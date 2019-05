Sancțiuni date de Fisc pentru lipsa noilor case de marcat. Ar trebui amendat și Ministerul Finanțelor

Acțiunile de monitorizare și control ale inspectorilor antifraudă vor continua pentru asigurarea respectării obligațiilor legale privind dotarea și utilizarea noilor case de marcat cu jurnal electronic.

Rămâne încă de văzut dacă se va întâmpla așa. Totuși, în urma acțiunii ANAF statul a mai câștigat câțiva bani la buget, numai buni având în vedere cheltuielile bugetare mari cu pensiile și salariile. Se văd chiar în execuția bugetară de pe primul trimestru din acest an.





Stadiul implementării la zi a aparatelor de marcat noi:

515.254 înregistrate în sistemul informativ al ANAF, 436.443 cu identificator fiscal atribuit, 364.990 în funcțiune la contribuabili

ANAF anunță, printr-un comunicat de presă, că sancționat cu circa 3,8 milioane lei firmele pentru lipsa noilor case de marcat cu jurnal electronic. Practic, este nevoie de aceste dispozitive în vederea legării Fiscului la ele. ANAF nu poate face asta întrucât nu a fost informatizat. Ar fi fost ideal, măcar anul trecut, să se investit ceva pe partea asta, dacă tot a cerut mediului de afaceri să se suspună legislației. Zero lei au fost investiți în infrastructura IT, o arată datele bugetare.Practic, structura care se ocupă de serverele ANAF este Centrul Național pentru Informații Financiare, înființată în 2017, aflată în subordinea Ministerului Finanțelor Publice.Anul acesta are alocată o sumă de 9,5 milioane lei pentru modernizarea sustemului informatic, iar pentru anul viitor este prognozată cheltuirea a 3,6 milioane lei. Pentru proiectul de modernizare a administrației fiscale este alocată o sumă de 31.000 lei.Inspectorii antifraudă fiscală au verificat în perioada 15 martie – 11 aprilie a.c. modul în care 3.339 de firme din toată țară au respectat prevederile legale referitoare la dotarea şi utilizarea noilor case de marcat cu jurnal electronic. Au fost identificate abateri și aplicate 450 de avertismente.De asemenea au fost dispuse și sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 4,12 milioane de lei (amenzi şi confiscări). Valoarea totală a celor 686 amenzi dispuse este de 3,79 milioane lei, iar confiscările de numerar, venituri ilicite şi bunuri au totalizat 322.037 lei.Totodată, inspectorii antifraudă au dispus suspendarea activității comerciale în 15 locații, astfel: în 12 pentru încălcarea prevederile legale privind utilizarea caselor de marcat, iar în trei locații pentru comercializarea de produse accizabile fără timbru fiscal.87% din avertismente au fost aplicate contribuabililor, care la data controlului nu achiziționaseră noile case de marcat cu jurnal electronic.“Este important de știut că după dispunerea planurilor de remediere nu se vor mai aplica avertismente și urmează sancțiuni importante: amendă de până la 10.000 lei, confiscarea tuturor încasărilor, chiar dacă au fost înregistrate în case de marcat vechi fără jurnal electronic și suspendarea activității comerciale a punctului de lucru până la dotarea cu noile case de marcat cu jurnal electronic”, spune ANAF.La începutul acestui an, în cadrul unui eveniment, Doru Dudaș, director general în Ministerul Finanțelor, a susținut că în partea a doua a anului se va întâmpla acest lucru.„Trebuie să ajungem undeva la 700.000 – 750.000 de aparate instalate. Se va finaliza pe la mijlocul acestui an. După ce se finalizează această etapă, urmează să discutăm etapa conectării și în a doua parte a acestui an apreciez că vom fi pregătiți să facem această conectare (la serverele ANAF n.r.). Acum nu avem ce conecta pentru că am anticipat dificultatea procesului și întinderea pe o perioada lungă am gândit această etapă pre-operațională în care informațiile din casele de marcat care urmează să ajungă zilnic la ANAF, acum ajung lunar printr-o declarație inteligentă”, a declarat miercuri Doru Dudaș, director general în Ministerul Finanțelor.