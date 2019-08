Ești persoană fizică și închiriezi apartamentul sau casa în scop turistic? ANAF spune că ai nevoie de casă de marcat

Consultantul fiscal Cornel Grama a declarat, pentru HotNews.ro, că astfel de persoane trebuie să depună formularul A4200 pentru casa de marcat. Pentru asta au nevoie să își ia semnătură electronică pe CNP.





Discutia dintre ANAF si un contribuabil



În cadrul unei sesiuni online, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a venit cu câteva precizări în ceea ce privește persoanele fizice care închiriază camere în scop turistic. Discuția a avut loc pe pagina de Facebook a Fiscului.Astfel, instituția a răspuns unei întrebări adresate de o persoană care a precizat că are o locuință cu 5 camere, dar nu știe daca are nevoie de casă de marcat pentru acest lucru.“Sunt persoana fizica (nu PFA) si doresc sa inchiriez in scop turistic camerele situate in locuinta proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1-5 camere inclusiv, altele decat cele care reprezinta structura de primire turistica. Mod de impozitare ales = norma de venit. In cadrul listei de obligatii publicata de ANAF, la capitolul Alte obligatii (Articolul 1 din OUG 28/1999, articolul 317 Codul fiscal) apare obligatia operatorului economic de a utiliza casa de marcat electronica fiscala. Conform definitiei operatorului economic, eu nu sunt operator economic. Vreau sa stiu daca am sau nu nevoie de casa de marcat si cum se procedeaza”, a spus acea persoană.Răspunsul ANAF:„Având în vedere că activitățile de închiriere nu figurează intre excepțiile enumerate la art. 2 din OUG nr. 28/1999, pentru încasarea integral sau parțial cu numerar a veniturilor obținute din cedarea folosinței în scop turistic a locuinței, există obligația de a emite bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și de a le înmâna clienților, iar la solicitarea acestora se vor elibera și facturi, în condițiile legii”.Cu alte cuvinte, este nevoie de casă de marcat.