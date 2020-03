Ieftinirea banilor ar fi acum doar un glonț orb. Pot fi create injecții de bani directe acolo unde productia e vitala sau indirecte unde se doreste a se salva locuri de munca

Consider ca in astfel de situatii extreme, nimeni nu poate spune ca a facut destul sau prea mult. Fiecare trebuie sa faca tot ce poate si atata timp cat este nevoie.





Culoarea politica nu mai are nicio relevanta. Ceea ce conteaza este sustinerea autoritatilor statului de catre fiecare dintre cetatenii tarii fara exceptie. Disciplina trebuie sa fie de cazarma, increderea si sustinerea trebuie sa fie manifestate efectiv, nu doar declarate.





N.Red: Florian Libocor este economist șef în cadrul unei instituții de credit



Am observat opinii exprimate în media conform cărora banca centrală trebuie neapărat să reducă rata dobânzii de politică monetară. Am să expun foarte concis, fără a intra în detalii tehnice, de ce nu împărtășesc aceste opinii. În momentul de față, solitar, ieftinirea banilor este un glonț orb, eficientă fiind punerea lor la dispoziție, asigurarea lichidității necesare. Astfel, spre exemplu, o eliberare graduală de lichiditate în sistemul bancar prin reducerea rezervelor minime obligatorii ar fi mult mai eficientă decât o reducere a ratei dobânzii de politică monetară.Mai departe lichiditatea trebuie sa ajunga in economie, sa fie transferata. Canalul credite cred ca este unul mai putin eficient insa exista canalul obligatiuni de stat prin care banii ar ajunge la dispozitia statului prin Ministerului de Finante.Din acest moment, problema care se pune este cum va proceda autoritatea fiscal-bugetara pentru a transfera/distribui lichiditatea in economie direct sau indirect.Astfel am ajuns la politica cea mai importanta, in opinia mea, in actualul context, politica fiscal-bugetara, secondata de politica monetara.Pot fi utilizate/create instrumente de injectie directa acolo unde productia este vitala sau indirecta, prin facilitati la plata unor obligatii catre bugetul de stat acolo unde trebuie sau se doreste a fi salvate/securizate locuri de munca.Atunci cand se distribuie, trebuie sa se tina seama ca resursele sunt limitate. Pragul acceptat prin criteriile de la Maastricht privind datoria publica raportata la PIB este de 60%, insa pragul functional este de cel mult 45% pentru Romania.Ceea ce mai doresc sa subliniez ca fiind foarte important acum este faptul ca sprijinul si increderea in autoritati este ceea ce ajuta si nu criticile fara noima, alimentate de antipatii personale sau de grup sau de marcarea unor puncte populiste fata de autoritatile angajate.