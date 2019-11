ANALIZĂ ​Rată sau chirie? Cum influențează Airbnb piața chiriilor, care mai sunt prețurile din principalele orașe și câte locuințe sunt date în chirie în România

”Securitatea oferită de contractul de închiriere e minimă, iar apartamentele sunt deseori vechi și de proastă calitate. Cât timp am stat în Belgia – tot cu chirie- îndatoririle și responsabilitățile erau foarte clar stabilite de ambele părți. Creșterea chiriilor era indexată doar la inflație. În București chiriile sunt în euro, ceea ce e absurd, întrucât proprietarul nu achită impozite sau reparații în euro”, mai spune spune Flaviu D.

”Vreau să-mi imaginez că voi rămâne aici, în Franța. Momentan sunt student, stau în chirie cu un coleg, închirierea unui apartament fiind opțiunea ideală pentru mine. Cu siguranță își are dezavantajele sale - chiar și cu o bursă bună, trebuie să împarți apartamentul cu încă cineva și asta nu e deloc confortabil psihic. Nu toată lumea are același standard cu privire la ceea ce înseamnă să fii curat și ordonat. Dacă ar fi să închiriez doar pentru mine un apartament, costul ar fi exorbitant, iar din bursa mea de 1500 de euro n-aș rămâne cu mare lucru. Am prieteni în România care și-au cumpărat apartamente cu credite ipotecare, cei mai mulți că așa le-au spus părinții să facă. E drept, să ai casa ta, să poți să ți-o aranjezi cu mobilierul preferat, să ți-l faci cum vrei tu, poate însemna mult pentru confortul psihic. Poate că, dacă mă voi întoarce în România, voi proceda la fel ca ei, nu știu de pe-acum. Dar gândul că poate izbucnește naibii vreun război monedial, că suntem din punct de vedere climatic destul de amenințați, că albinele mor într-un ritm alarmant, toate acestea mă fac nesigur în a-mi lega restul vieții de o ipotecă la bancă”, explică Andrei P., originar din nordul țării, student la Politehnica pariziană.





Un alt student venit în București e aproape furios. Marian P., care ocupă o garsonieră în zona Vergului, spune că proprietarul i-a pus în vedere să se mute în 3 luni, întrucât își va pune spațiul locativ la dispoziția rețelei Airbnb. ”Sunt foarte multe firme care adminsitrează asemenea spații locative. Practic, dacă ai un apartament și vrei să-l dai prin Airbnb, nu mai stai să-ți cauți clienți, ci îl lași firmei care se ocupă ea de tot iar tu îți încasezi banii fără niciun efort. La un preț de 25 de euro/noapte, chiar dacă-l ocupă doar 3 nopți pe săptămână ai 75 de euro săptămânal, adică 300 de euro lunar. Practic, poți să-ți iei prin credit altă garsonieră, că rata ți-o plătește clientul Airbnb. Foarte mulți bucureșteni fac asta, ceea ce pe noi ne afectează grav”, mai spune Marian.