​​Corporate Report: Tesla Killer: BMW nutrește gânduri ucigașe; Jeff Bezos și Elon Musk vor să ajungă pe Lună, dar în moduri diferite

Tesla Killer: BMW nutrește gânduri ucigașe.

Programul de automobile electrice este atât de important pentru BMW încât l-au pus în centrul planului lor strategic. Harald Krüger, președintele board-ului, a declarat recent: „Numai în primul trimestru am vândut peste 27.000 de vehicule electrice. Iar până la sfârșitul anului vom avea o jumătate de milion pe șosele. În Europa, procentajul nostru de vehicule electrice vândute este de trei ori peste media industriei. În 2018 am fost lider ai electrificării în Europa și în Germania – nu doar pe segmentul premium, ci pe ansamblul pieței”. Tesla a livrat 63.000 de vehicule în același trimestru, ceea ce arată foarte bine până te gândești câți ani și câte miliarde de dolari i-au trebuit pentru asta. Iar în întregul an va livra între 360.000 și 400.000 de mașini.

BMW va avea 25 de vehicule electrificate până în 2025, din care 12 vor fi integral electrice. Harald Krüger a mai adăugat: „iNext este programat pentru lansare în 2021. Pentru prima dată, vom combina conducerea înalt automatizată cu conectivitate de nivel înalt și interior digitalizat. Totul într-un singur vehicul. Aceasta va însemna pentru clienți o experiență complet nouă de mobilitate și calități de conducere, cu o autonomie electrică de peste 600 km”. (CCN.com)





Jeff Bezos și Elon Musk vor să ajungă pe Lună, dar în moduri diferite.

Jeff Bezos, fondatorul lui Amazon, este așteptat să facă precizări despre planurile companiei sale spațiale, Blue Origin, de a trimite misiuni robotice și umane pe suprafața lunară, posibil pe baza unui contract cu NASA. Dacă va confirma, nu va fi singurul pe această cale. Contractorul aerospațial Lockheed Martin și-a prezentat deja parteneriatul cu NASA. Iar SpaceX a lui Elon Musk are în plan o misiune similară, în timp ce Jim Bridenstein, administratorul NASA, a sugerat în martie unei comisii senatoriale că agenția este dornică să folosească rachete comerciale de sarcină mare pentru misiunile lunare cu echipaj uman. Falcon Heavy, racheta lui SpaceX, poate servi la aceasta.







Lockheed Martin are deja un trecut în misiunile NASA cu echipaje umane – a fost unul din contractorii programului Apollo. Dar miliardarii Elon Musk și Jeff Bezos reprezintă noua industrie spațială comercială, iar căile abordate de cei doi sunt cât se poate de diferite. Singurul lucru pe care-l au în comun este acela că reprezintă viziunile fondatorilor lor. Bezos a fondat Blue Origin în anul 2000, la numai trei ani după ce a făcut avere din lansarea publică a lui Amazon. Doi ani mai târziu, după vânzarea lui PayPal, Musk a fondat SpaceX din averea personală. După aceea, cele două companii au pornit pe căi total diferite.

Racheta aterizând după o lansare reușită (Foto: Blue Origin)





Timp de 15 ani, Blue Origin aproape că nu s-a manifestat, în afară de veștile privind achiziționarea de terenuri în Texas pentru instalațiile de testare și mici anunțuri despre finanțări de aproximativ 25,7 milioane de dolari de la NASA pentru dezvoltare. Bezos rămâne singurul proprietar al lui Blue Origin, iar Forbes estimează că a dirijat în companie cam 1,5 miliarde de dolari din averea personală. Între timp, SpaceX numai tăcută nu a fost. A început să facă valuri din decembrie 2003, când și-a dus prima rachetă, Falcon One, de la cartierul general din Hawthorne, California, la Washington, DC, unde a expus-o pe National Mall pentru oficialități. Musk își promovează cu regularitate compania și viziunea personală că SpaceX este avangarda umanității care va deveni o civilizație multiplanetară. Deși este acționar majoritar, el a adunat peste 2,5 miliarde de dolari de la fonduri de capital, granturi și împrumuturi.









În ciuda abordării prudente, perfecționiste a lui Bezos, este de netăgăduit că SpaceX are mai mult succes – cel puțin până acum. Deși Blue Origin are la activ 11 lansări reușite, încă nu a trimis o navă spațială pe orbită și efectuează lansări suborbitale. SpaceX a efectuat peste 70 de lansări orbitale comerciale reușite, care includ nu numai plasări de sateliți, ci și 15 livrări la Stația Spațială Internațională. Nu numai că a fost prima companie care a trimis bunuri la stație, dar a înregistrat și două lansări reușite ale lui Falcon Heavy, în prezent cea mai puternică rachetă în producție comercială.





