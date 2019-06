Fostul ministru de Finanțe Ionuț Mișa a fost înlocuit și de la conducerea Direcției de Administrare a Marilor Contribuabili

Ionuț Mișa, fost ministru de Finanțe și apoi fost șef al ANAF a fost înlocuit de la Direcției de Administrare a Marilor Contribuabili, în locul său fiind adusă Laura - Nicoleta Nasta, fost adjunct la colectare persoane juridice în cadrul Administrației sector 1 a finanțelor publice București. Ionut Misa și-a început activitatea în cadrul Direcției Generale de Finante Publice Constanta, în funcția de sef al Serviciului de Îndrumare, Colectare Venituri.







Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice,ceruse demiterea lui Mișa de la conducerea ANAF încă de la începutul anului, postul lui Mișa fiind ocupat de Mihaela Triculescu, și ea ulterior îndepărtată de la conducerea ANAF.





Ionuţ Mişa a ocupat funcţia de preşedinte al ANAF de la finele lunii martie 2018. Anterior, până la 15 ianuarie 2018, acesta a fost ministru al Finanţelor, funcţie pe care a preluat-o la finele lunii iunie 2017. Absolvent al Universităţii Ovidius Constanţa – Facultatea de Ştiinţe Economice, Mişa şi-a început activitatea ca economist la firma Agroservice Constanţa, în 1998, iar, între 1999 şi 2001, a lucrat la Primăria Constanţa şi în a doua jumătate a anului 2001 la Autoritatea pentru Privatizarea Activelor Statului (APAPS)–Sucursala Regionala SEConstanţa. Din decembrie 2001, acesta a început să lucreze în cadrul Fiscului din Constanţa, avansând până la funcţia de şef al acestei administraţii, între aprilie 2009 şi februarie 2013.Prima funcţie în cadrul ANAF la nivel naţional a ocupat-o în februarie 2013, de director general al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, până la mijlocul lunii ianuarie 2017. De la începutul anului 2017, Mişa a fost numit secretar de stat responsabil de coordonarea următoarelor direcţii şi compartimente: Comisia Fiscală Centrală; Direcţia Generală Legislaţie Cod Fiscal şi Reglementări Vamale; Direcţia Generală Legislaţie Cod de Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile.El a ocupat această funcţie până a fost numit ministru al Finanţelor, la 30 iunie 2017. Teodorovici și Mișa s-au contrat public, în vara lui 2018, pe tema banilor care trebuiau recuperaţi pe casa din Sibiu care a aparţinut familiei Iohannis. Iniţial, Eugen Teodorovici a anunţat că suma cumulată care ar urma să fie obţinută de la cei trei chiriaşi ai imobilului din Sibiu care a aparţinut şefului statului este de peste două milioane de lei şi că cerut ANAF-ului să dovedească dacă a cerut către Cartea Funciară ca imobilul să intre în administrarea statului. Şeful ANAF Ionuţ Mişa a replicat atunci imediat, spunând că nu a primit de la minister niciun titlu în baza căruia să facă executarea.În plus, relaţia dintre ministrul Finanţelor şi şeful ANAF a fost una marcată de ţintele de colectare ale instituţiei, care anul acesta au fost cele mai mari din istoria instituţiei, dar insuficiente pentru nevoia de bani a Executivului.Decizia privind numirea fostului ministru de Finanţe Ionuţ Mişa în funcţia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, semnată de premierul Viorica Dăncilă, a fost publicată pe 28 martie 2018 în Monitorul Oficial. Mişa a fost propus şef al ANAF de către ministrul Eugen Teodorovici.Ulterior, între cei doi par să fi aparut disensiuni, deşi oficial au fost negate. Astfel, pe 19 iulie 2018 ministrul Teodorovici anunţa că aşteaptă motivul legal pentru care ANAF nu a cerut la Cartea Funciară ca imobilul din Sibiu pierdut de familia preşedintelui Iohannis să treacă în proprietatea statului, iar şeful ANAF, Ionuţ Mişa, nu va mai fi subordonatul său dacă ”nu răspunde cerinţelor".”În primul rând, nu există niciun conflict. Nu sunt schimburi de replici între ANAF şi ministrul de Finanţe pentru că eu nu am replici sau contre cu subordonaţii mei. Ca să fie foarte clar. Dacă ar exista aceste contre, schimburi, nu ar mai fi subordonaţii mei. Ar fi fost bine ca domnul actual preşedinte al ANAF-ului să se gândească dacă spune că e într-o situaţie, să se fi gândit că a fost ministru de Finanţe anul trecut şi atunci întrebarea clar se pune de ce nu a trimis dânsul spre ANAF un astfel de document pe care dânsul îl solicită astăzi de la minister. Nu e nevoie de niciun fel de document pentru că eu cred că este o neînţelegere la nivelul conducerii ANAF. De ce? Pentru că nu este nevoie de niciun fel de mandat. Este o prevedere legală foarte clară, şi anume ordonanţa 14 pe 2007, la articolul 1, spune foarte clar că bunurile de orice fel intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului se valorifică către ANAF", a declarat Eugen Teodorovici.Declaraţiile ministrului veneau după ce preşedintele ANAF, Ionuţ Mişa, a declarat că instituţia pe care o conduce are nevoie de un titlu în baza căruia să poată fi efectuată executarea.Planul de încasări al ANAF a fost un alt motiv de declaraţii. În vara trecută Eugen Teodorovici, a spus că ia în calcul ca şefii ANAF să fie demişi, dacă nu vor îndeplini ţinta de colectare.„Dacă ANAF-ul nu-şi va respecta planul de încasări, vom lua măsuri. (...) Aşa am declarat şi în Guvern”, a afirmat Teodorovici, admiţând că şefii instituţiei pot fi schimbaţi, la finalul lui 2018. Ministrul finanţelor a menţionat că, faţă de anul trecut, la acel moment încasările ANAF erau mai mari, dar, din planul de încasări asumat la începutul lui 2018, instituţia a realizat 95%. „Nu voi accepta o revizuire a planului în scădere. Sunt obligaţi să vină cu măsuri concrete”, a subliniat Teodorovici.În octombrie Teodorovici prezenta un alt unghi al situaţiei, spunând că ANAF a înregistrat în 2018 cel mai mare volum de colectări din istoria instituţiei. Declaraţia era făcută în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea moţiunii simple intitulată „Tripleta Dăncilă-Vâlcov-Teodorovici sugrumă administraţia publică locală din România”. „În primele 7 luni, veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 13,9% în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a a anului precedent şi cu 9,4% în termeni reali. În iulie şi august, creşterea veniturilor bugetare a fost de peste două mai mare decât creşterea economică, ceea ce confirmă faptul că avem o economie care creşte sustenabil”, a declarat Teodorovici. Ministrul Finanţelor a adăugat că ANAF a avut în 2018 cele mai bune performanţe de la înfiinţarea instituţiei.„Deficitul de încasări al ANAF este o minciună, adevărul este în primele 7 luni ale anului 2018, ANAF a înregistrat cele mai mare volum de venituri bugetare colectate la buget în aceeaşi perioadă a unui an fiscal din istoria instituţiei. S-a realizat o depăşire cu peste un miliard de euro a programului stabilit pe anul 2018”, a declarat Teodorovici.Câteva zile mai târziu, Teodorovici revenea şi preciza că planul de încasări este principalul element de care depinde soarta preşedintelui ANAF„Pentru el (n.red. – pentru Ionuţ Mişa), planul de încasări este principalul element de care depinde soarta preşedintelului ANAF. Am spus-o foarte clar şi public. N-am glumit. Am spus-o şi în Guvern, la rectificare, că rectificarea se bazează pe felul în care planul de încasări la ANAF se respectă”, a spus Teodorovici.Ministrul finanţelor a mai susţinut că cine îşi asumă funcţia de preşedinte a ANAF trebuie să fie conştient că este o persoană extrem de importantă, „poate fi mai important şi decât cel de ministru de Finanţe”.