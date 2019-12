Inspectorii ANAF au stat aproape 8 luni în control la o companie listată și nu au găsit nimic

Compania Electroargeș, listată la Bursa de Valori București (BVB), a avut un control de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) din Alexandria (Teleorman). Timp de aproape 8 luni, cât a durat acțiunea inspectorilor Fiscului, nu s-a descoperit nimic.







"Consiliul de Administraţie Electroargeș S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori că în cadrul Electroargeș S.A. s-a efectuat, pentru o perioadă de 7 luni și 20 zile, un control ANAF Antifraudă – Direcția Regională Antifraudă 3 Alexandria. În timpul și la finalul controlului, nu au fost constatate prevederi legale încălcate, nu s-au reținut consecințe și nu s-au dispus măsuri", se arată într-o informare a companiei publicată pe site-ul Bursei.





Compania a avut anul trecut o cifră de afaceri de 141,7 milioane lei și un profit brut de 2,8 milioane lei.







Conform descrierii de pe site-ul Bursei, Electroarges a fost infiintata in anul 1971 si a inceput sa produca in anul 1973. In anul 1991 a devenit societate pe actiuni, cu capital majoritar de stat, iar în 1996, pachetul majoritar de actiuni (51%) a fost preluat de catre Asociatia PAS Electroarges 94.



În anul 2005, membrii Asociatiei PAS Electroarges 94 au devenit proprietarii actiunilor. Din acel moment, actiunile sunt detinute in totalitate (100%) de actionari persoane fizice sau juridice.