Financial review Prima pagină a presei străine: Ghosn va avea marți la dispoziție 10 minute ca să se apere. Interviu cu de Niro despre Trump. Avertismentul unui ministru german

Subiectele zilei in presa occidentala

Financial Times: Trump ar prefera un gard de oțel unui zid de beton ● Les Echos: Carlos Ghosn va avea la dispoziție 10 minute ca să se apere. El va apărea marți în fața instanței ●The Guardian: Robert de Noro, despre Trump: E un rasist și un bufon care joacă murdar! ● La Libre Belgique: ”S-a terminat cu anii faști”: avertismentul unui ministru german ● The Times: Parlamentarii britanici ameninţă cu o blocare a activităţii guvernului în stil Trump, pe tema Brexit. Lectură plăcută!



Financial Times: Trump ar prefera un gard de oțel unui zid de beton

Donald Trump a spus duminică că un gard din oțel ar satisface cererea sa privind zidul de-a lungul frontierei SUA-Mexic, în timp ce activităţile a numeroase agenţii guvernamentale federale din Statele Unite sunt blocate de trei săptămâni din raţiuni bugetare.







Președintele american și șeful său de personal au reiterat observațiile potrivit cărora un zid concret nu e strict necesar: "Trebuie să construim zidul sau trebuie să construim o barieră", a spus domnul Trump reporterilor înainte de a părăsi Casa Albă pentru a pleca spre Camp David. "Bariera sau zidul poate fi din oțel in loc de beton daca aceasta e ok", a adaugat el.





Mick Mulvaney, șeful de personal al Casei Albe, a declarat în cadrul întâlnirii NBC "Meet the Press" că domnul Trump e dispus să retragă opțiunea "unui zid de beton”.

"Dacă trebuie să renunțe la un zid de beton, înlocuiți-l cu un gard din oțel pentru a face acest lucru astfel încât democrații să poată spune:" Vezi? Nu mai construiește un zid ", ceea ce ar trebui să ne ajute să ne mișcăm în direcția cea bună", a spus dl Mulvaney duminică dimineață.





Discuțiile dintre democrați și Casa Albă au continuat sâmbătă și duminică, iar înaintea rundei de duminică, domnul Trump a redus perspectiva unor progrese semnificative.

"Nu mă aștept să se întâmple nimic la acea întâlnire. . . dar cred că vom avea niște discuții serioase începând de luni, marți, miercuri ", a declarat el reporterilor.





Mai târziu, pe Twitter, el a spus despre întâlnirea cu Mike Pence,că a fost "productivă" și că acum vrea "o barieră de oțel, mai degrabă decât una de beton".

Sute de mii de angajați federali au plecat acasă sau au lucrat fără plată de la 22 decembrie, după ce Casa Albă și Congresul nu au fost de acord cu un proiect de lege privind finanțarea acestui zid. Aproximativ un sfert din agențiile federale, inclusiv Departamentul de Justiție și Departamentul pentru Securitate Internă, sunt afectate.

Domnul Trump a cerut finanțarea unui zid de frontieră cu 5,6 miliarde de dolari și a declarat că va continua închiderea parțială a activității ”timp de luni sau chiar ani” dacă cererea nu îi va fi îndeplinită. Acest zid a fost una dintre promisiunile domnului Trump în timpul campaniei prezidențiale din 2016. El a insistat că Mexicul ar urma să plătească pentru zidul pe care vecinul din sud a refuzat să îl facă.

Circa 650 de kilometri din totalul de aproape 2000 de kilometri al graniței SUA-Mexic sunt deja acoperiți de diverse forme de garduri, o mare parte fiind construite ca rezultat al unei legi semnate de George W. Bush.

Chuck Schumer, liderul democrat din Senat, a oferit finanțare pentru măsurile de securitate la frontieră, dar a spus că nu sunt bani pentru zidul pe care îl dorește domnul Trump, pe care democrații îl consideră o risipă ineficientă de bani.

Ideea a fost, de asemenea, criticată de republicani. În 2015, domnul Mulvaney a respins solicitările domnului Trump pentru o barieră pe frontiera SUA-Mexic ca fiind prea simplistă, numind cererea "absurdă și aproape copilărească".



Les Echos: Carlos Ghosn va avea la dispoziție 10 minute ca să se apere. El va apărea marți în fața instanței

Vineri, aceștia au apelat la Constituția Japoniei pentru a-i da șansa șefului franco-brazilian de 64 de ani să fie ascultat de mass-media japoneză și străină. Recursul la utilizarea articolului 34 din Constituție,care prevede că un deținut are dreptul de a fi informat direct prin intermediul unei audiențe publice cu privire la motivele detenției sale, a dus la obținerea unei apariții a lui Ghosn marți, în prezența presei, în fața unui judecător al curții districtuale din Tokyo. "Este o strategie foarte bună a avocaților săi", a declarat avocatul Yuji Shiratori.







Tânărul asigură că tatăl său este foarte combativ, chiar dacă suferă de pe urma condițiilor de detenție. "A pierdut zece kilograme, mâncând doar trei boluri de orez pe zi", spune Anthony Ghosn.





Potrivit informațiilor noastre, Carlos Ghosn a pierdut din greutate, dar primește, ca toți ceilalți deținuți, mese complete și echilibrate. După ce a suferit de frig în propria sa celulă, el a fost transferat luna trecută la infirmeria închisorii Kosuge, unde se bucură acum de încălzire și de un pat tradițional european.





Deși este așteptată, depoziția de marți a lui Ghosn va fi foarte scurtă și nu va ajuta la înțelegerea întregii afaceri. Judecătorul- cel care decide cu privire la reținerea suspecților- va solicita, la cererea avocaților lui Carlos Ghosn, procurorului să precizeze motivele pentru care a cerut luni, 1 ianuarie, o nouă extindere a detenției a fostului președinte al companiei Nissan. Declarațiile nu vor fi filmate, însă o mână de jurnaliști și de desenatori selectați vor putea să participe și să ia note.









Nissan pare hotărâtă să îi îndepărteze pe toți apropiații fostului președinte, iar în acest weekend, producătorul auto a anunțat că Jose Munoz, unul dintre cei mai importanți directori și un aliat apropiat al lui Carlos Ghosn, a fost brusc "trimis în concediu" de companie.





Responsabil de performanța lui Nissan în SUA și apoi în China, acesta a fost criticat de Hiroto Saikawa, CEO-ul producătorului de automobile, pentru strategia de extindere pe piața americană, unde creșterea cotei de piață a venit în detrimentul profitabilității.







The Guardian: Robert de Noro, despre Trump: E un rasist și un bufon care joacă murdar!



Aici, între niște pereți cu imagini ale lui Orson Welles și Spike Lee, cu fotografii ale lui James Dean și Natalie Wood, este locul unde Robert De Niro ar fi urmat să moară. În octombrie, o bombă i-a fost trimisă actorului, dar un agent de securitate a găsit pachetul suspect și a anunțat Poliția. De Niro afost sunat de către agenții de securitate care i-au confirmat că pericolul a fost eliminat. Cesar Sayoc, un culturist și un susținător fanatic al lui Donald Trump, a fost arestat ulterior în Florida pentru trimiterea a 13 bombe lui Barack Obama, Hillary Clinton și altor critici ai președintelui. "Sunt mulți nebuni acolo”, spune de Niro.







"Sunt mai în vârstă acum și sunt supărat de ceea ce se întâmplă", explică el. "Când vedeți pe cineva ca [Trump] devenind președinte, m-am gândit, bine, să vedem ce poate face - poate că se va schimba! Dar situația s-a înrăutățit!”





Trump, care și-a lansat cariera politică prin propagarea teoriilor conspiraționiste despre locul nașterii lui Obama, l-a mai supărat pe de Niro și în alte privințe. Actorul, care are șase copii de rasă mixtă, admite: "Da, mă îngrijorez!. Unul dintre copii mei este gay și se îngrijorează că este tratat într-un anumit fel...”







"Ceea ce mă deranjează este că în viitor vor fi oameni care îl vor vedea ca un exemplu, dar aceștia, fiind mai inteligenți decât Trump, ar putea împinge lucrurile și mai departe și să facă și mai multe pagube societății”.







Trump și De Niro au câteva lucruri în comun. Ambii sunt din New York, ambii sunu antreprenori care dețin hoteluri și restaurante. Dar s-au întâlnit doar o singură dată,își reamintește De Niro, la un joc de baseball. Au dat mâna, și asta a fost tot. "N-am avut vreun interes să-l cunosc. Este un bufon", adaugă de Niro. Cu toate acestea, nu i-ar interzice președintelui să ia masa într-unul din restaurantele sale. "Dacă ar intra într-un restaurant al meu iar eu aș fi acolo, aș pleca pur și simplu. Nu aș vrea să fiu sub același acoperiș cu el!”

Democrații trebuie să fie mai agresivi. ”Trebuie să te ridici și să-ți spui opinia.Nu poți fi tot timpul gentleman”, mai spune de Niro.







De Niro: "Trebuie să rezolvăm cu adevărat problema cu țara și cu oamenii care sunt nemulțumiți și sunt atât de furioși încât votează pentru el. Trebuie să existe o cale pentru ca oamenii să se unească și să-l descurce și să-i ajute pe oamenii care sunt în suferință. Obama a încercat cel puțin. A făcut și greșeli, sunt sigur, dar trebuie să încercăm să unim oamenii, nu să provocăm schisme. De Niro speră că noul coșmar se poate încheia la votul din 2020. El îi numește pe Beto O'Rourke, pe Stacey Abrams și pe Andrew Gillum, ca fiind candidați democrați potrivitți pentru a-l bate pe Trump.







La Libre Belgique: ”S-a terminat cu anii faști”: avertismentul unui ministru german











Ministrul german al finanțelor, Olaf Scholz, a avertizat duminică: “s-a terminat cu anii faști” pentru încasările fiscale constant mai mari decât previziunile, aşa cum s-a întâmplat în trecut, într-un moment în care prima economie europeană dă semne de oprire.



“Vremurile bune de altădată când statul încasa mai multe impozite decât prevedea se apropie de sfârșit”, a recunoscut dl Scholz într-un interviu pentru săptămânalul de duminică Bild am Sonntag.

“Pe 2018, vom afișa din nou excedent fiscal. Dar de acum, s-a terminat cu anii faști. De acum înainte nu mă mai aștept la încasări fiscale neprevăzute”, a adăugat el.





O creștere economică robustă, salarii ridicate și o rată a șomajului mai scăzută au sporit încasările fiscale ale Germaniei în ultimii ani, ceea ce a permis guvernului să aibă unul după altul excedente bugetare spre deosebire de majoritatea partenerilor săi din Uniunea Europeană.





Dar creșterea acestei economii foarte sensibile la export a fost frânată în ultimii ani de tensiunile comerciale dintre Statele Unite și China, de disfuncțiile din sectorul auto datorate intrării în vigoare a noilor norme antipoluare și de îngrijorările privind Brexit.

În al treilea trimestru din 2018, PIB-ul german a scăzut chiar cu 0,2% față de trimestrul precedent, o premieră de peste trei ani.





În continuare, guvernul a revăzut în scădere prognoza sa de creștere pentru 2018, cu o rată cuprinsă între 1,5% și 1,6%, față de 1,8% anterior. În 2017 economia germană a cunoscut o creștere cu 2,2%. Puțin înainte de a prelua succesiunea lui Wolfgang Schäuble în martie 2018, social-democratul Olaf Scholz anunțase că statul federal nu va contracta niciun nou împrumut până în 2022, pe linia predecesorului său conservator. (RADOR)







The Times: Parlamentarii britanici ameninţă cu o blocare a activităţii guvernului în stil Trump, pe tema Brexit









Un grup transpartinic de legislatori britanici de marcă va iniţia o îndrăzneaţă încercare de a nu permite un Brexit fără acord, săptămâna aceasta, lipsind guvernul de bani lichizi şi creând o blocare în stilul Donald Trump. Parlamentarii vor vota marţi două amendamente la Legea finanţării, care vor bloca activitatea la Whitehall dacă Theresa May nu va obţine aprobarea Parlamentului pentru acordul negociat de ea cu Bruxelles-ul.





În fruntea grupului de lideri de comisii care a depus un amendament care ar priva Trezoreria de prerogativele sale de a acţiona în lipsa unui acord, dacă miniştrii ar insista să aplice acordul fără sprijinul legislatorilor, se află fostul ministru laburist Yvette Cooper. Ieri seara, ea s-a angajat că grupul - care îi include pe foştii miniştri conservatori Nicky Morgan, Oliver Letwin şi Nick Boles - va încerca să amendeze avizarea fiecărui act legislativ pentru a împiedica producerea unui Brexit fără acord.





Planul este susţinut şi de liderii comisiei speciale, Hilary Benn, Rachel Reeves, Sarah Wollaston, Harriet Harman şi Frank Field.





Ieri seara, premierul i-a avertizat pe legislatori că "singura cale de a onora rezultatul referendumului şi în acelaşi timp de a proteja locurile de muncă şi securitatea este de a susţine acordul care se află pe masă". Într-un apel la propriul ei partid, ea a spus: "Haideţi să descoperim un nou spirit al scopului comun. Să aprobăm un acord Brexit care ne trimite înainte într-un viitor mai luminos, cu încredere".





O sursă guvernamentală importantă a recunoscut că amendamentul Cooper ar fi "prima din numeroasele" încercări de a o ataca pe May şi şi-a exprimat preocuparea că speakerul Camerei Comunelor, John Bercow, le va admite.





Zece minute. Atât va avea la dispoziție Carlos Ghosn marți dimineață, la prima înfățișare în fața instanței din Tokyo, pentru a-și afirma public nevinovăția. De la arestarea sa, pe 19 noiembrie, pe pista aeroportului Haneda, CEO - ul Renault s-a putut apăra doar prin intermediul avocaților săi japonezi care au ales să fie extrem de discreți, lăsând practic ca acuzațile aduse lui Ghosn să inunde spațiul media. .Intervievat în acest weekend în "Le Journal du Dimanche", Anthony Ghosn, fiul șefului francez, a declarat că tatăl său este "pregătit să se apere într-o manieră foarte viguroasă" și a reamintit că acesta a negat orice acuzații și a refuzat să semneze orice declarație solicitată de procurori. "Cred că toată lumea va fi destul de surprinsă să audă versiunea sa despre poveste", spune Anthony Ghosn. "Pentru prima dată, el va oferi propria viziune asupra faptelor".Încătușat, purtând haine civile, fără cravată sau, eventual, ținuta verde a deținuților, Ghosn va putea să se adreseze instanței pentru câteva minute, în engleză, pentru a pune întrebări, va putea contesta prelungirea detenției și, probabil, va respinge acuzațiile aduse împotriva lui. Însă nu va putea să se apere în detaliu cu privire la toate acuzațiile formulate de procuratură.Celebrul star, unul dintre cei mai vocali critici ai lui Donald Trump, vorbește despre daunele provocate Americii de către Trump, dar și despre fricile copiilor săi de rasă mixtăCum a ajuns dublul câștigător de Oscar pe listă, alături de Obama și Clinton? Raspunsul scurt este ca De Niro a devenit unul dintre cei mai plini de culoare adversar al președintiei Trump.”Toți au râs la început de Hitler. Toți păreau amuzați. Hitler părea amuzant, Mussolini părea amuzat, dar alți dictatori și despoți arătau amuzanți!”, mai spune de Niro.De Niro vorbește și despre faptul că Trump l-a descris pe avocatul său Michael Cohen, ca despre un "șobolan" pentru că acesta ar fi cooperat cu anchetatorii federali. "Vreau să spun că doar un șef de mafie folosește acest limbaj", spune artistul.Doi membri ai echipei doamnei May au recunoscut sâmbătă seara că planul ar putea duce la o "paralizie totală" la vârful guvernului.Legea finanţării acordă Trezoreriei dreptul de a cheltui bani pentru un Brexit fără acord şi prerogative extinse, care nu sunt definite şi care ar putea fi utilizate pentru intervenţii de urgenţă în cazul lipsei unui acord."Amendamentul nostru ar bloca unele din prerogativele Trezoreriei în situaţia lipsei unui acord, dacă Parlamentul nu votează explicit pentru lipsa unui acord sau dacă guvernul nu cere prelungirea Articolului 50", spune Cooper. "Vom încerca să depunem măsuri de siguranţă similare pentru toate legile înaintate de guvern".Un al doilea amendament, depus de liderul liberal-democrat Sir Vince Cable, de Partidul Verde şi de partidul din Wales, Plaid Cymru, va împiedica Trezoreria să colecteze orice taxe pe venit sau pe corporaţie, dacă Parlamentul nu-şi va da aprobarea pentru un acord de Brexit.Tot marţi, May se va confrunta cu o nouă ambuscadă în cabinet, când miniştri care susţin rămânerea în UE, precum David Gauke, ar urma să facă apel la ea să excludă eventualitatea ieşirii fără un acord, iar alţii ca Liz Truss şi Jeremy Hunt să ceară accelerarea planificării.Demersurile survin în timp ce echipa lui May elaborează un plan pentru a obţine sprijin pentru acordul negociat de ea, solicitând Curţii Europene de Justiţie să emită recomandări legale privind caracterul "temporar" al măsurilor de siguranţă care vizează Irlanda de Nord. (RADOR)