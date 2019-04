Profitul net al Băncii Transilvania a urcat la 436 milioane lei, în primul trimestru. Taxa pe active ar putea costa banca 136 milioane lei, pe întreg anul acesta

La 31 martie 2019, activele Băncii Transilvania au ajuns la 75,9 miliarde lei, iar creditele au crescut pânăla 37,04 miliarde lei. Depozitele clienţilor au ajuns la 62,7 miliarde lei, din care 43,45 miliarde lei sunt depozite ale clienţilor persoane fizice, iar 19,24 miliarde lei, depozite ale persoanelor juridice.



„Ne-am concentrat pe finalizarea cât mai rapidă şieficientă a integrării Bancpost în Banca Transilvania tocmai pentru a ne focusa pe business şi pe susținerea economiei şi a antreprenorilor români. Planul nostru a funcționat foarte bine şi am avut un prim trimestru de creştere solidă a creditării şi a numărului de tranzacții pe care le-am efectuat pentru clienții noștri. 42.000 de împrumuturi pentru companii şi persoane fiziceau fost acordate de BT în primul trimestru al acestui an. În ceea ce priveşte tranzacțiile, în februarie am atins un maxim istoric de peste 3 milioane/zi”, a declarat Ömer Tetik, director general, Banca Transilvania.