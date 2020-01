Bâlbâiala Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Cum protestau online experții contabili, dar ONPCSB nu-i auzea, că era offline

Modificările aduse combaterii spălării banilor prin Legea 129/2019, publicată în iulie anul trecut în Monitorul Oficial, prevedea ca o serie de categorii profesionale (printre care notari, avocați, profesii liberale ș.a.) să fie obligate să se înscrie pe pagina de Internet a ONPCS în vederea raportării unor posibile tranzacții suspecte care depășea 10.000 de euro.







Data limită până la care erai obligat să te înscrii era și ea discutabilă (unii calculaseră că ar fi 17 ianuarie, alții 21 ianuarie), dar se apropia oricum termenul limită. În primul rând, pagina de net a instituției era mai mult picată decât online, așa că formularul de înscriere nu putea fi accesat. Dar, chiar și în rarele momente în care pagina funcționa, experții contabili nu reușeau să se înscrie, deoarece rubricile formularului fuseseră foarte neclar concepute, mai mult încurcându-te.

Întrucât la telefoanele date la Oficiu nu se sinchisea nimeni să răspundă sau li se răspunea oamenilor într-un mod totalmente neprofesionist, Camera Consultanților Fiscali a trimis o adresă oficială ONPCSB. Răspunsul oficial al Oficiului este un copy-paste din Legea 129/2019, care nu răspundea deloc problemei care se dorea rezolvată.







Vezi mai jos răspunsul ONPCSB:

Anunțul ONPCSB:

”Crearea unui cont in Sistemul Electronic de Transmisie Date (pentru desemnarea persoanei si pentru raportarea on-line) se poate face SI DUPA termenul de 180 de zile prevazut la art. 60 alin.(3) din Legea nr. 129/2019, respectiv SI DUPA DATA DE 21 IANUARIE 2020!”







Întrebările adăugate:pe site-ul ONPCSB



Întrebare: Cum se aplica exceptia prevazuta la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 (persoanele fizice ce au calitatea de entitate raportoare sunt exceptate de la obligatia desemnarii unei persoane in relatia cu Oficiul) ?



Răspuns: Persoanele fizice si persoanele fizice autorizate, care au calitatea de entitati raportoare, NU au obligtia desemnarii unei persoane in relatia cu Oficiul, DAR au TOATE CELELALTE obligatii prevazute in Legea nr. 129/2019.



PRECIZARE cu privire la completarea rubricilor pentru obtinerea contului pentru raportari on-line, in Sistemul Electronic de Transmisie Date, de catre entitatile raportoare - profesii liberale:



1. Persoanele fizice - profesie liberala selecteaza din lista, la rubrica Tipul entitatii, optiunea Persoana fizica.

2. Persoanele fizice autorizate - profesie liberala selecteaza din lista, la rubrica Tipul entitatii optiunea Persoana juridica; la rubrica Forma de organizare, selecteaza optiunea Persoana fizica autorizata; la rubrica Categorie, alege tipul de activitate desfasurata (de exemplu: persoana care acorda consultanta fiscala sau contabila).

3. Alte entitati raportoare - profesie liberala (de exemplu: cabinete individuale, birouri individuale, societati civile, etc.) selecteaza din lista, la rubrica Tipul entitatii, optiunea Persoana juridica; la rubrica CAEN, selecteaza optiunea Fara cod CAEN.





În ultimele zile, telefoanele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) sunau încontinuu, pe grupurile de pe Facebook discuțiile între experții contabili se inflamaseră și ele, iar cei de la Camera Consultanților Fiscali au intervenit în numele celor pe care îi reprezintă, solicitând clarificări. Ce se întâmplase, de fapt?Unele categorii din rândul profesiilor liberale au completat greșit formularul pentru că acesta nu-ți permitea înscrierea corectă. E vorba de acei specialiști care nu sunt nici SRL nici PFA și nu au deci număr de înregistrare de la Registrul Comerțului, dar care sunt autorizați de ANAF printr-un Cod de Identificare Fiscală (CIF), care însă nu figura pe formularul Oficiului. Respectivii treceau CIF-ul în spațiul rezervat CUI (cod unic de identificare) și trăgeau linie în dreptul rubricii privitoare la numărul de înregistrare de la Regitrul Comerțului.După foarte multe intervenții, inclusiv de natură instituțională, din partea Ministerului Finanțelor, Oficiul a publicat ieri un anunț de două rânduri prin care amână termenul limită de înscriere.De asemenea, mai marii Oficiului au adăugat la rubrica de întrebări frecvente două noi întrebări și răspunsuri care ar urma să relaxeze specialiștii în fiscalitate.