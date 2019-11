Financial report De ce și-a pierdut Uber licența în Londra. Borisov speră să fie ridicate vizele americane pentru bulgari. Alte ecouri în presa străină după prezidențialele din România

Financial Times: De ce și-a pierdut Uber licența de operare în Londra. De două ori ● 24 Chasa: Borisov speră la o concesie politică - vrea să fie ridicate vizele americane pentru bulgari ● Alte ecouri din presa internațională legate de recentele alegeri prezidenţiale din România.







Financial Times: De ce și-a pierdut Uber licența de operare în Londra. De două ori



Într-un exemplu citat de TfL, un șofer a continuat să utilizeze aplicația Uber, în ciuda retragerii licenței, aceasta fiind revocată pentru distribuirea de imagini indecente cu copii.





„Schemele fraudei sunt în continuă evoluție, motiv pentru care Uber se angajează să actualizeze și să consolideze constant procedurile de protecție”, a declarat Jamie Heywood, care conduce activitatea Uber în Marea Britanie și Europa de Nord. „În ceea ce privește problema specifică din Londra, de atunci am implementat o serie de remedii tehnice și operaționale la nivel global.”





De la sfârșitul anului 2018 și până în mai 2019, TfL a spus că peste 14.000 de călătorii cu Uber au fost efectuate de cel puțin 43 de șoferi care au exploatat o lacună în sistemele Uber, lacună care le-au permis să-și încarce fotografiile în contul unui alt șofer.





TfL a luat cunoștință de cel mai recent exemplu de fraudă de identitate la începutul acestei luni. După o examinare independentă de către Cognizant, o firmă de consultanță în tehnologie, TfL a declarat că nu are încredere în capacitatea Uber de a preveni repetarea problemei.





De asemenea, TfL a constatat că o serie de șoferi care au fost concediați sau suspendați de Uber au putut lucra folosind conturi noi. Agenția a spus că există „îngrijorarea că sistemele Uber par să fi fost ușor manipulate”, adăugând că nu au fost identificate probleme similare la alte servicii private de închiriere care operează în Londra.





24 septembrie 2019- TfL acordă Uber o licență limitată de două luni





Compania cu sediul în San Francisco a insistat că are „sisteme solide și face verificări pentru a confirma identitatea șoferilor”și vrea să introducă un nou „proces derecunoaștere facială” .





Dara Khosrowshahi, directorul executiv al Uber, a declarat într-un tweet că Uber „va face ceea ce trebuie”. Acțiunile Uber au scăzut cu mai mult de 5% la tranzacționare pe bursa de la New York.





Asociația șoferilor de taxi autorizați, care reprezintă șoferii de taxi negri, a sărbătorit decizia TfL, spunând: „Ca urmare a acestei decizii, londonezii vor fi mai în siguranță.”





O schimbare de configurare la sfârșitul anului 2018 a dus la această vulnerabilitate care a fost exploatată până când Uber a fost notificat de TfL. Uber a spus că problema a fost remediată la scurt timp, lucru neadevărat.







Această abordare este totuși greu de aplicat la milioane de șoferi din întreaga lume. În anumite țări, inclusiv în SUA, Uber folosește tehnologia de recunoaștere facială pentru a încerca să prevină frauda. Dar Real-Time ID Check nu a fost încă implementat în Marea Britanie, în parte din cauza normelor europene privind confidențialitate. Uber a spus că intenționează să introducă un nou „proces de recunoaștere facială” la Londra, adaptat din versiunea americană, dar care respectă Regulamentul general privind protecția datelor.





24 Chasa: Borisov speră la o concesie politică - vrea să fie ridicate vizele americane pentru bulgari

Premierul bulgar Boiko Borisov speră că va obţine o concesie politică cu privire la vizele americane pentru bulgari, a reieşit dintr-o discuţie a acestuia cu jurnaliştii bulgari care-l însoţesc în vizita pe care o face la Washington, pentru a transmite de la faţa locului.

Borisov este optimist că vizele pentru bulgari pot fi ridicate, cu toate că Bulgaria nu îndeplineşte cerinţa ca refuzurile de viză să fie de sub 3%.







Cifra de 3% a devenit clară după o vizită în Statele Unite în urmă cu un an și o întâlnire cu secretarul de stat, Mike Pompeo, a vicepremierului și ministru de externe, Ekaterina Zaharieva. Atunci, ea a explicat că pentru a obține o călătorie fără viză în SUA condiția este ca refuzurile de viză pentru bulgari să fie de sub 3%.





El a amintit de discuţia sa la Sofia cu preşedintele român Iohannis, în anul 2016, când s-a opus în mod categoric ideii României cu privire la înfiinţarea unei flotile comune la Marea Neagră de către Bulgaria, România şi Turcia.







Avionul guvernamental a aterizat la Reykjavik pentru a alimenta și apoi şi-a continuat drumul către Washington. Borisov se va întâlni luni cu președintele american Donald Trump. Cei doi vor discuta despre parteneriatul strategic dintre Bulgaria și SUA, subliniind relațiile puternice și durabile care există între cele două țări. Se va pune accent pe modalități de sporire a intereselor comune ale ambelor țări în domeniul securităţii, în contextul Parteneriatului Atlanticului de Nord și pe diversificarea energetică.





Întâlnirea lui Trump cu Borisov la Casa Albă va fi în contextul celor cu liderii Europei Centrale și de Est în acest an. Anterior, președintele SUA s-a întâlnit cu liderii din Polonia, Ungaria, România, Slovacia, Austria și Cehia, discutând în principal probleme din domeniul energiei, securităţii şi creşterii economice.







Împreună cu premierul din delegația bulgară mai fac parte vicepremierii Tomislav Donchev și Krasimir Karakachanov, care este și ministrul Apărării, precum și miniștrii finanțelor Vladislav Goranov și al economiei, Emil Karanikolov.







Știri pe scurt:

„Marea Britanie se află într-o mizerie periculoasă, şi nici Partidul Laburist, nici conservatorii premierului Boris Johnson nu merită să câştige alegerile programate pe 12 decembrie”. Declaraţia îi aparţine fostului premier britanic Tony Blair, citat fiind de ziarul britanic The Guardian. Potrivit aceluiaşi ziar, Tony Blair a mai spus că „laburiştii şi conservatorii sunt angajaţi într-un scandal cu caracter populist, iar în privinţa atâtor probleme importante de pe plan internaţional, noi nu mai avem nicio relevanţă”.

Aşadar, de-acum pare-se eternizat, Brexitul continuă să se afle în anteţia presei internaţionale, dar asta nu înseamnă că alte evenimente importante sunt neglijate. Un ziar din Hong Kong, South China Morning Post, informează că, „la alegerile desfăşurate duminică, candidaţii în sprijinul democraţiei şi-au adjundecat 17 dintre cele 18 districte ale insulei”. Potrivit oficiosului chinez China People’s Daily, „nişte celebrităţi, precum cunoscutul actor Jackie Chan, au cerut populaţiei să voteze raţional şi să spună ‘nu’ oricăror violenţe”. Dar francezul Le Figaro este mai direct şi titrează: „Hong Kong-ul îi dă Beijingului o palmă electorală”.

Rămânem în China, de unde presa străină a primit noi informaţii până acum secrete despre lagărele de aşa-zisă reeducare instituite de preşedintele chinez Xi Jinping. Cotidianul Japan Times vorbeşte despre „reeducarea forţată şi despre documente recent dezvăluite legate de lagărele din China”. Pe marginea aceluiaşi subiect, revista americană Time scrie că, potrivit aceloraşi documente, „în asemenea lagăre s-ar afla închişi cel puţin 1 milion de musulmani”. Tot Time mai subliniază şi că „SUA şi alte 22 de state membre ale ONU au reclamat „îngrozitoarea campanie de represiune”, dar că alte 37 de state, inclusiv unele musulmane, au luat apărarea Chinei”.

Revenim însă la România, ale cărei ecouri legate de recentele alegeri prezidenţiale încă nu s-au stins. Ziarul american The Washington Post anunţă că „Klaus Iohannis a fost reales în funcţia de preşedinte al României, duminică, câştigând cu uşurinţă turul doi pe fondul promisiunilor de continuare a luptei împotriva corupţiei şi de întărire a statului de drept”. Tot un ziar american, The New York Times, titrează: „Alegătorii din România resping ani întregi de scandaluri şi haos”. Iar francezul Le Monde titrează şi el: „România: înfrângere istorică a stângii la alegerile prezidențiale”. Dar tot din Le Monde aflăm că, „în pofida înfângerii usturătoare”, fostul premier Viorica Dăncilă, contracandidata lui Klaus Iohannis, „nu a pomenit despre vreo eventuală demisie” şi a spus: „„Sunt convinsă că suntem în stare să câștigăm alegerile locale și parlamentare de anul viitor. PNL nu beneficiază decât de o majoritate disparată și lipsită de anvergură în parlament, ceea ce îl împiedică să facă toate reformele pe care le-ar dori”. (RADOR)

Potrivit unui raport al Comisiei Europene dat publicităţii în decembrie anul trecut, Bulgaria are cel mai ridicat procent de refuzuri de vize pentru America (14,97%), dintre cele cinci state membre ale UE care rămân fără vize. Celelalte state sunt: Polonia, Cipru, Croaţia şi România.Premierul le-a mai spus reporterilor, în drumul său spre Washington, că nu şi-a schimbat poziția anterioară legată de faptul că Marea Neagră va rămâne un loc pentru "veliere, iahturi, turiști, pace și dragoste". O bază NATO la Marea Neagră de pe teritoriul Bulgariei nu voi permite, este convins Borisov. Și a explicat că americanii știu foarte bine poziţia sa în această privinţă și este puțin probabil să pună această problemă în timpul discuțiilor cu Trump.Borisov va participa la o ceremonie de depunere de coroane de flori la Memorialul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Național din Arlington. Se va întâlni cu preşedintele Institutului Republican Internațional Daniel Twining și cu vicepreşedintele Institutului Naţional Democratic, Shari Bryan. Borisov va avea discuţii şi cu reprezentanţi ai businessului american în clădirea Camerei de Comerţ şi Industrie.(RADOR)