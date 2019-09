Un adult din doi consideră că țara are nevoie de un lider puternic dispus să încalce regulile. Populismul continuă să rămână la cote înalte (survey)

​7 din 10 adulți spun că sistemul economic îi favorizează pe cei bogați și puternici, iar unul din doi consideră că țara lor are nevoie de un lider puternic dispus să încalce regulile, arată datele unui sondaj făcut printre 18.000 de adulți din 27 de țări. Incidența populismului a crescut în anumite state și, din fericire, a înregistrat un recul în altele. La fel și cu sentimentul cu privire la imigranți.















Suedia a avut cea mai mare creștere procentuală a celor care consideră că e nevoie de un lider puternic care să ia puterea din mâinile celor bogați și puternici (creștere de 10 puncte procentuale), deși ponderea e totuși scăzută, de 41%.Pe locul al doilea la dinamica ponderii se află India, unde 8 din 10 adulți cred că e nevoie de un lider care să ia țara din mâinile bogaților.



În Ungaria de exemplu asistăm la scăderea ponderii celor care cred că țara are nevoie de un lider dispus să încalce regulile (de la 47% în 2018 la 42% în acest an), dar rămâne la 68% sentimentul că țara trebuie luată din mâna celor bogați și puternici.Atitudinile față de migranți diferă și ele. La întrebarea: ”Când locurile de muncă sunt puține, ar trebui angajatorii să îi prefere la angajare pe nativii țării sau pe imigranți?”, cu excepția Suediei și Japoniei, toate țările au scoruri de peste 40% în favoarea localnicilor. De notat că Suedia a crescut de a 0% la 17% în doar un an. Din Europa, Serbia e în fruntea topului, cu 80% din populație care consideră că angajatorii trbuie să fie în favoarea localnicilor nu a imigranților, urmată de Ungaria (75%), Turcia (73%) și Polonia (65%).