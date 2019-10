​Corporate Report Dank, brandul care nu există, este investigat pentru afecțiunile provocate de vapare; Cum s-au îmbogățit magnații Americii; Samsung nu mai produce telefoane în China și pierde 50% din profit

Dank, brandul care nu există, este investigat pentru afecțiunile provocate de vapare

Este un cartuș pentru țigări electronice binecunoscut pe piața marijuanei, dar nu este un brand licențiat. Și a stârnit o vâlvă pe care nu și-o dorește nicio companie serioasă. Cunoscut sub numele atrăgător cu o singură silabă „Dank” – un termen de jargon pentru canabis puternic – figurează în primul plan al investigației federale care caută să afle ce a provocat un val de boli pulmonare uneori fatale, aparent legate de vapare. Cele mai multe cazuri au menționat produse care conțineau compusul THC cu marijuana, adeseori obținut din surse ilegale.

Dank este un produs familiar pe piața neagră a marijuanei – nu este testat legal. E doar un nume pe o cutie sau un cartuș, ambalaje care sunt ușor de procurat online și folosite de producători iliciți pentu a ademeni clienții.





Materiile prime nu sunt greu de găsit: cutii și cartușe gata de umplut pot fi comandate de pe siteuri chinezești pentru câțiva bănuți bucata, dar și cumpărate de la magazine din Los Angeles. Un producător necinstit adaugă ulei de canabis – cu certitudine netestat - și este gata de vânzare.





Marele avantaj la vânzare al cartușelor cu drog în ambalaj Dank: prețul. 20 de dolari/gram pe piața neagră, cam o treime din ce ar plăti un client pentru un cartuș cu marijuana într-un magazin autorizat din California. Acolo, numele Dank se pare că a apărut în era canabisului nereglementat medical, înainte de legalizarea începută în 2018.





Doctorii spun că bolile par a fi afecțiuni ale inhalării. Simptomele includ dificultăți în respirație, oboseală, dureri în piept, diaree și vomă. Ron Gershoni, co-fondator al producătorului de lichid pentru vapare Jetty Extracts și membru al consiliului California Cannabis Manufacturers Association, spune că industria strict reglementată urmărește să se diferențieze de piața neagră care continuă să prospere în California. Compania sa nu vede în Dank un concurent, dar înțelege cum a supraviețuit numele pe piața ilegală: „Se vinde de fapt un ambalaj gol pe care-l poate umple oricine. E un model de afaceri care are sens: oricine vrea să câștige un dolar”. (The Associated Press)





Cum s-au îmbogățit magnații Americii

În America, miliardarii controlează viețile multor oameni. Președintele Statelor Unite este miliardar. Unul din cei mai mari și cunoscuți filantropi, Bill Gates, este miliardar. Omul care conduce Amazon, compania care vinde aproape orice, este cel mai bogat dintre toți. Cea mai populară și în mod egal detestată rețea socială din lume a fost creată de a patra cea mai bogată persoană din SUA. Și nu ar fi America fără junk food: familia din spatele celei mai mari companii de dulciuri din lume, Mars Inc., este o mână de miliardari.





Membrii ediției 2019 ai listei Forbes 400 – cei mai bogați oameni din America – au o avere netă colectivă de 2,96 trilioane de dolari și s-au îmbogățit pe diverse căi, de la achiziția unor echipe sportive cu decenii în urmă până la clădirea de la zero a unor companii de succes. În timp ce există mai multe moduri de a aduna grămezi de bani, unele domenii produc mai mulți miliardari decât altele.





În acest an, cele mai comune feluri de a face o avere de zece cifre sunt finanțele și investițiile. 93 de miliardari, adică 23,5% din membrii Forbes 400, și-au făcut banii prin investiții, ca Warren Buffett și Carl Icahn, prin capital privat ca Robert F. Smith care a plătit toate datoriile studenților din promoția 2019 de la Morehouse College, sau prin fonduri de risc ca Jim Simmons și Ray Dalio.





Să creezi o rețea socială fierbinte, un produs software sau o tehnologie revoluționară este tot o cale bună pentru a deveni miliardar. Cu 69 de miliardari tech, ca Bill Gates, Mark Zuckerberg, Bobby Murphy și Evan Spiegel de la Snapchat, Judy Faulkner (cea mai bogată femeie din tech) și alții, domeniul este reprezentat de 17% din listă. Cel mai bogat om din America este fondatorul lui Amazon, Jeff Bezos, cu o avere de 114 miliarde de dolari (după ce a „sărăcit” cu 36,1 miliarde după divorț). Șapte din cei mai bogați 10 oameni din America sunt în industria tech.





Recoltarea, procesarea, vânzarea și marketingul alimentelor și băuturilor este o altă cale bună spre clubul ultra-bogaților. Logica este simplă: oamenii trebuie să mănânce și sunt bani de făcut din asta. Cam 10% din listă, 41 de oameni, și-au făcut averile hrănind masele. Stewart și Lynda Resnick dețin Wonderful Co., cel mai mare producător de migdale și fistic din lume, Fiji Water și mandarinele Halo. Howard Schultz și-a făcut averea de 4,1 miliarde prin transformarea cafenelelor Starbucks din Seatle într-un grup global. Tilman Fertitta, patronul lui Houston Rockets din NBA, și-a făcut banii cu restaurante.





Imobiliarele sunt o altă cale bătătorită de a face bani. Cu 34 de miliardari, domeniul reprezintă 8,5% din listă. Președintele Donald Trump, nr. 275 cu 3,1 miliarde, este cel mai cunoscut, dar Donald Bren este cel mai de succes mogul imobiliar, cu 17 miliarde. (Forbes)





Samsung nu mai produce telefoane în China și pierde 50% din profitul operațional

Producția a încetat la fabrica din Huizhou în sudul Chinei, a anunțat compania. Cota de piață a lui Samsung devenise nesemnificativă în fața concurenței de la Huawei și Xiaomi. O mare parte din producția de telefoane fusese mutată în Vietnam, după ce sud-coreenii închiseseră anul trecut fabrica de la Tianjin din nord-estul Chinei. Cel mai mare producător din lume de telefoane inteligente și semiconductori se confruntă cu o cerere scăzută de cipuri și cu impactul unor controale mai severe ale Japoniei asupra exportului de materiale high-tech pentru semiconductori și ecrane tv. (The Associated Press).





Conglomeratul sud-coreean prevede o nouă scădere importantă a profitului în trimestrul încheiat în septembrie, care va fi de 6,44 miliarde de dolari, peste profitul operațional de 5,5 miliarde din trimestrul al doilea, dar cu 56% mai puțin decât în trimestrul al treilea din 2018 (14,7 miliarde).





Țigările electronice combinate cu droguri pe piața neagră au provocat majoritatea bolilor, din care unele au fost fatale ● Finanțele, tehnologia, alimentele și imobiliarele, cele mai sigure căi de a deveni miliardar – ce mai așteptați?Dr. Jennifer Layden, medic-șef la Illinois Department of Public Health, spune că „Este un produs generic care nu poate fi legat cu adevărat de un magazin sau de un distribuitor. Oamenii îl iau de la un prieten sau de la un tip de pe stradă, fără să știe de unde provine”.Luna trecută, autoritățile din Wisconsin au descoperit o operațiune ilegală despre care au spus că a produs mii de cartușe pentru vapare în fiecare zi din ultimii doi ani. Iar tot luna trecută, autoritățile din Minnesota au capturat 77.000 de cartușe de vapare cu THC, unele ambalate în cutii Dank.Compania pune a treia scădere trimestrială consecutivă de la an la an pe seama cererii scăzute de cipuri, care-i afectează pe toți producătorii din lume. Domeniul fusese cel mai profitabil de multă vreme, așa că scăderea cererii pentru cipuri de memorie afectează finanțele companiei. Dar analiștii spun că lucrurile merg mai bine și că Samsung a înregistrat livrări de memorii peste așteptări în trimestrul al treilea. (Endgadget)