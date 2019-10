​Corporate Report: În Germania începe primul proces colectiv – 45.000 contra Volkswagen; Visa îi dă o replică lui Mastercard prin înțelegerea cu Revolut; Toyota și Hyundai promovează panourile solare pe mașini, în ciuda părerilor lui Elon Musk

În Germania începe primul proces colectiv – 45.000 contra Volkswagen

Proprietarii de mașini diesel spun că li se cuvin compensații pentru că le-au fost vândute cu informații înșelătoare privind emisiile de noxe. Scandalul a costat-o deja pe VW 30 de miliarde de euro. S-a mai confruntat cu acțiuni colective în instanță în care una din părți este un grup de oameni, reprezentați de un singur membru al grupului în SUA și Australia, dar se va întâmpla pentru prima oară în Germania, după ce legea a fost modificată anul trecut.





Procesul va stabili temeiul legal, iar reclamanții vor putea apoi iniția acțiuni individuale pentru compensații, dacă vor avea succes. Dar se așteaptă ca procesul de la Înalta Curte Regională de la Braunschweig, la 32 km de cartierul general al lui VW de la Wolfsburg, să dureze ani de zile.







Alte aranjamente oficiale ale lui VW au inclus răscumpărarea a 500.000 de mașini în SUA, unde a plătit 25 de miliarde de euro. În Australia, compania va plăti peste 80 de milioane de euro în compensații de 1.400 dolari australieni pentru fiecare proprietar.









Între timp, președintele și șeful executiv de la VW se confruntă cu acuzații penale pentru presupuse manipulări ale piețelor în contextul scandalului diesel. Iar compania însăși este amenințată de amenzi zdravene de la UE, după ce a fost acuzată de conspirație cu alți producători în vederea amânării introducerii de tehnologii pentru controlul emisiilor. Nu se poate spune că avocații firmei nu sunt destul de ocupați pentru moment. Iar între timp, compania vrea să se transforme într-un lider al pieței pentru mașini electrice.

În acest context, procesul colectiv poate părea pentru moment doar un nou prilej de iritare. (BBC News)





Visa îi dă o replică lui Mastercard prin înțelegerea cu Revolut Visa a luat un start târziu pe scena fintech, dar recenta înțelegere cu Revolut este una din căile prin care vrea să recupereze timpul pierdut. Aplicația londoneză a finanțelor digitale, Revolut, va utiliza amprenta globală a rețelei de carduri pentru extindere internațională. Ea lucrează în Europa și cu Mastercard, marea rivală a lui Visa, dar o va utiliza pe ultima pe 24 de noi piețe, pentru a ajunge la 56 în lume. În vârstă de patru ani, Revolut oferă schimburi valutare, brokeraj bursier și cripto, dar și plăți către terți.





Revolut va folosi parteneriatul cu Visa pentru a se extinde în Australia, Brazilia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Rusia, Singapore și SUA (prima lansare în SUA va fi cu Mastercard). Va urma extinderea în America de Sud și Asia, precum și în Ucraina și Arabia Saudită la date ulterioare. Revolut, al cărei CEO spune că urmărește să colecteze finanțări de peste 500 de milioane de dolari, va continua și să utilizeze rețeaua Mastercard în Europa.





De partea sa, Mastercard spune că lucrează cu mai bine de 60 de companii financiare digitale în Europa, de două ori mai multe decât acum doi ani, și că are parteneriate exclusive cu Monzo, Starling și TransferWise, toate companii fintech.





Companiile de plăți sunt iubite de investitori în prezent, care pariază pe tranzacții digitale masive și în continuă creștere, pe măsură ce plățile în numerar sunt în declin și comerțul se mută online. Piața de 33 de trilioane de dolari a plăților este penetrată în proporție de 44% de carduri (datele exclud China, unde domnesc Alipay și WeChat Pay, iar concurența străină este ferecată). Analiștii estimează o rată de creștere de 9% în următorii cinci ani, în scădere față de 10% între 2013 și 2018.





Dacă startup-uri ca Revolut vor găsi calea să facă bani rămâne o întrebare deschisă. Pentru moment, ele ajută tradiționalul duopol al cardurilor să-și extindă influența. (Quartz – qz.com)





Toyota și Hyundai promovează panourile solare pe mașini, în ciuda părerilor lui Elon Musk.

Sună a concept utopic: șoferi care-și alimentează mașinile lăsându-le în soare. Chiar și lideri tech cunoscuți pentru viziuni îndrăznețe sunt sceptici. În 2017, Elon Musk a spus că e o fantezie să pui panouri solare pe mașini, argumentând cu suprafața mică disponibilă și cu timpul petrecut de mașini în garaje.





Aceasta nu le-a oprit pe Toyota și Hyundai. Ambii producători încep să pună panouri solare pe mașinile electrice pentru o alimentare suplimentară, iar startup-urile auto experimentează cu proiecte și mai curajoase.





Ideea nu e nouă. Toyota Prius 2015 avea un plafon solar care contribuia la alimentarea sistemului de ventilație. Acum, compania face un nou pas, inspirată de noile panouri solare ultrasubțiri dezvoltate pentru sateliți, care sunt suficient de maleabile pentru a se plia pe corpul mașinii.





Bateria solară are o eficiență impresionantă de 34%, în comparație cu 15-20% la majoritatea panourilor solare (eficiență ca procentaj din lumina solară pe care panoul îl poate converti în electricitate). Toyota speră ca eficiența adăugată să fie echivalentă zilnic cu energie pentru 32-48 km. Compania nu este în dezacord cu Musk referitor la elementele de bază ale limitelor de generare ale panourilor solare, dar spune că orice suplimentare a alimentării cu energie nu trebuie neglijată.





Va fi un proces de referință – va atrage atenția fie și doar pentru numărul reclamanților. Dar nu este chiar cea mai mare problemă pentru Volkswagen. Dacă nu va surveni o înțelegere, procesul va dura ani de zile – VW se așteaptă la cel puțin patru. Chiar dacă vor câștiga, proprietarii mașinilor vor trebui să se întoarcă în tribunale pentru a obține compensațiile.

Jeni Mundy, managing director al Visa pentru UK și Irlanda, a spus că 75% din noile afaceri ale lui Revolut vor fi cu Visa și că se așteaptă să devină principalul partener pe măsura creșterii acesteia. Revolut va folosi tot Visa când își va lansa cardul de credit. Afacerea cu Revolut, a mai spus ea, este un reper important pentru Visa, unicornul fiind unul dintre startup-urile financiare cele mai mari și cu cea mai rapidă creștere din Europa. Rețeaua de carduri a lansat și un portal partener, întrucât caută să lucreze cu mai multe companii fintech.

Afacerea lui Visa cu Revolut, care spune că are 7 milioane de clienți în Europa, este o picătură în ocean pentru gigantul cardurilor. Rețeaua californiană are peste 3 miliarde de carduri în sistem și a intermediat plăți de 11,2 trilioane de dolari anul trecut.

În iulie, Toyota a făcut echipă cu New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) și Sharp pentru a începe teste rutiere publice în Japonia cu mașina electrică echipată cu baterii solare de înaltă eficiență. Vehiculul are panouri solare pe capotă, plafon și ușa înclinată din spate, cu o suprafață totală de 0,865 mp.

În august, și Hyundai a lansat Sonata HEV cu panouri solare pe plafon pentru piața sud-coreeană. Ca și prototipul Toyota, ea utilizează energie solară în combinație cu o baterie de 12V (sau mai mult, în funcție de modelul mașinii). Energia solară poate fi folosită atât la propulsie, cât și la alimentarea unor elemente ca luminile sau aerul condiționat. Compania spune că panourile solare adaugă 1.075 de dolari la prețul mașinii. Cumpărătorii nord-americani pot spera ca producția de masă a acestei Sonata să înceapă pe piața lor în prima jumătate a lui 2020.

Nu numai marii producători experimentează cu energie solară. La München, Sono Motors lucrează la un vehicul alimentat de soare, Sion. Mașina este acoperită cu 248 de panouri solare, de la capotă la plafon și chiar pe uși. Proiectul a fost gândit pentru ca, indiferent unde este situată, mașina să primească lumină solară maximă. Chiar și în zile noroase la München va primi destulă energie, spun producătorii. Ei estimează că Sion va aăuga aproape 6.000 km anual ca distanță parcursă cu energie solară, între 5 și 22 km zilnic în funcție de anotimp.

Sono Motors afirmă că are precomenzi pentru 10.000 de mașini, cu un depozit minim de 500 de euro dintr-un preț estimat la 26.000. Se concentrează pe piețele europene și nu vizează să lanseze mașina în SUA. (CNBC)