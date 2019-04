Joi se deschide sesiunea de proiecte pentru construcția de grădinițe cu profil sportiv. Unele idei ale schemei au fost discutate de Darius Vâlcov cu Ion Țiriac

Programul guvernamental are ca obiect susţinerea financiară a investiţiilor private în construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de grădiniţe cu profil sportiv.



Susţinerea financiară constă atât într-un ajutor nerambursabil privind o parte din cheltuielile eligibile, cât şi în garantarea de către stat a unei părţi din creditul utilizat de către investitor pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv şi se repartizează astfel:

ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro din cheltuielile eligibile, pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv, plătit investitorului după terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale; garanţie în nume şi cont stat de maximum 50% din valoarea creditului contractat de investitor, excluzând dobânzile şi comisioanele aferente, cu condiţia ca aceste credite să finanţeze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului, în cazul în care acesta apelează la finanţarea integrală sau parţială a acestor cheltuieli prin creditare. Garanţia se acordă prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii sau Fondului Românde Contragarantare. În această categorie intră atât creditul-punte acordat pentru finanţarea ajutorului nerambursabil, cât şi creditul de co-finanţare, acordat pentru finanţarea cheltuielilor eligibile neacoperite de ajutorul nerambursabil. Valoarea garanţiei se diminuează corespunzător cu diminuarea creditului rezultat după plata ajutorului nerambursabil, care se va efectua în contul investitorului deschis la finanţator; o alocare financiară nerambursabilă deductibilă din impozitul pe profit datoratanual de beneficiar pentru finanţarea cheltuielilor eligibile defalcată în tranşe egale pe o perioadă de 7 ani de la încheierea acordului de finanţare Beneficiarii Programului sunt persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.



De asemenea, beneficiari ai Programului pot fi şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv.

Acesta a mai spus că o asemenea grădiniță va putea să impună taxe, iar numărul minim de copii este de 100. „Taxa impusă trebuie să fie socială, la un anumit nivel. Statul va mai impune două condiții: să fie antrenori. Ne gândim la sănătatea copiilor care vor fi în aceste grădinițe. Dacă ne referim la 1.000 de grădinițe, înmulțim cu 100, cât va avea fiecare, înseamnă 100.000 de copii. La 160.000-180.000 de nașteri înseamnă că asigurăm din start, dacă acest program va avea succes, jumătate din copii care se vor naște în România. (Vor fi) grădinițe private finanțate de stat, cu o taxă limitată la de trei ori valoarea de astăzi”, susținea Vâlcov.







Comisia Națională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a anunțat că joi (2 mai) va fi deschisă sesiunea 2019 pentru depunerea Formularelor pentru finanțarea construcției grădinițelor cu profil sportiv. Este vorba de o schemă de ajutor de minimis. Din comisia de evaluare fac parte cinci persoane: Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci, Gabriela Szabo, Camelia Potec și Florin Pelin, rector al Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București.Deși în ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, Ion Ghizdeanu, scrie că e vorba de 7 membri în Comisia pentru grădinițe cu profil sportiv, în anexă sunt doar 5 nume.Secțiunea din site dedicată programului are atașată o declarație numită:Ce scrie în acea declarație:"Nevoia acută a demarării unui program de dezvoltare al sportului romanesc se simte tot mai puternic în ultimii ani. În această perioadă, am găsit tot mai rar sportivii din România printre medaliații competițiilor internationale de top. Dacă la Olimpiada de la Sydney (in 2000), Romania obtinea 26 de medalii, 16 ani mai tarziu, la Rio, tara noastra a obtinut doar 4 medalii si a participat cu jumatate din numarul de sportivi pe care i-a avut la dispozitie in Australia.Asta se intampla in principal pentru ca Romania nu a mai avut o baza de selectie la nivelul copiilor si juniorilor. Iar cauza acestei deteriorari a bazei de selectie este ca nimeni nu a mai investit in sport la acest nivel si nimeni nu a venit cu un program coerent de remediere a acestei probleme.Programul Growth – Investim in copii, investim in viitor initiat de Guvernul Romaniei poate fi un moment crucial pentru sportul romanesc. De aceea, patru mari sportivi romani - Nadia Comaneci, Camelia Potec, Gabriela Szabo si Gheorghe Hagi – au decis sa-i acorde credit si sa onoreze invitatia de a fi membrii comitetului care va selecta proiectele depuse pentru finantare."„Nu este vorba de cineva interesat să construiască. Am vorbit despre program. Acum vom vedea cine va fi interesat în momentul în care îl vom lansa oficial. Trebuie să luăm necesitatea, nu oportunitatea, pentru că avem nevoie de aceste grădinițe. De fapt, părinții din România au nevoie de aceste grădinițe și oricine din România poate construi aceste grădinițe”, a spus Vâlcov, în decembrie, cu ocazia unei conferințe de presă la Guvern.