Business în vremea coronavirusului: Oamenii de afaceri români manifestă un optimism în creștere (studiu)

Noua ediție a studiului „Evoluția afacerilor în 2020” lansat miercuri arată un optimism în creștere al managerilor chestionați, în ciuda perspectivelor deloc optimiste aduse de coronavirus, tensiuni comerciale șamd. La întrebarea ”cum credeți că va fi anul 2020 pentru afaceri comparativ cu anul 2019?”, scorul total al răspunsurilor atinge 5,95 în 2020, față de 3,90 în 2019 și 4,40 în 2018 (notele sunt pe o scară de la 1 la 10). Studiul are la bază un chestionar care analizează percepţiile a 415 executivi de top provenind din companii cu activitate în diverse industrii. Chestionarul a fost aplicat în perioada 5 ianuarie – 15 februarie 2020.

„Comparativ cu ediția de la începutul anului 2019, cercetarea Evoluția afacerilor în 2020 arată un reviriment al sentimentului de business în România. Rezultatele cercetării indică optimismul companiilor privind evoluția pozitivă a cifrei de afaceri, profitului și investițiilor. De asemenea respondenții spun că anul 2020 va fi mai favorabil pentru afaceri comparativ cu anul 2019. Putem pune receptarea pozitivă pe seama schimbării de ton în abordarea măsurilor economice, precum și pe asigurările cu privire la stabilitatea fiscală”, spune Constantin Măgdălina, Expert Tendințe și Tehnologii Emergente, co-autor al cercetării.

Prognoza privind evoluția cifrei de afaceri în 2020

Prognoza privind evoluția profitului companiilor în 2020

Prognoza privind evoluția investițiilor

Prognoza privind evoluția numărului de angajați

Prognoza privind evoluția salariilor în acest an

Top 5 provocări și oportunități

Cele mai importante provocări pentru companii la începutul anului 2020 sunt următoarele: atragerea și retenția forței de muncă (68%), creșterea costurilor (57%), creșterea concurenței (54%), dificultatea în colectarea facturilor (48%) și instabilitatea mediului economic și social (35%).





Cele mai importante oportunități ale anului 2020 pentru companiile românești sunt următoarele: lansarea de noi produse sau linii de business (39%), potențialul de creștere economică (36%), accesarea fondurilor europene (33%), digitalizarea și automatizarea (28%) și îmbunătățirea generală a mediului de afaceri (23%).





Mai mult, directorii executivi ai companiilor respondente spun că principalele trei măsuri care ar conduce la îmbunătățirea mediului de afaceri din România sunt: investițiile în infrastructură (82%), scăderea taxării muncii (76%) și stabilitatea politică și fiscală (59%).







Studiul Valoria privind percepţia managerilor asupra evoluției mediului de afaceri românesc la începutul anului 2020 are la bază un chestionar care analizează percepţiile a 415 executivi de top provenind din companii cu activitate în diverse industrii. Chestionarul a fost aplicat în perioada 5 ianuarie – 15 februarie 2020. Dintre respondenți, 9% provin din companii cu cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane EUR, 4% din companii cu cifră de afaceri între 50-100 milioane EUR, 17% cu cifra de afaceri între 10-50 milioane EUR, 35% cu cifra de afaceri între 1-10 milioane EUR și 35% sub 1 milion de EUR cifră de afaceri. 45% dintre respondenți au funcția de CEO/Președinte/Director General. Acest studiul a fost realizat de Valoria în parteneriat cu Doingbusiness.ro.





Față de prognozele de la începutul anului 2018 și 2019, perspectiva de creștere a companiilor este mai optimistă în 2020. Vedem o creștere de 2pp (puncte procentuale) a companiilor care se așteaptă la cifre de afaceri mai mari cu 5%-10% și de 9pp a celor care prognozează o cifră de afaceri mai mare cu 10%-20% în acest an. La nivel de industrii, o creștere a cifrei de afaceri cu 10%-20% este previzionată de 47% dintre firmele din industria de energie și utilități, 45% dintre firmele de servicii profesionale, 36% dintre firmele de IT și de 33% dintre firmele din telecomunicații.Previziunile privind evoluția profitului de la începutul anului 2020 se aliniază tendinței privind cifra de afaceri, fiind mai optimiste. Deși 25% dintre companii, față de 31% în anul anterior, se așteaptă ca profitul lor să crească cu 1%-5% în acest an, vedem o creștere semnificativă pe palierul 10%-20% de la 14% în 2019 la 25% în 2020. De asemenea se menține aproximativ același procent al companiilor care spun că profitul lor va crește cu peste 20% în 2020 față de anul 2019, cu o ușoară scădere pe palierul de peste 30%, de la 6% în 2019 la 4% în 2020. La nivel de industrii, în acest an, o creștere a profitului de 10%-20% este prognozată de 40% dintre firmele din agricultură și alimentație, 38% din industria farmaceutică și de sănătate, 35% din comerț și 21% din media și publicitate.Dacă în 2019, 23% dintre companii spuneau că nu vor crește investițiile, în 2020 doar 11% mai spun acest lucru. Observăm, de asemenea, că în acest an 24% dintre firme vor să își crească investițiile cu 5%-10%, față de 17% în 2019. În timp ce palierul 10%-20% rămâne neschimbat la 16% în prognozele din ultimii trei ani, 20% dintre companii spun că vor crește investițiile cu 20%-30% și peste 30% în acest an, comparativ cu 11% în anul 2019 și 15% în 2018. La nivel de industrii, cele mai multe firme din agricultură și alimentație (40%), tehnologia informației (27%) și utilități și energie (17%), spun că vor crește investițiile cu peste 30% în acest an.În 2020, 25% dintre companiile românești nu se așteaptă la nici o creștere a numărului de angajați, față de 26% în anul 2019 și 24% în 2018. Palierele preponderente de creștere sunt 5%-10% și 10%-20%. La acest îmceptut de an 19% dintre companii, față de 14% în 2019 și 17% în 2018, spun că se așteaptă ca personalul lor să crească între 5%-10%, iar 12% dintre companii, față de 10% în 2019 și 8% în 2018, se așteaptă ca numărul lor de angajați să crească între 10% și 20%. Totodată observăm că 23% dintre firmele de construcții și imobiliare, 34% din tehnologia informației, 32% din agricultură și alimentație, 29% din telecomunicații și 37% dintre companiile din industria famaceutică și sănătate estimează creșteri ale numărului angajaților de 5%-10% în 2020.La începutul anului 2020, 16% dintre companii nu previzionează creșteri salariale, minimul ultimilor 3 ani. În schimb crește procentul companiilor care spiun că vor mări salariile cu 5%-10%, de la 30% în 2019 și 2018 la 36% în 2020. În același timp, crește și proporția companiilor care estimează o mărire a salariilor cu 10%-20%, de la 12% în 2019 la 16% în 2020. Pe de altă parte, la nivel de industrii cele mai mari creșteri salariale de 10%-20% sunt așteptate de 25% dintre companiile de construcții și imobiliare, 22% dintre companiile din industria de agricultură și alimentație și de 20% dintre companiile de producție industrială.„Răspunsurile directorilor executivi cu privire la perspectivele de creștere ale companiilor pe care le conduc indică o schimbare pozitivă de perspectivă. Comparativ cu rezultatele din 2019 ale cercetării Evoluția afacerilor în România, cele din 2020 relevă creșteri mai mari prognozate ale cifrei de afaceri și profitului. Pentru moment există câteva argumente emoționale ale creșterii de încredere în evoluția principalilor indicatori de afaceri de la începutul anului, însă acestea încep să se erodeze sub tirul continuul a veștilor privind extinderea COV-19. Rămâne de văzut cât capital de încredere va mai rezista până la alegerile locale”, spune Dumitru Ion, CEO Kompass Romania și Doingbusiness.ro, co-autor al studiului.