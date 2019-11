Florin Cîțu: La buget s-a folosit metoda lui Al Capone. Vom sesiza organele competente

Florin Cîțu, noul ministru al Finanțelor, spune că ce a găsit la Minister depășește cele mai pesimiste alteptări ale sale. A găsit două bugete, așa cum Al Capone folosea două registre, unul pentru Fisc și celălalt pentru el.



"Am stat și m-am uitat sa văd care e situația datelor reale. Am avut dsicuții și cu partenrii internaționali. Ca o concluzie cam tot ce am găsit a depășit cele mai pesimiste așteptări ale mele. Am aflat că situația reală nu era cunoscută și anticipată nici de partenrii noștri internaționali. România în ultimii 3 ani a fost condusă după 2 bugete. A fost un buget, cel prezentat în parlament, și un al doilea care avea toate informațiile reale, eptnru finațarea baronilor locali. Metoda folosită de Al Capone, de a avea un registru pentru Fisc și unul pentru el"; a spus Cîțu.







El a spus că va sesiza organele competente.





"Dragnea, Vâlcov și Teodorovici stiau că banii nu vor ajunge la investiții. (...) Studiem posibilitatea sesizării organelor de competență penală pentru contituirea unui grup infracțional organizat", a spus minsitrul Finanțelor.



Partenerii internaționali m-au compătimit când le-am arătat datele





Stire în curs de actualizare