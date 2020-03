Unu din cinci oameni de afaceri români se așteaptă la scăderea afacerilor cu 20% (studiu PwC)

Circa 18% dintre companiile românești chestionate de firma de consultanță PwC România anticipează o reducere a veniturilor de până la 20% ca urmare a impactului pandemiei COVID-19 asupra afacerilor, în vreme ce majoritatea acestora (65%) nu a făcut încă evaluări, potrivit studiului HR Barometru. Alți 6% dintre respondenți au estimat o scădere a veniturilor între 20-50%, 2% consideră că diminuarea va fi între 50-80%, în timp ce 9% nu se așteaptă la o reducere a veniturilor.







Dintre sectoarele economice care se așteaptă la o diminuare a veniturilor de până la 20% se detașează cu un procent mare de răspunsuri transporturile (75% dintre respondenții din acest sector au dat acest răspuns). De asemenea, 25% dintre companiile chestionate din industria auto (producători și distribuitori) consideră că scăderea veniturilor va fi de până la 20%. Aceeași estimare a fost făcută de 22% dintre companiile respondente din servicii financiare, 21% din bunuri de larg consum (distribuție, logistică) și 20% din energie.

Măsuri pentru protejarea angajaților

Măsuri de limitare a interacțiunii

O altă întrebare a vizat opțiunile luate în considerare pentru limitarea interacțiunilor în contextul COVID-19. Respondenții au luat următoarele măsuri: 81% au anulat evenimentele interne și externe; 79% au limitat călătoriile externe; 72% au limitat călătoriile interne; 55% au limitat evenimentele interne și externe; 24% au aplicat lucrul în ture pentru evitarea aglomerației.









Despre studiu

”Primele sectoare care resimt impactul pandemiei COVID-19 sunt cele care depind de mobilitatea persoanelor: transporturi, ospitalitate, turism. Însă efectele negative se vor transmite treptat către alte domenii de activitate pentru că toate industriile sunt interconectate. Din acest motiv, sunt necesare măsuri rapide pentru supraviețuirea celor grav afectați, precum și un plan pe termen mediu de relansare economică. Consider că într-o primă etapă măsurile care trebuie sa fie luate trebuie să asigure continuitatea fluxului de numerar pentru cei cărora li se reduc vertiginos încasările. Mă refer la plata datoriilor pe care statul le are față de companii, de exemplu, rambursarea imediată a TVA, a sumelor pentru concedii medicale, precum și la amânarea plății unor taxe și contribuții. În a doua etapă, după o evaluare mai temeinică a impactului, ar trebui gândit un plan de măsuri care să sprijine mediul privat pentru a menține locurile de muncă și, implicit, veniturile populației și ale companiilor”, declară Daniel Anghel, Partener, Liderul serviciilor fiscale și juridice PwC România.Studiul și-a propus să afle care au fost măsurile luate pentru protejarea angajaților împotriva infectării cu virusul COVID-19, precum și perioada în care acestea vor fi aplicate.Conform răspunsurilor, 89% dintre participanții la studiu au făcut dezinfecție la birou, 85% au limitat interacțiunile, 58% au instituit munca de acasă doar pentru cei care își pot desfășura activitatea de la distanță, 40% au oferit echipament de protecție, 25% au implementat munca de acasă pentru toți angajații, 13% au decis obligatoriu munca de acasă și 13% doar pentru angajații care au călătorit în zone de risc.”Sondajul cuprinde opiniile exprimate de companii cu puțin timp înainte ca autoritățile să anunțe instaurarea stării de urgență care, în mod clar, va grăbi luarea altor măsuri de distanțare socială și limitare a interacțiunii. Am observat din analiza răspunsurilor date de companii că majoritatea companiilor au luat, deja, măsuri ferme de protecție a angajaților fără să fie forțate de acte normative emise de autorități. Așa cum se observă din răspunsuri, toți respondenții au considerat că este mai sigur ca cel puțin o parte dintre angajați să lucreze de acasă sau în ture, acolo unde trebuie asigurată permanența, arătând preocupare pentru oameni și, totodată, responsabilitate socială”, explică Ionuț Sas, Partener, Lider People & Organisation PwC România.”În actualul context, protecția sănătății angajaților și colaboratorilor impune anularea sau amânarea unor activități, precum evenimentele și călătoriile. Deși aceste decizii pot atrage consecințe negative pentru derularea afacerilor, companiile pun grija pentru bunăstarea oamenilor pe primul loc. Această atitudine este evidentă inclusiv din răspunsurile privind durata de aplicare a măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19. Astfel, 55% au arătat că le vor institui nelimitat, până la noi instrucțiuni, 40% au spus că vor fi valabile până la finalul lunii martie, iar 5% până la finalul lunii aprilie. De asemenea, în perioada următoare ne propunem să efectuăm regulat sondaje privind măsurile luate de companii pe măsură ce situația și reglementările se schimbă, pentru a veni în sprijinul comunității de business”, a precizat Oana Munteanu, Senior Manager People & Organisation PwC România.Studiul PwC România HR Barometru a fost derulat în perioada 11 - 13 martie 2020 pe baza informaţiilor furnizate de 104 de companii participante din sectoarele: bunuri de larg consum, auto (producție și distribuție), transporturi, farmaceutic, IT&C, servicii financiare, energie (producție, utilități, distribuție), distribuitori (retail & logistică), servicii externalizate, altele.