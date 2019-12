Orban: A trebuit să luăm decizia rapidă de a efectua plata (în cazul Romatsa). Legea trebuie respectată de Guvern, chiar și atunci când nu ne convine

”Azi noapte la ora 1 am decis să convocăm o ședință de Guvern la ora 9 dimineață întrucât trebuia să rezolvăm imediat o problemă urgentă. Suntem confruntați cu un titlu executoriu ca urmare a unei decizii a Curtii de Arbitraj. Suma inițială era de 84 de milioane care s-a rostogolit. Romatsa risca să rămână fără bani ceea ce ar arunca in aer transportul aerian roman si european. A trebuit să luam decizia rapidă de a efectua plata chiar astăzi ca să arătăm că am plătit. Sigur, nu trebuia să se ajungă aici. Dar legea, contractul și hotărârile judecătorești trebuie respectată de Guvern, chiar și atunci când nu ne convine”, a spus vineri premierul Orban la o întâlnire organizată de Coaliția pentru Dezvoltarea României.





Premierul s-a referit vineri la cazul fraților Micula, care au poprit conturile Romatsa în contextul în care cei doi frați au câștigat un proces împotriva statului român. Datoria este de aproape 400 de milioane de euro.





Ludovic Orban a anunțat că Guvernul va discuta, vineri, situația de la Romatsa, una „extrem de gravă”, după decizia instanței din Belgia în cazul fraților Micula, scrie Mediafax.



„Am luat decizia de a convoca ședința de Guvern astăzi la ora 9.00 din mai multe considerente. Primul considerent este cel legat de situația în care ne găsim datorită unui titlu executoriu în baza unei decizii luate de Curtea de Arbitraj în speța frații Micula împotriva statului român. Pe scurt, în 2013, ca urmare a sistării în 2004 de către Guvernul Năstase a ajutorului de stat acordat către trei companii deținute de frații Micula, Curtea arbitrară a luat decizia să plătească 84 milioane de dolari în 2013. Suntem la finele anului 2019. Până în prezent autoritățile statului au ignorat această obligație de plată. Sigur invocând diferite pretexte. A existat și o decizie a Comisiei Europene legată de acest subiect. Au existat foarte multe alte demersuri în plan juridic. Cert este că situația în care ne găsim e o situație extrem de gravă. La ora actuală Romatsa se găsește într-un pericol de a nu mai putea efectua serviciile de navigație aeriană din cauza lipsei resurselor financiare”, a declarat Ludovic Orban, la începutul ședinței de Guvern de vineri.



Premierul a precizat că nu au fost transferați către Romatsa sume importante de bani, din cauza deciziei instanței din Belgia în cazul fraților Micula.



„Condițiile de acordare a certificatului de serviciu de furnizor de servicii aeriene sunt stabilite la nivel european. Sunt condiții foarte stricte, iar printre condițiile pentru a putea menține această certificare Romatsa trebuie să aibă sustenabilitate din punct de vedere financiar. Ca urmare a deciziei, frații Micula au dechis un proces în Belgia iar instanța din Belgia a decis practic să nu permită Eurocontrol să finanțeze Romatsa, adică să aloce banii pentru serviciile furnizate de Romatsa de dirijare a traficului aerian. În momentul de față suma care ar fi trebuit transferată de la Eurocontrol și care practic e reținută, ca urmare a deciziei instanței din Belgia și care ar trebui transferată către Romatsa este de 278 de milioane. Practic Romatsa trăiește numai din niște rezerve și a fost lipsită de finanțarea curentă care reprezintă adevăratul suport pentru funcționarea Romatsa”, a explicat Orban.



Acesta a mai spus că este termen de judecată pe 24 decembrie, iar dacă este menținută decizia instanței din Belgia atunci Romatsa riscă să rămână fără resurse financiare și nu mai poate păstra certificatul de furnizor de servicii.



„Pe 24 decembrie este termen de judecată și în cazul în care se menține decizia luată de instanța din Belgia există un risc major ca Romatsa sa rămână fără resurse financiare și să nu mai poată să își păstreze certificatul de furnizor de servicii. Trebuie să știți că Romatsa practic dirijează traficul aerian, acordând servicii pentru peste un milion de zboruri anual. Mai ales după evenimentele din Ucraina, o mare parte din curse au fost dirijate deasupra spațiului aerian românesc, iar ieșirea din funcțiune a Romatsa, adică pierderea certificatului de furnizare de servicii creează o problemă nu numai națională, ci o problemă la nivel european”, a conchis șeful Executivului.



Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, Romatsa, nu mai primește contravaloarea serviciilor de trafic aerian de la Organizația Europeană pentru Siguranța Navigării Aeriene - Eurocontrol, iar fondurile mai ajung pentru circa o săptămână.