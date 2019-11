5 probleme indentificate în Ministerul Muncii de către Violeta Alexandru

Noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a indentificat, la câteva zile de la instalare, probleme în ceea ce privește activitatea instituției. Printre acestea, faptul că sediul trebuie evacuat în 60 de zile, că sistemele informatice sunt precare sau că la Casa de pensii se lucreză ca în 1960.



"Sunt îngrijorată că softurile ministerului care gestionează sistemele de calacul pentru pensii, salarii, tot ce înseamnă infrastructura pe baza căreia iei decizii cu privire la politicile salariale și de pensii în acest minister are nenumărate probleme", a spus Alexandru.

Cele 5 probleme



1. Două aplicații cu probleme: "La AJOFM, de exemplu, există 2 aplicații pentru care s-au plătit milioane de euro în ultimii ani. Prima este în cercetare la organele de specialitate ale statului român cu serioase suspiciuni. A doua aplicație este cu mult mai slabă decât prima și nu oferă toate facilitățile pentru a avea o privire corectă asupra sistemului de cursuri și angajare și pregătire profesională pentru toți ce care se află în situația vulnerabilă din punct de vedere al locurilor de muncă".

4. "Sunt funcționari publici care și-au dat demisia, dar au uitat să se retragă din consiliile de administrație. Sunt în plin proces de evaluare și voi face aceste informații publice"



5. Tocmai ce am constatat că trebuie să evacuăm acest sediu în mai puțin de 60 de zile, în considerentul unei solicitări de evacuare din partea Ministerului de Interne și față de care noi ar fi trebuit să găsim soluții în timp util, a declarat noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Victoria Violeta Alexandru. "La nivelul Ministerului, tocmai ce am constat, deși fila din dosarul procesului verbal de predare-primire cu fostul ministru la acest capitol, al situațiilor speciale, mi-a indicat că nu ar fi nicio problemă pe care să o ridice în discuție, am constatat că trebuie să evacuăm acest sediu în mai puțin de 60 de zile, în considerentul unei solicitări de evacuare din partea Ministerului de Interne și față de care noi ar fi trebuit să găsim soluții din timp util ", a spus Alexandru.