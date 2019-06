Teodorovici spune că are Planul B dacă Comisia Europeană decide că facilitățile din construcții sunt ajutor de stat

Statul a considerat foarte clar că industria de construcții reprezintă o prioritate, a spus Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, precizând că "efectele par că sunt foarte bune, se întorc deja lucrători din afara României în țară - asta au spus firmele de construcții”.





Întrebat dacă are un plan de rezervă, el a spus: „Întotdeauna, eu sunt un om care are și planul B și C și D și tot”.





O asociație de business a trimis o întrebare Ministerului Finanțelor în legătură cu modul de aplicare a scutirilor prevăzute de OUG 114 pentru sectorul construcțiilor, iar răspunsul autorităților este șocant, susține Gabriel Biriș, specialist în fiscalitate și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, într-o postare pe Facebook.



"Raspunsul dat de MF este, pentru mine, socant:



<În prezent sunt întreprinse demersurile necesare împreună cu Consiliul Concurenței și Comisia Europeană pentru parcurgerea procedurilor prevăzute de OUG 77/2014 privind ajutorul de stat, respectiv pentru determinarea caracterului de ajutor de stat al măsurii privind scutirea de la plata impozitului pe venit pentru angajatii din sectorul construcțiilor. (...) Subliniem faptul că o măsură de natura ajutorului de stat trebuie să fie conformă cu un regulament european în domeniu>



Cum adica "determinarea caracterului de ajutor de stat"? Pai nu cumva "determinarea" asta trebuia făcută INAINTE de a acorda scutirea? Ce se întâmplă dacă Comisia "determină" că este ajutor de stat? By the way, acum Comisia consideră că este ajutor de stat (și eu cred același lucru), iar ai noștri încearcă intens să îi convingă să nu "determine" că este asa...", a spus Biriș.





Fiind întrebat dacă firmele vor trebui să dea banii înapoi în cazul în care Comisia Europeană decide că este ajutor de stat, el a negat.„Indiferent de o astfel de decizie statul va găsi măsuri alternative pentru a păstra acest nivel de astăzi, facilități date...”, a precizat acesta