Financial report O treime din cifra de afaceri a Ryanair vine din politica de bagaje a companiei. Lira sterlină, cel mai scăzut nivel din ultimii 2,5 ani. Uber a concediat 400 de oameni. Economia Venezuelei, recul de aproape 65%

Subiectele zilei in presa occidentala

După ce a văzut evoluția monedei naționale, Boris Johnson, noul premier al Marii Britanii, a insistat că o ieșire fără acord nu e absolut deloc o formulă agreată de Guvern.







Vorbind în timpul unei călătorii pe care o face în Scoția, el a spus că încă crede că Brexit-ul fără acord este o posibilitate de „unu la un milion”. „Cu condiția să existe suficientă bunăvoință... ”, a mai adăugat el.





Cu toate acestea, unii dintre miniștrii de top ai domnului Johnson nu au făcut nimic pentru a risipi temerile piețelor financiare, iar Michael Gove, ministrul responsabil cu Brexitul a spus chiar că plecarea din UE fără acord este scenariul de bază cu care guvernul lucrează.







Noul „cabinet de război” al Guvernului s-a întâlnit luni pentru prima dată pentru a pregăti modalitatea unei eventuale ieșiri fără acord, pe fondul așteptărilor că cancelarul Sajid Javid va elibera finanțările suplimentare în această săptămână. Dominic Raab, secretarul responsabil de Externe, a avertizat că UE a fost „robustă și intransigentă” în ultimele zile, spunând la postul de radio Sky că oficialii europeni au fost „destul de încăpățânați” pe parcursul negocierilor privind Brexit.





Purtătorul de cuvânt al domnului Johnson a declarat că nu va accepta să i se spună „că UE nu poate redeschide acordul de retragere și acesta este mesajul pe care l-a transmis liderilor atunci când le-a vorbit la telefon”.





Primul ministru încă nu a vorbit cu premierul irlandez Leo Varadkar de când a preluat funcția din Downing Street miercurea trecută și nici nu a acceptat invitația de a se întâlni cu președintele francez Emmanuel Macron și cu cancelarul german Angela Merkel. Prima sa întâlnire programată cu dl Macron și doamna Merkel este la summitul G7 de la Biarritz la sfârșitul lunii august.





Preocupările cu privire la probabilitatea unei ieșiri fără acord s-au văzut luni și pe piețele titlurilor cu venit fix, unde au existat îngrijorări privind siguranța relativă a datoriei guvernului britanic, în timp ce investitorii și-au majorat pariurile pe șansele unei reduceri a ratei dobânzii Băncii Angliei.





Așteptările comercianților cu privire la volatilitatea sterlină au crescut în continuare luni. Contractele de pe piața de opțiuni care mizează pe fluctuația monedei în următoarele trei luni au crescut la cel mai înalt nivel de la începutul lunii aprilie, când fosta premieră Theresa May a negociat o prelungire de șase luni la data inițială a Brexit.







Uber a concediat 400 de oameni ca parte a strategiei de reorganizare





Uber a concediat luni o treime din personalul său din divizia de marketing, ca parte a unei reorganizări corporative care vizează reducerea costurilor.



Compania a redus 400 de poziții din cele 1200 de persoane care formau divizia de marketing. Uber dispune de 25.000 de angajați la nivel global. Această mișcare vine la scurt timp după plecarea Rebeccăi Messina, directorul de marketing al Uber și lacontopirea diviziei de marketing cu echipa de comunicare a companiei.



Investitorii se întreabă dacă modelul de business al Uber este sustenabil și dacă firma va putea genera profit vreodată. În primul trimestru Uber a înregistrat o pierdere operațională de 1 miliard de dolari. Acțiunile au închis ziua de luni la 43,88 dolari, sub prețul IPO de 45 USD.



Tot luni, într-un e-mail către angajați, Dara Khosrowshahi a recunoscut îngrijorarea cu privire la încetinirea creșterii businessului și a vtbit despre structura stufoasă a companiei, cu structuri care se suprapun.



„Astăzi, există o percepție generală potrivit căreia, deși am crescut repede, am încetinit. . . Multe dintre echipele noastre sunt prea mari, ceea ce face ca uneori munca diferitelor departamente se suprapune, iar deciziile luate în aceste condiții pot fi neclare și pot duce la rezultate mediocre ”, a scris el.

Les Echos: Ryanair, tot mai puțin low-cost și mai puțin rentabil. Peste o treime din cifra de afaceri vine din politica de bagaje a companiei



Modelul low-cost al Ryanair se bazează tot mai mult pe tarife reduse și mai puțin pe partea de costuri. Asta arată rezultatele trimestriale ale grupului irlandez. În primul trimestru al anului fiscal 2019-2020, din aprilie până la sfârșitul lunii iunie, veniturile medii au scăzut cu 6%, la 55 de euro pe bilet, în timp ce costurile au sărit cu 19% (an la an). Drept urmare, profitul net a scăzut cu 21%, până la 243 milioane de euro.







Grupul irlandez format din patru companii (irlandezul Ryanair DAC, austriacul Lauda, ​​Maltese Malta Air și polonezul Buzz) a înregistrat o creștere cu 11% a traficului său de pasageri, până la 42 de milioane de pasageri, și a deschis patru noi baze, inclusiv două în Franța (Bordeaux și Marsilia). Cifra de afaceri a crescut în consecință cu 11%, până la 2,31 miliarde de euro. Dar situația a devenit mai dificilă.







Directorul general Michael O'Leary discută despre cererea slabă din Marea Britanie care, împreună cu concurența acerbă a Lufthansa și a filialei sale Eurowings pe piața germană au dus la o scădere a veniturilor Ryanair. Scăderea medie a veniturilor de 6% a fost însă compensată la nivelul grupului de creșterea accentuată a veniturilor suplimentare, în creștere cu 27% în primul trimestru, la 800 de milioane de euro, determinată în special de înăsprirea politicii de bagaje.







Aceste suplimente tarifare reprezintă acum 35% din cifra de afaceri a companiei Ryanair și a filialelor sale. Productivitatea medie a personaluluieste în scădere. Cu toate acestea, principala schimbare semnificativă a conturilor Ryanair rămâne creșterea costurilor de personal, mai mari cu 21%, ca urmare a creșterilor salariale acordate după greva pilotului din 2018. Productivitatea medie a forței de muncă a Ryanair nu mai este cea mai ridicată din Europa. Compania aeriană irlandeză este depășită în această zonă de rivala sa centrală europeană Wizz, deși Ryanair se descurcă mai bine decât concurenții cu privire la celelalte cheltuieli precum costurile cu aeroporturile, achizițiile de aeronave, întreținerea lor șamd.





Per total, asta îi permite companiei să aibă cel mai mic cost pe pasager din Europa: 29 de euro pe pasager, față de 39 pentru Wizz și 53 pentru easyJet. În lunile următoare, grupul va trebui să facă față și întârzierilor în livrarea Boeing 737 MAX, a cărei flotă se află la sol după două accidente. Grupul irlandez a reiterat că pentru sezonul estival 2020, ar putea primi doar 30 din cele 58 de aeronave preconizate. Ryanair se baza foarte mult pe aceste noi aeronave pentru a-și atinge obiectivul de reducere a costurilor de 2% pe parcursul anului. Michael O'Leary a spus că vrea să mențină acest obiectiv, prin închiderea unor baze și prin alte măsuri de economisire a costurilor. Pentru anul care se încheie la 31 martie 2020, Michael O'Leary își menține prognoza cu un profit net în scădere, între 750 și 950 de milioane de euro. "Ne așteptăm acum la o creștere de 7% a traficului nostru de pasageri la 152 de milioane de pasageri, puțin mai puțin decât cei 153 milioane preconizați până acum din cauza întârzierilor de livrare Boeing MAX", a spus el.





Grupul intenționează să folosească noua filială, Malta Air, pentru a-și extinde operațiunile în Franța, Germania și Italia, dar și în Africa de Nord și Orientul Mijlociu. "Avem de gând să deschidem primele noastre baze în Africa de Nord și Orientul Mijlociu cu Malta Air, lucru pe care nu l-am fi putut face doar cu licența Ryan Air", a spus Michael O'Leary, fără a oferi detalii suplimentare. .







Potrivit acestuia, am putea vedea un nou val de falimente în cadru pieței aeriene low cost. Iarna trecută, nu mai puțin de opt companii aeriene europene low-cost au fost închise, în timp ce Ryanair a suferit prima sa pierdere trimestrială în patru ani.







Handelsblatt: Economia venezueleană a scăzut cu aproape 65% în ultimii 5 ani

Din 2013, economia venezueleană a scăzut cu aproape 65%. La nivel mondial, declinul este printre cele mai puternice într-o perioadă de cinci ani, după cum a anunțat luni Fondul Monetar Internațional. El a comparat cifrele din ultimii 50 de ani. Contracția economică a Venezuelei se află pe poziția a treia la nivel global, depășită fiind doar de Georgia și Libia, care conduc acest nefericit clasament cu o contracție de 80% în perioada 2010-2015.Directorul Departamentului pentru emisfera occidentală a FMI , Alejandro Werner, descrie Venezuela ca fiind un „caz istoric". Este unic în această regiune a lumii și, la nivel global, singurul caz de declin economic care nu are legătură cu conflictele armate sau cu catastrofele naturale.FMI și-a ajustat prognoza pentru o contracție suplimentară a economiei țării din America de Sud și se așteaptă acum la o scădere de 35 la sută. În aprilie, FMI discuta de un recul de 25%. Motivul este o scădere accentuată a prețului petrolului, care se află la cel mai scăzut nivel în ultimii 70 de ani. Venezuela are rezerve mari de petrol și depinde foarte mult de veniturile pe care această resursă le aduce.Criza ar putea amplifica emigrarea venezuelenilor, a mai spus Werner. El estimează că până la sfârșitul anului numărul cetățenilor care preferă să plece din țară va atinge cinci milioane. Exodul a oferit un ușor impuls economic țărilor care primesc refugiați, precum Columbia.Migrația puternică ar trebui să conducă Guvernul la reforme, la reducerea unor ținte fiscale și la creșterea cheltuielilor publice, a spus Werner. "Acest lucru generează un efect pozitiv asupra creșterii economice."