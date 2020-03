Câteva ambiguități pe șomajul tehnic suportat de stat. Posibil ca unele firme, deși lovite rău, să nu poată beneficia

Problema este următoarea. Să spunem că o firmă a încasat în martie banii din facturile emise către partenerii de afaceri din lunile anterioare. În aceeași lună, nu a mai facturat nimic. Deci se va vedea pe încasările din aprilie, care vor fi zero (în exemplul dat de noi). Cu alte cuvinte, nu poate apela în acest caz la șomaj tehnic, deoarece în luna de raportare a încasat banii din contractele vechi.







Problema este că o soluție în acest sens e complicată din punct de vedere legislativ.







Referitor la șomajul tehnic suportat de stat, a observat ceva și consultantul fiscal Adrian Bența





Indemnizația brută este în valoare de 75% din salariul de bază, se suportă din bugetul ajutorului pentru șomaj, dar nu poate fi mai mare de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat.



În anul 2020, spune Adrian Bența, salariul mediu brut este suma 5.429 lei, astfel că îndemnizația maximă brută este de 4.071 lei.



Din analiza mai atentă a textului normativ, afirmă el, apare următoarea situație:



La ce moment în timp ne referim când stabilim salariul de bază?

Ar putea să fie salariul existent la momentul suspendării contractului? Sau o medie lunară

pentru perioada anterioară?

Are un angajator posibilitatea să majoreze salariul brut de încadrare cu câteva zile înainte să suspende contractele de muncă?



„Sper ca aceste situații să fie clarificate prin normele de aplicare sau prin alte acte normative”, spune Bența, într-o analiză transmisă HotNews.ro.





O problemă identificată de președintele Camerei Consultanților Fiscali pe Ordonanța cu măsuri fiscale





Ordonanța spune: Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.



„De aici reiese că dacă achiți înainte de încetarea stării de urgență, plătești dobânzi și penalitati. Nu e corect, pentru că ar trebui să fie încurajați contribuabilii care obțin disponibilități bănești în această perioadă să plătească taxele către stat pentru că e clar că statul are nevoie de bani”, a afirmat Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali.



Potrivit acestuia, intenția e bună, doar că „trebuie corectat textul”.



După cum știe toată lumea deja, cafenelele, restaurantele etc. vor beneficia automat de șomaj tehnic suportat de stat.Problema e diferită în cazul firmelor care își reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.Angajatorul trebuie să înregistreze o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 și să arate că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți angajații.„Prevederea se referă la cash. Se compară încasările din martie cu media încasărilor din ianuarie – februarie. Poate la martie nu va fi o scădere mare, pentru că încasări s-au realizat în prima parte a lunii. În cea de-a doua parte a lunii martie și în aprilie va fi problema, că nu vor mai fi emise facturi, că nu o să mai poată vinde așa mult, către clienți / partenerii de afaceri și implicit și încasările vor scădea semnificativ. În plus poate apărea problema unui blocaj financiar prin neincasarea facturilor in lunile anterioare si ajunse la scadenta la final de martie sau în aprilie. Prin urmare declarația pe proprie răspundere in baza căreia se poate beneficia de suportarea din fondul de somaj a platii somajului tehnic se va putea depune în mai pe baza încasărilor din aprilie.”, a declarat Manolescu.Pentru lămuriri, HotNews.ro a transmis sâmbătă o solicitare către autorități.