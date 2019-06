​VIDEO Gabriel Biriș: Prin sistemul fiscal modelăm o nație spre golănie. Cei mai mulți nu au opțiuni, că așa e în viață, trebuie să dea cu capul în zid. Dacă ne e mintea la golănii, asta facem

Pe drumul drept au avut grijă să pună un zid

Ar trebui interzis prin Constituție ca politicienii să dea scutiri de impozite și contribuții, susține Gabriel Biriș, specialist în fiscalitate și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, precizând că acesta este un instrument extrem de pervers de dezbinare a nației. El a vorbit în cadrul unui interviu acordat HotNews.ro despre sistemul fiscal, sfârtecarea Codului fiscal, „oamenii cavernelor”care ne guvernează sau „zidul fiscal” pus de autorități și crearea de potecuțe cu capcane.El a explicat ce a făcut Guvernul prin sistemul fiscal.„Prin sistemul fiscal se poate modela o nație. Pe drumul drept pui un zid greu, fiind vorba de impozite și contribuții foarte mari. Apoi creezi potecuțe: PFA, drepturi de autor, microîntreprinderi. Pe potecuțe, pui capcane. Capcanele creează complicități. În momentul în care știi că ești pe potecuță și că vine Fiscul să te trateze... cum zicea? „Ciocu mic, că noi suntem la putere!”. Uite așa modelăm o nație spre golănie, șmecherii, nu să ne concentrăm pe crearea de valoare adăugată... Să nu mergi pe drumul drept, că pe drumul drept au avut grijă să pună un zid. Evident, cei mai mulți nu au opțiuni, că așa e în viață și trebuie să dea cu capul în zid”, a afirmat Biriș.„În 2004 când s-a introdus ideea de cotă unică, am avut și o contribuție, PSD spunea că de cota unică vor beneficia bogații? De ce? Pentru că nu am mai fi plătit 40% pe salarii mari, ci 16%. Numai că eu nu știu pe nimeni bogat din salariu. Nici măcar președinții de mari companii nu sunt bogați din salariu. Oamenii sunt bogați din investiții în general, că au făcut firme, au vândut firme etc. La vremea respectivă, cine plătea cotă progresivă? Doar salariații. Impozitul pe tranzacții imobiliare era zero, câștigurile pe bursă și din vânzarea de companii erau impozitate cu 1%, iar dividendele cu 5%”, a explicat el.Potrivit acestuia, prin supraimpozitarea muncii s-a împiedicat apariția clasei mijlocii, au ținut oamenii în sărăcie și s-a favorizat apariția unei pături foarte subțiri de oameni foarte bogați.„Cota unică a egalizat lucrurile. Toate statele stabile și puternice economice au clasă mijlocie puternică. Noi ce am făcut? Am ținut pe majoritatea în sărăcie, pe cei care puteau să iasă din sărăcie i-am ținut jos de tot prin supraimpozitare”, a explicat specialistul în fiscalitate.L-am întrebat ce părere are de faptul că eu trebuie să plătesc contribuții la sănătate, angajații din construcții, nu, iar dacă se îmbolnăvesc, tot eu trebuie să plătesc pentru ei.Biriș a răspuns:„Sunt șmecheri și fraieri. Ar trebui interzis prin constituție ca politicienii să dea scutiri de impozite și contribuții. Ăsta este un instrument extrem de pervers de dezbinare a nației. De ce eu să plătesc și ăla nu? De ce nu plătim toți la fel? Eu cred că trebuie să începem să vorbim foarte serios de eliminarea scutirilor pentru toată lumea. O să auziți mereu reprezentanții mediului de business: Avem nevoie de stabilitate și predictibilitate”.„Ca să putem să vorbim de stabilitate, trebuie să vorbim de bază mare. Cum ajunge baza mare, mică? Sunt 2 metode. 2 instrumente. Una e scutirile și a doua - evaziunea. Dacă vrem să vorbim de stabilitate, noi o să începem cu eliminarea scutirilor și să continuăm cu eliminarea evaziunii. Aia nu poți să o elimini complet, dar poți să o reduci semnificativ. În momentul în care înțelegem chestia asta, știm și ce avem de făcut”, a precizat el.„A fost generat un mare scandal cu eliminarea impozitului pe profit și introducerea impozitului pe cifra de afaceri cu Guvernul Tudose. Atunci a fost o reacție puternică din mediul de afaceri. Practic, am fi fost scoși din circuitele financiare internaționale, că nu se mai aplica nicio convenție de evitare a dublei impuneri, nicio directivă. Practic, ne scoteau din lumea civilizată. Oamenii cavernelor”, a mai arătat Biriș.El a precizat că „oamenii cavernelor” nu înțeleg, nu înțeleg cum funcționează lumea modernă.Potrivit acestuia, Codul fiscal aprobat în 2015 și intrat în vigoare în 2016 a fost sfârtecat chiar de autorii lui.„Codul Fiscal nou a fost adus, făcut, a fost muncă multă și după că s-au rescris zeci de mii de pagini. Motivul a fost că vechiul Cod fiscal a fost atât de modificat că devenise neinteligibil. Dacă ne uităm astăzi, după doi ani și jumătate, la cum arată Codul fiscal pe care l-a început domnul Vâlcov, și l-a terminat Teodorovici, ca ministru de Finanțe, este mult mai puțin inteligibil decât era vechiul Cod fiscal după 11 ani de modificări. S-au creat extrem de multe distorsiuni”, a spus el.„Toată lumea vorbește de stabilitate și predictibilitate. Cum obții chestiunea asta? În primul rând, sarcina fiscală trebuie să fie așezată în funcție de cât câștigi, nu în funcție de cum câștigi. Statul nu trebuie să fie interesat că eu am contract de muncă sau venituri din activități independente sau depturi de autor. Statul trebuie să fie interesat doar de cât câștig. Dacă noi așezăm sarcina fiscală în funcție de cum câștigi ce faci? Creezi categorii diferite de cetățeni. Fraierii care plătesc full rate și șmecherașii sau șmecherii mari care plătesc mai puțin sau deloc”, a mai spus Gabriel Biriș.