angaja câte 25.000 de oameni. Dar nu numai coasta de est beneficiază de extinderi. Apple plănuiește să construiască un campus de un miliard în Austin, Texas, unde va crea 5.000 de locuri de muncă. Microsoft își dezvoltă sediile din Redmond, Washington, cu un proiect care include 18 construcții și va adăuga 8.000 de oameni celor 47.000 care lucrează pentru companie.







Filmele Netflix țintesc drept în inima Hollywood-ului

Amatorii de filme nu-l prea cunosc pe Scott Stuber, dar acesta devine tot mai repede unul din cei mai importanți - și mai perturbatori – oameni din industria cinematografică. Fostul vicepreședinte de la Universal Pictures, în vârstă de 50 de ani, este șeful filmelor la Netflix. Mandatul său este de a face ca oferta de filme originale ale serviciului de streaming să fie tot atât de formidabilă ca și aceea de televiziune, care a primit 112 nominalizări la premiile Emmy în acest an, mai multe decât oricare altă rețea. Cu „Roma”, filmul cu aprecieri entuziaste și care a ajuns vineri pe Netflix, Stuber a aruncat gigantul internetului direct în cursa pentru Oscaruri. Este posibil ca filmul subtil al lui Cuarón despre viața la Mexico City în anii ʼ70 să primească nominalizarea pentru cel mai bun film. Pentru a fi sigură, Netflix îl susține cu probabil cea mai extravagantă campanie pentru Academy Awards.





Dar „Roma” este doar startul asaltului viguros al lui Stuber, unul care determină vechile cinematografe și rețelele multiplex să-și pună o întrebare generatoare de panică: după ce a împins atâția oameni să-și taie cablul tv, compania de streaming îi va face și să nu mai meargă la cinema? După ce a plonjat în televiziune și în industria muzicală, internetul amenință acum imperiul Hollywood.





Înarmat cu tezaurul pentru război al lui Netflix, finanțat prin împrumuturi, Stuber are în lucru filme de Martin Scorsese, Steven Soderbergh, Dee Rees, Guillermo del Toro, Noah Baumbach și de regele spectacolului, Michael Bay. „Dacă vrei să clădești un studio de film mare, trebuie s-o faci cu mari realizatori”, a declarat Scott Stuber, anunțând și că altețe ale Hollywood-ului ca Meryl Streep, Ben Affleck, Eddie Murphy, Sandra Bullock și Dwayne Johnson au semnat și ei pentru filmele Netflix. Planul său este să lanseze 55 de filme anual, unele cu buget de până la 200 de milioane de dolari. Adăugând filmele documentare și cele de animație, produse de alte departamente, numărul total de lansări Netflix se va ridica la 90 pe an. În comparație, Universal, unul din cele mai prolifice studiouri de la Hollywood, lansează cam 30. Până acum, cinematograful s-a apărat de forțele digitale cu modul tradițional: filmele merg întâi în săli pentru o exclusivitate în jur de 90 de zile și doar apoi în căminele oamenilor, prin cablu sau internet. Profitabilitatea cinematografelor fiind redusă, unele se vor închide dacă vor pierde numai 10% din spectatori, apreciază asociația de profil.







Rolls-Royce produce pe stoc de teama unei „crize naționale” cauzate de Brexit

Companii și grupuri industriale din Marea Britanie emit semnale acute de alertă după ce amenințarea la adresa premierului Theresa May a evidențiat puternica opoziție cu care se confruntă în interiorul propriului partid față de planurile guvernului pentru Brexit. Ca o confirmare a riscurilor percepute, fabricantul de motoare de avion Rolls-Royce a activat planurile de urgență pentru a minimiza daunele în eventualitatea unui Brexit fără acord și produce piese pe stoc.





„Dezamăgirea totală cu care mediul de afaceri urmărește evenimentele din parlament nu poate fi exagerată”, a declarat Adam Marshall, președintele Camerelor de Comerț Britanice. „Companiile noastre sunt îngrijorate, investitorii din toată lumea sunt uluiți și dezamăgiți, iar saga din parlament continuă”.





Companii din toată țara au luat deja măsuri în pregătirea Brexitului. Mari bănci ca Deutsche Bank, Goldman Sachs și Citi au mutat părți din afaceri în afara Regatului Unit. Panasonic își va muta sediul european la Amsterdam. Alte firme au deschis birouri în UE ca să fie sigure că vor continua afacerile. Iar grupul industrial german Schaeffler a anunțat că va închide două fabrici din cauza incertitudinii. Gigantul aerospațial Airbus a spus că e posibil să părăsească țara dacă nu vor fi aranjamente pentru comerțul cu UE. Fabricanții de automobile Nissan, BMW și Jaguar sunt și ei puternic expuși riscurilor.





Dubai pune patru miliarde de dolari pe drumurile care duc la Expo 2020

Mattar Al Tayer, președinte și director general al Autorității pentru Drumuri și Transport (RTA), a confirmat că orașul construiește drumuri și proiecte de infrastructură în valoare de patru miliarde de dolari pentru Expo 2020, care se așteaptă să primească 25 de milioane de vizitatori. Pentru modernizări sunt alocate 172 de milioane, care includ noi traversări, rampe și lărgiri de drumuri. RTA lucrează și la o linie de metrou de 15 km între Narkheel Harbour și stația Tower de la Expo 2020 și care va costa trei miliarde de dolari. Linia 2020 este în stadiul 50% și va avea șapte stații, din care cinci suspendate și două subterane. În acest an, guvernul a alocat 1,4 miliarde de dolari proiectelor pentru Expo 2020, din care 21% au fost alocați pentru infrastructura generală. (Arabian Business)

