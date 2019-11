Teodorovici, la bilanț... cu un regret. A jignit, a făcut câteva gafe și, uneori, nu a făcut ce a declarat, în timpul mandatului

​Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit într-o conferință la minister despre lucrurile pe care le-a făcut ca ministru, precum cota redusă de TVA pentru domeniul hotelier, restaurante, amnistia fiscală sau declarația unică. De fapt, de când este ministru în guvernul Dăncilă, s-a remarcat prin declarații și atitudinea disprețuitoare la adresa unor persoane.





"Am un singur regret, acela că uneori ieșirile mele publice au fost de așa natură încât au acoperit substanța problemei cu elemente mai superficiale și care au mutat atenția de la fond, la formă. Trebuie să împart această vină și cu aceia care au înțeles ceea ce au vrut să audă și nu ceea ce am vrut eu să spun. Mi-aș dori ca activitatea mea la ministerul Finanțelor să fie analizată nu doar prin prisma declarațiilor aducătoare de rating, ci și din prisma activităților și rezultatelor care deși nu au făcut scântei în presă au însemnat funcționarea și dezvoltarea economiei românești. (...) Pentru cei care au fost lezați de cuvintele mele, de anumite expresii, de anumite ieșiri, încercând să mă exprim mult mai clar și mai ferm, poate atipic pentru un politician, le cer iertare", a spus Teodorovici.







Ar mai fi și alte lucruri făcute, precum Split TVA, de care ne-a cerut Comisia Europeană să scăpăm, sau mutarea unor proiecte de la minister, la biroul său de parlamentar, devenind astfel inițiator.

1. În comisiile de buget-finanțe, la dezbaterea bugetului, Teodorovici l-a atacat pe senatorul Florin Cîțu:„Eşti frumos! Chiparosule! După ce că eşti urât, mai eşti şi prost. Ai auzit? Cîţule, după ce că eşti urât, eşti şi prost!”, a spus Teodorovici.2. Cazul cu jurnalista de la b1.ro, de zilele trecute. Ea l-a întrebat ce va face în continuare, iar Teodorovici i-a răspuns jignitor, întrebând-o ironic dacă e de la boii.ro, dacă e liberă diseară și comentând că are dinții puși și că nu este unul dintre interesele sale. S-a lăudat la 2 zile după că și-a cerut scuze de la jurnalista, dar nici asta nu a făcut cum trebuie. A jignit-o public, dar și-a cerut scuze personal.3. Atitudine pe Facebook, la comentariile privind datoria la stat pe care susține ca a plătit-o.“Cred ca ai tăi te-au făcut la nevoie și sigur le-a părut rău! Sincer, cu fața asta de … nici nu știu ce termen să folosesc pentru unul făcut din …”Ulterior el a declarat că i-ar fi fost spart contul.4. O declarație ciudată: "Îmi plac curvele, dar nu în politică”, a declarat Eugen Teodorovici la audierea ministrului propus al Finanțelor, Florin Cîțu, în comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament.1. Probabil cea mai mare gafă a sa a fost când a declarat că ar dori limitarea dreptului de muncă al românilor din străinătate.„În ce sens? Iar văd știri că Teodorovici vrea să reformeze Europa. Nu domnule, permisul de muncă să fie același ca și timp în toate statele. Nu mai ai voie, după primul permis, să-ți reînnoiești dreptul de muncă, ca să fii obligat să migrezi în Europa. Așa, dacă ajunge în Germania și tot primește drept de muncă, deci nu o să se întoarcă în veci în Croația, România de unde a plecat. Maxim 5 ani și, la revedere, să te duci în altă țară să îți cauți loc de muncă”, a explicat Teodorovici, într-o conferință.2. În vara anului 2018, ministerul a publicat pe site un proiect privind reducerea și plafonarea prețului la gaze, lucru care s-a găsit într-o altă formă în OUG 114. Ulterior, acesta a fost șters de pe site, deși ministrul părea că-l susține, cu o zi înainte:“Unii spun că este o practică comunistă. Da, poate la prima vedere poate părea, pentru că încerci să intri în piaţă, aşa este, până la un punct. Vorbim de concurenţă. Care concurenţă? Sunt doi operatori care cresc unul câte unul preţurile, iar celălalt se aliniază imediat. Investiţiile asumate nu s-au realizat, dar preţul creşte fără o justificare pe fond, iar dumneavoastră suferiţi şi economia are de suferit. Iar unii se reped imediat, de parcă ar fi din alta ţară, că este o practică comunistă. Eu nu am avut nicio legătură cu comunismul", a afirmat Teodorovici.3. La începtul anului 2018 el a declarat că în mandatul său „nu se va adopta nicio taxă suplimentară, nu va fi nicio creștere a unei taxe, impozit și așa mai departe”. 11 luni mai târziu se întâmplă opusul: a apărut OUG 114. E adevărat că s-a modificat mult pe parcursul anului 2019, dar a rămas într-o altă formă taxa pe bănci, în varianta inițială la jocuri de noroc etc.4. Virarea pe card a tuturor pensiilor. Anul trecut ministrul spunea că în acest sens va elabora la Ministerul Finanțelor un proiect. Anunțul a fost făcut de ministru într-un interviu acordat DC News. Bineînțeles, nu am văzut până astăzi niciun proiect.„Oamenii să știe că tu, pensionar fiind, dacă treci pe card ai un bonus, ca să poată omul să meargă cu pensia către card. Orice retragere de cash de pe card, zero comision. Discuția cu băncile se poate face, ca la fiecare comunitate locală, în fiecare comună să existe în sediul primăriei un ATM universal și care să elibereze acel talon de pensie, că poate mai sunt locuri în care pensionarul trebuie să meargă cu talonul să dovedească că e pensionar. 600 milioane lei (pe an) sunt salvate, bani care se pot duce la local, în investiții.”5. Reforma aparatului bugetar – încă neîndeplinită dar anunțată din 2018. Într-o emisiune TVR, de anul trecut, ministrul a fost întrebat cu privire la o reformă a aparatului bugetar, iar răspunsul său a fost: „Obligatoriu!”Chiar a precizat că „e de bun simţ să te gândeşti pentru că ne dorim cu toţii o administraţie şi centrală şi locală eficientă. Asta înseamnă să ai oameni nu foarte mulţi, exact cât trebuie, mai bine plătiţi sunt deja, legea există şi, ca să fie mai eficienţi, repet, cât trebuie. Nu unul munceşte şi trei pe lângă el stau”.Nu s-a întâmplat nimic în acest sens.