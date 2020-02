Cristian Păun: Vedem că amânăm fondurile europene pentru reabilitări de drumuri, dar în schimb dăm bani cu nemiluita de la Guvern pentru reabilitări de drumuri

'Apoi, trebuie să spunem că România mai face un lucru rău: dublează multe fonduri europene pe bani de la buget. Adică, a agreat un paralelism de care Uniunea Europeană nu este îngrijorată. Vine Uniunea şi zice că dacă noi dăm subvenţie pentru hectarul de pământ cultivat cu roşii, n-avem nicio problemă ca Guvernul român să dea Programul Tomata. Ţie, ca Guvern, îţi este mai uşor să iei bani din bugetul ţării, şi pe care nu îi controlează nimeni. Încet, încet dacă ne uităm la România vedem că amânăm fondurile europene pentru reabilitări de drumuri, dar în schimb dăm bani cu nemiluita de la Guvern pentru reabilitări de drumuri', a afirmat analistul.





Calculele arată, spune Păun, că Uniunea Europeană (UE) poluează la nivel global cam 9% cu emisii de carbon, iar România are 0,02% dintre acestea şi atunci de ce să fim parte a unui Green Deal, noi nefiind nici poluator, nici o problemă evidentă pe date.



'Aceşti bani (fondurile europene, n.r.) se acordă pe priorităţi. Mie, asta cu Green Deal, astăzi, mi se pare un pic ciudată. Vă spun şi de ce. Există calcule care arată că Uniunea Europeană poluează la nivel global cam cu 9% din emisiile de carbon. România are cam 0,02% din aceste emisii de carbon. Nu prea suntem noi nici poluatori şi nici prea interesaţi de aşa ceva, până la urmă. De ce să fim parte a unui Green Deal, noi nefiind nici poluator şi nicio problemă evidentă pe date. Haideţi să vedem întâi datele, să vedem ce-i cu Green Deal-ul acesta, dacă într-adevăr e o treabă reală şi cât de reală este ea. Aşa, cădem speriaţi la tot felul de mişcări ecologiste, s-ar putea să avem o problemă. Ca să nu mai spun de faptul că, în continuare, în Uniunea Europeană, nu s-a lămurit această dilemă: cine poluează - producătorul sau consumatorul? Faptul că eu cer motoare pe diesel, şi nu cer motoare pe baterii electrice, asta ţine şi de consumator. Încă nu-mi e clar dacă, de exemplu, maşinile electrice nu lasă o amprentă de carbon mai mare decât maşinile diesel. La nivel ştiinţific, lucrurile nu sunt tranşate. Dar, noi ne apucăm de Green Deal...', a afirmat Păun.



'În problema cofinanţării, dacă noi dăm 93% din veniturile fiscale de anul acesta pe pensii şi salarii, de unde Dumnezeu să mai avem bani de investiţii sau pentru funcţionarea statului şi cofinanţarea fondurilor europene? Adevărata bombă este că am amânat absorbţia fondurilor europene pentru 'n+3' şi am ajuns să populăm bugetul de stat cu nişte cheltuieli cu salarii şi pensii care nu ne mai permit, în momentul de faţă, să cofinanţăm nimic. Suntem cu cofinanţarea în aer. Noi nu o să absorbim bani europeni în această programare din această sminteală pe care o vedem în momentul de faţă. Şi ea continuă, pentru că e o lege prin care pensiile o să crească cu 40%. Sacrificăm cofinanţarea din bani publici, iar presiunea la bugetul de stat este evidentă', a spus Păun.Acesta a punctat faptul că pe subiectul fondurilor europene, România nu a rezolvat multe probleme existente la nivel local.'Fondurile europene nu sunt gratuite. Peste tot se vehiculează această idee, că se iau bani gratis de la Uniunea Europeană. Dacă iau banii din buzunarele de la jumătatea acestei săli şi mut banii la cealaltă jumătate, sala aceasta are acelaşi PIB. La toată povestea cu fondurile europene, noi încă nu am rezolvat la nivel local nişte probleme pe care le vedem clar. România are o foarte mare întârziere la absorbţia banilor europeni din diferite motive. Avem o rată de absorbţie lunară foarte mică şi nu am progresat de la vechea programarea bugetară. Mai facem un lucru: întâi atragem banii mai uşor de atras, cum sunt de exemplu subvenţiile din agricultură şi amânăm aproape către final toţi banii care sunt greu de atras. Asta face România deja de două perioade de programare. Ce şanse avem să schimbăm lucrurile acestea la a treia perioadă de programare? Ştiţi ce face România, apropo de beneficii nete? România contribuie la Uniunea Europeană şapte ani şi absoarbe majoritatea banilor la 'n+3'. Valoarea în timp a banilor îmi spune mie că, cotizând în anul 1 şi absorbind banii în anul 10, s-ar putea să pierd o bună parte din banii aceia. N-a făcut nimeni un calcul, de exemplu, apropo de valoarea în timp a banilor', a explicat Cristian Păun.Potrivit profesorului universitar, România a obişnuit să dubleze multe fonduri europene pe banii de la bugetul de stat, 'un paralelism de care Uniunea Europeană nu este îngrijorată'.